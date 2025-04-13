Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB bürokratlarının farklı illerdeki cezaevlerine nakledilmesine sert tepki gösteren İmamoğlu, bu süreci “intikam hırsı” olarak nitelendirdi ve yargıya açık çağrıda bulundu: “Yeter artık, Allah rızası için konuşun!”

“Gece Yarısı Operasyonu” İddiası

Edinilen bilgilere göre, İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu’ya, Tuncay Yılmaz, Murat Kapki, Nihat Sütlaş ve Adem Soytekin Tekirdağ’a, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli cezaevlerine sevk edildi. Bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Her biri ayrı ayrı cezaevlerine dağıtılıyor. ‘Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi’ diye bir talimat olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

“Aynı Hapishanede Olduğum 10’a Yakın Arkadaşım Naklediliyor”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, gece yarısı kendisine ulaşan bilgiyle birlikte tepkisini kamuoyuyla paylaştı. “Şimdi de aynı hapishanede bulunduğum 10’a yakın arkadaşım başka cezaevlerine naklediliyor” diyen İmamoğlu, yaşananları “düşman hukuku” olarak nitelendirdi.

“İftiracı arayışları, yalancı şahit zorlamaları, gizli tanık kurguları, baskılar, şafak operasyonları, kayyum tehditleri… Şimdi de bu sevkler… Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir?” sözleriyle yaşananlara isyan etti.

“Yargı, Neden Sessiz Kalıyor?”

İmamoğlu’nun en dikkat çeken çıkışı ise Türk yargısına yönelik çağrısı oldu. Adil yargı ortamının çürütülmeye çalışıldığını ifade eden İmamoğlu, hakim ve savcılara seslenerek şöyle konuştu: