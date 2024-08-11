Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 2 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mustafa Kaygısız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın detayları
Kaza, Tavşanlı Tepecik yolu 1. kilometresinde, A.K. yönetimindeki otomobil ile Mustafa Kaygısız’ın kullandığı motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Mustafa, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Tam 40 gün süren yaşam mücadelesinin ardından, genç Mustafa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA