Manisa'da 14 Nisan 2025 Pazartesi günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Manisa genelinde 14 Nisan 2025 Pazartesi günü GDZ Elektrik tarafından yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede saatlik elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların mağdur olmaması adına kesinti yapılacak bölgeler önceden duyuruldu.
Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve saat aralıkları
Demirci / Manisa elektrik kesintisi
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kasımfakı ( Rüzgar Sk. Kiremitçiler Sk. Kavaklı Cami Sk. Akıncılar Cd. )
Fatih ( YUNUS EMRE Mimar Beşir Düvenli Sk. Gül Sk. )
Secaattin ( ÜNİVERSİTE ÇAĞLAYAN Çağlayan Sk. Park Sk. Dere Sk. )
Hacıhamza ( Hamam Sk. )
Yenice
Akhisar / Manisa elektrik kesintisi
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Karayağcı ( Karayağcı Köyü İç Yolu )
Çömlekçi
Sarıçalı
Kulaksızlar ( Kulaksızlar Köyü İç Yolu )
Akselendi
Akçeşme ( kayayacı sk Akçeşme Köyü İç Yolu akçeşme )
Salihli / Manisa elektrik kesintisi
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Hacıhıdır
Yeşilköy
Kıranşeyh ( Kıranşeyh Köyü İç Yolu KIRANŞEYH )
Kavakyeri
Bozburun
Alanyolu ( Alanyolu Köyü Yolu ALANYOLU )
Gökeyüp
Sargaç ( SARGAÇ )
Esat ( ESAT )
Kıdırcık ( KIDIRCIK MERKEZ Köy Yolu )
Kula / Manisa elektrik kesintisi
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
İncesu ( incesu isimsiz17 Patika İncesu Köyü Yolu İncesu Köyü İç Yolu )
Kavacık
Sandal
Akhisar / Manisa elektrik kesintisi
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Hürriyet ( 207. 211. Sk. 215. Sk. 216. Sk. 219. Sk. 220. Sk. 224. (ŞEHİT MURAT İLERİGELEN) 409. Sk. 415. Sk. 418. Sk. )
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 15:00
Hürriyet ( 448. Sk. 450. 452. Sk. 454. Sk. 455. Sk. 456. Sk. 458. Sk. 457 440. Sk. 441. Sk. 442. Sk. )
Salihli / Manisa elektrik kesintisi
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Şirinyer ( subatan köyü SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU SUBATAN İÇ YOLU ŞİRİNYER )
Başlıoğlu ( SUBATANKÖYÜ İÇ YOLU )
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Mersinli ( 20 24 1081 9. ANKARA ASVALTI YOLU ANKARA ASFALTI YANI )
Kula / Manisa elektrik kesintisi
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 17:00
Güvercinlik ( Patika zabitağa Güvercinlik Köyü İç Yolu Güvercinlik Köyü İç Yol Güvercinlik Köyü Yolu )
Yurtbaşı ( İzmir Uşak Yolu Yırtbaşı Köyü İç Yo Yurtbaşı Köyü İç Yolu Yurtbaşı Köyü İç Yol Yurtbaşı Köyü Yolu )
Şehitlioğlu
Sarnıç ( sarnıç sarnıç iç yolu SARNIÇ SARNIÇ YOLU Sarnıçköy Köyü Yolu )
Ortaköy ( yok Ortaköy İç Yolu Ortaköy Köyü İç Yol Ortaköy Köy Yolu )
Dereköy ( dereköy )
Akhisar / Manisa elektrik kesintisi
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kayacık ( Kayacık Patika TEPEBAŞI )
Yayakırıldık ( yayakırıldık MESTANLAR )
Şahinkaya ( BOYALI KARAAĞAÇ Şahinkaya Köyü İç Yolu )
Turgutlu / Manisa elektrik kesintisi
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Aşağıbozkır ( aşağıbozkır bozkır yolu AŞAĞIBOZKIR )
Yunusdere ( Ören Köyü İç Yolu Yunusdere Köyü İç Yolu Kabaçınar Köyü İç Yolu )
Yayla
Ören ( ören kızılkeçili yolu )
Kuşlar ( Kuşlar Köyü İç Yolu kuşlar kuslar köy içi )
Kayrak ( Kayrak Köyü İç Yolu )
Karaköy ( KARAKÖY Karaköy Köyü İç Yolu )
Kabaçınar ( kapaçınar KABAÇINAR )
Irlamaz ( ırlamaz ırlaz iç yolu )
Hacıisalar ( ALIŞLAR Dağyeniköy Köyü İç Yolu )
Güney ( güney Güney güney köyü iç yolu oyukbaşı Güney Köyü İç Yolu GÜNEY güney 17 )
Gökgedik ( Gökgedik Köyü İç Yolu Gökgedik Köyü Yolu )
Dağyeniköy ( DAĞYENİKÖY İÇ YOLU DAĞYENİKÖY dağyeniköy dağyeniköy sk AYVACIK )
Çatalköprü ( çatalköprü çatalkköprü Çatalköprü ÇATALKÖPRÜ )
Bozkır ( Bozkır Bozkır Köyü İç Yolu bozkır bozkır sk )
Ayvacık ( Gökçealan Ayvacık Ayvacık Köyü İç Yolu Koy İç Yolu Koy İç Yolu köy iç yolu )
Şehzadeler / Manisa elektrik kesintisi
Planlandı
14Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kağan ( kaan iç yolu Kaan Köyü İç Yolu )
Vatandaşlar dikkatli olmalı
Kesinti saatleri boyunca elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi adına önlem alınması öneriliyor. Ayrıca planlı kesinti saatleri dışında bir aksaklık yaşanması durumunda, vatandaşlar GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.