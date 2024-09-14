Efes Kazıları'na uzun yıllar katkı sağlayan ve arkeoloji dünyasında iz bırakan Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Sabine Ladstätter, Selçuk'ta düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. Belediye yetkilileri, arkeologlar, ve kazılarda görev alan birçok kişi, Ladstätter’in mirasını onurlandırmak için bir araya geldi.

Sabine Ladstätter için Selçuk’ta anlamlı bir anma

Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen etkinlikte, Efes Kazıları Başkanı Doç. Dr. Sabine Ladstätter’ın kazılara ve arkeoloji dünyasına katkıları anlatıldı. Etkinlikte Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, kazı çalışanları, arkeologlar ve resmi kurum çalışanları da hazır bulundu.

Efes Kazıları Başkanı Martin Steskal, Ladstätter’ın sadece arkeoloji dünyasında değil, aynı zamanda Selçuk’ta da büyük saygı gören bir isim olduğunu vurgulayarak, "Sabine Ladstätter’ın ölüm haberi, 3 Haziran 2024'te hepimizi derinden etkiledi. Bilimsel çalışmalarıyla herkesin takdirini kazandı" dedi.

Efes’e adanmış bir hayat

İzmir Kültür Fabrikası ve Ege Medeniyetleri Müzesi'nden Cengiz Topal, Sabine Ladstätter’ın gerçek bir Selçuk sevdalısı olduğunu belirtti. Ladstätter ile 17 yıllık bir çalışma geçmişine sahip olduğunu dile getiren Topal, “Kazı başkanlığı döneminde unutulmaz anılar biriktirdik. Efes’in dünya mirası listesine girdiği anı Paris’te büyük bir mutlulukla karşıladı” diye konuştu. Ladstätter’ın kazılara olan bağlılığının yanında, insani yönleri de öne çıkarıldı.

“Efes bizim evimiz” derdi

Efes Kazı Başkanı Yardımcısı Filiz Öztürk de Sabine Ladstätter ile yıllarca uyum içinde çalıştıklarını ifade ederek, onun Selçuk’a olan sevgisini şu sözlerle anlattı: "Başka şehirlere gittiğimizde, 'Türkiye'nin her yeri güzel ama Selçuk bizim evimiz' derdi. Hastalığının en zor zamanlarında bile Efes ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam etti."

Ladstätter’ın hastalığı sırasında bile yardıma ihtiyacı olanlara el uzattığını belirten Öztürk, deprem felaketinde Türkiye’ye yardım kampanyası düzenlediğini de sözlerine ekledi.

İlham veren bir miras

ATRO Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Temirodaman, Ladstätter’ın sadece Efes için değil, tüm arkeoloji dünyası için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Onun arkeolojik keşiflerin yanı sıra, bilgiyi paylaşan, ilham veren bir lider olduğunu belirten Temirodaman, "Ladstätter, tarihin tozlu sayfalarını aydınlatan bir rehberdi" dedi.

Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tolga Mert ise Ladstätter’ın bilimsel keşiflere ve insanlık tarihine olan katkılarını anlatarak, “Onun liderliğinde yürütülen kazılar, Efes’in tarihini daha derinlemesine anlamamıza yardımcı oldu. Onun mirası bize bilimle insanlık arasındaki bağı güçlendirmeye ilham veriyor” dedi.

Katılımcılar anılarını paylaştı

Etkinlik boyunca, Sabine Ladstätter’ın çalışma arkadaşları ve katılımcılar, onunla ilgili anılarını ve düşüncelerini paylaştı. Onun bilimsel katkılarının yanı sıra insani yönlerini de anarak, Ladstätter’ın anısının yaşatılması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.