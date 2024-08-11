AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile birlikte Konak Ballıkuyu'da muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 12 yıl önce başlattığını duyurduğu kentsel dönüşüm projesinde ilerleme kaydedilememesini sert bir dille eleştirerek, bölge halkının mağduriyetini dile getirdi.

"Sadece 30 metrekarelik bir ofis açıldı"

Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 12 yıl önce başlattığını iddia ettiği kentsel dönüşüm çalışmalarını yetersiz bulduğunu ifade ederek, bu süreçte sadece 30 metrekarelik bir tanıtım ofisinin açıldığını vurguladı. Kaya, "12 yıl önce büyük iddialarla yola çıktılar, ancak taş üstüne taş koyamadılar. CHP'nin halka hizmet anlayışının en büyük örneği Ballıkuyu’dadır. 12 yıldır bölgede kentsel dönüşüm adına yaptıkları tek şey, 30 metrekarelik bir ofis açmak oldu" diye aktardı.

Acil kentsel dönüşüm bekleyen mahalleler

Kaya, Ballıkuyu Mahallesi Muhtarı Sami Elmas ve Akarcalı Mahallesi Muhtarı Nevzat Mender ile birlikte bölgeyi dolaşarak, vatandaşların kentsel dönüşüm beklentilerini dinledi. 2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle alınan kentsel dönüşüm kararlarının uygulanmadığını hatırlatan Kaya, Ballıkuyu, Akarcalı, Yeşildere, Kosova ve Kocakapı mahallelerinin acil kentsel dönüşüm beklediğini belirtti. "2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı' ilan edilmişti. Ancak 12 yıl geçti ve hala hiçbir somut adım atılmadı" diye konuştu.

Bölgedeki altyapı sorunları ve riskler

Mahmut Atilla Kaya, bölgedeki altyapı eksikliklerine ve aşırı yağışlarda meydana gelen sel ve taşkınlara dikkat çekerek, planlı yapılaşmanın aciliyetini vurguladı. Kaya, "Bu bölgede sel, taşkın ve heyelan riskleri oldukça yüksek. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor" diye belirtti.

"Otobüs geçince evler sallanıyor"

Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilen Ballıkuyu’nun 5 mahallesinde 15 bine yakın insanın yaşadığını hatırlatan Kaya, bölge sakinlerinin otobüs geçerken evlerinin sallandığını belirterek, bu durumun halk arasında büyük bir tedirginliğe yol açtığını ifade etti. "Vatandaşlarımız korkudan evlerinde uyuyamaz hale geldi. Bu sorunlar çözülmezse İzmir'in genelinde büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz" diye uyardı.

İzmir'in deprem riski ve kaçak yapılar

Kentsel dönüşümün partiler üstü bir mesele olduğunu belirten Kaya, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuda bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu. Kaya, "Eğer yapamayacaklarsa bu işi devretsinler, Bakanlık devreye girsin. İzmir halkı bu oyalama taktiklerinden bıktı" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'de 1 milyona yakın yapı stoku bulunduğunu ve bunların büyük kısmının kaçak veya depreme dayanıksız olduğunu belirtti. "İzmir'in genelinde deprem riski taşıyan yapıların acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP, bu konuda hiçbir adım atmadı" diye eleştirdi.