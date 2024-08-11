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Tam 40 gün süren yaşam mücadelesinin ardından, genç Mustafa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Tavşanlı Tepecik yolu 1. kilometresinde, A.K. yönetimindeki otomobil ile Mustafa Kaygısız’ın kullandığı motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Mustafa, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

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