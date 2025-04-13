Manisa'da 14 Nisan 2025 Pazartesi günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Manisa genelinde 14 Nisan 2025 Pazartesi günü GDZ Elektrik tarafından yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede saatlik elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların mağdur olmaması adına kesinti yapılacak bölgeler önceden duyuruldu.

Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve saat aralıkları

Demirci / Manisa elektrik kesintisi

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kasımfakı ( Rüzgar Sk. Kiremitçiler Sk. Kavaklı Cami Sk. Akıncılar Cd. )

Fatih ( YUNUS EMRE Mimar Beşir Düvenli Sk. Gül Sk. )

Muğla'da ormanlara giriş o tarihten itibaren yasak! Muğla'da ormanlara giriş o tarihten itibaren yasak!

Secaattin ( ÜNİVERSİTE ÇAĞLAYAN Çağlayan Sk. Park Sk. Dere Sk. )

Hacıhamza ( Hamam Sk. )

Yenice

Akhisar / Manisa elektrik kesintisi

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Karayağcı ( Karayağcı Köyü İç Yolu )

Çömlekçi

Sarıçalı

Kulaksızlar ( Kulaksızlar Köyü İç Yolu )

Akselendi

Akçeşme ( kayayacı sk Akçeşme Köyü İç Yolu akçeşme )

Salihli / Manisa elektrik kesintisi

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Hacıhıdır

Yeşilköy

Kıranşeyh ( Kıranşeyh Köyü İç Yolu KIRANŞEYH )

Kavakyeri

Bozburun

Alanyolu ( Alanyolu Köyü Yolu ALANYOLU )

Gökeyüp

Sargaç ( SARGAÇ )

Esat ( ESAT )

Kıdırcık ( KIDIRCIK MERKEZ Köy Yolu )

Kula / Manisa elektrik kesintisi

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

İncesu ( incesu isimsiz17 Patika İncesu Köyü Yolu İncesu Köyü İç Yolu )

Kavacık

Sandal

Akhisar / Manisa elektrik kesintisi

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Hürriyet ( 207. 211. Sk. 215. Sk. 216. Sk. 219. Sk. 220. Sk. 224. (ŞEHİT MURAT İLERİGELEN) 409. Sk. 415. Sk. 418. Sk. )

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 15:00

Hürriyet ( 448. Sk. 450. 452. Sk. 454. Sk. 455. Sk. 456. Sk. 458. Sk. 457 440. Sk. 441. Sk. 442. Sk. )

Salihli / Manisa elektrik kesintisi

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Şirinyer ( subatan köyü SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU SUBATAN İÇ YOLU ŞİRİNYER )

Başlıoğlu ( SUBATANKÖYÜ İÇ YOLU )

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Mersinli ( 20 24 1081 9. ANKARA ASVALTI YOLU ANKARA ASFALTI YANI )

Kula / Manisa elektrik kesintisi

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 17:00

Güvercinlik ( Patika zabitağa Güvercinlik Köyü İç Yolu Güvercinlik Köyü İç Yol Güvercinlik Köyü Yolu )

Yurtbaşı ( İzmir Uşak Yolu Yırtbaşı Köyü İç Yo Yurtbaşı Köyü İç Yolu Yurtbaşı Köyü İç Yol Yurtbaşı Köyü Yolu )

Şehitlioğlu

Sarnıç ( sarnıç sarnıç iç yolu SARNIÇ SARNIÇ YOLU Sarnıçköy Köyü Yolu )

Ortaköy ( yok Ortaköy İç Yolu Ortaköy Köyü İç Yol Ortaköy Köy Yolu )

Dereköy ( dereköy )

Akhisar / Manisa elektrik kesintisi

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kayacık ( Kayacık Patika TEPEBAŞI )

Yayakırıldık ( yayakırıldık MESTANLAR )

Şahinkaya ( BOYALI KARAAĞAÇ Şahinkaya Köyü İç Yolu )

Turgutlu / Manisa elektrik kesintisi

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Aşağıbozkır ( aşağıbozkır bozkır yolu AŞAĞIBOZKIR )

Yunusdere ( Ören Köyü İç Yolu Yunusdere Köyü İç Yolu Kabaçınar Köyü İç Yolu )

Yayla

Ören ( ören kızılkeçili yolu )

Kuşlar ( Kuşlar Köyü İç Yolu kuşlar kuslar köy içi )

Kayrak ( Kayrak Köyü İç Yolu )

Karaköy ( KARAKÖY Karaköy Köyü İç Yolu )

Kabaçınar ( kapaçınar KABAÇINAR )

Irlamaz ( ırlamaz ırlaz iç yolu )

Hacıisalar ( ALIŞLAR Dağyeniköy Köyü İç Yolu )

Güney ( güney Güney güney köyü iç yolu oyukbaşı Güney Köyü İç Yolu GÜNEY güney 17 )

Gökgedik ( Gökgedik Köyü İç Yolu Gökgedik Köyü Yolu )

Dağyeniköy ( DAĞYENİKÖY İÇ YOLU DAĞYENİKÖY dağyeniköy dağyeniköy sk AYVACIK )

Çatalköprü ( çatalköprü çatalkköprü Çatalköprü ÇATALKÖPRÜ )

Bozkır ( Bozkır Bozkır Köyü İç Yolu bozkır bozkır sk )

Ayvacık ( Gökçealan Ayvacık Ayvacık Köyü İç Yolu Koy İç Yolu Koy İç Yolu köy iç yolu )

Şehzadeler / Manisa elektrik kesintisi

Planlandı

14Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kağan ( kaan iç yolu Kaan Köyü İç Yolu )

Vatandaşlar dikkatli olmalı

Kesinti saatleri boyunca elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi adına önlem alınması öneriliyor. Ayrıca planlı kesinti saatleri dışında bir aksaklık yaşanması durumunda, vatandaşlar GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ