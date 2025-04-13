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Kesinti saatleri boyunca elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi adına önlem alınması öneriliyor. Ayrıca planlı kesinti saatleri dışında bir aksaklık yaşanması durumunda, vatandaşlar GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mersinli ( 20 24 1081 9. ANKARA ASVALTI YOLU ANKARA ASFALTI YANI )

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muğla'da ormanlara giriş o tarihten itibaren yasak!

Muğla'da ormanlara giriş o tarihten itibaren yasak!

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Manisa genelinde 14 Nisan 2025 Pazartesi günü GDZ Elektrik tarafından yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede saatlik elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların mağdur olmaması adına kesinti yapılacak bölgeler önceden duyuruldu.

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