İzmir'de 15 Eylül Pazar günü 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
15Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3180435
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 398. Sk. 397. Sk. 3396 Sk. 395. Sk. 394/1. Sk. 394. Sk. 392. Sk. 386. Sk. 384. Sk. 3380 3510. Sk. 3500/2. Sk. 3387. Sk. 3382. Sk. 3376. Sk. 3302. Sk. 3288/1. Sk. 3278/10. Sk. 323. Sk. 3315/1 3315 3288 3461 3435 3391 3455 3502 3278/12 Sk. 3479 Sk. 3423 Sk. 3475 Sk. 3495 3494 3482 Sk. 3478 3411 sk. 3500/3 3388 3323/2 3323/1 3379 MUHTAR EMİRALİ CAD. 3278/6 2. ÇEVRE YOLU 3382 Çeşme Önü Cd. 1.ÇEVRE YOLU 3302/1 3278/1 3410 MUHTAR EMİR ALİ 3278/9 3278 İncirlik Sk. KOCA MİMAR SİNAN Barbaros Sk. 515. Sk. 3511 508. Sk. 507. Sk. 3449/1 Sk. 500/. Sk. 3500 499. Sk. 3498 497. Sk. 481. Sk. 479. Sk. 461. Sk. 3453 Sk. 3454 İNCİRLİK 3513/1 448. Sk. 447. Sk. 3391/1 3309 3278/3 3386/1 3278/2 3290 3453 3466 Sk. 480. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 439. Sk. 438. Sk. 437. Sk. 3434 433. Sk. 432. Sk. 429. Sk. 428. Sk. 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 401. Sk. 400. Sk. 399. Sk. )
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ Aşağışakran Köyü 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/8 11/5 AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN )
Kalabak ( KALABAK CUMHURİYET Göl Sk. Hasan Ağa Sk. Kalabak Köyü Kuyular Sk. Merkez 1 Sk. Zeki Sk. Çevre Yolu Cd. Çeşme 1 Sk. )
Yüksekköy
Hacıömerli ( Karakuyular Kümeevleri Hacıömerli Köyü Hacıömerli Köy Yolu )
Bahçedere
Planlandı
15Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3180449
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak ( Çeşme 1 Sk. Çevre Yolu Cd. Zeki Sk. Merkez 1 Sk. Kuyular Sk. Kalabak Köyü Hasan Ağa Sk. Göl Sk. KALABAK CUMHURİYET )
Hacıömerli ( Karakuyular Kümeevleri Hacıömerli Köyü Hacıömerli Köy Yolu )
15Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3180435
BERGAMA / İZMİR
Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Zeytindağ
15Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3187530
BEYDAĞ / İZMİR
Çamlık ( Yonca Çamlık Köyü İç Yolu Patıka Patika Çamlık Yolu )
15Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3187467
KONAK / İZMİR
Yenişehir
Planlandı
15Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 9:15
Kesinti ID : 3187472
KONAK / İZMİR
Aziziye ( 711. Sk. 711/2. Sk. 731/9. Sk. 727. Sk. 717/1. Sk. 717. Sk. 715/6. Sk. 715/5. Sk. 715. Sk. 711/3. Sk. )
Hilal ( Gaziler Cd. 1420. Sk. )
İmariye ( 731. Sk. )
Kocakapı ( 1039. Sk. 1039/1. Sk. 1041. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1060. Sk. 1063. Sk. 1064. Sk. 1065. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1073. Sk. 1074. Sk. 1081. Sk. 1092. Sk. 1098. Sk. 1099. Sk. 1101. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1105. Sk. 1108. Sk. 1120. Sk. 1281. Sk. 954. Sk. 954/1. Sk. Gaziler Yeşildere Cd. 1250/2 )
Kosova ( 1005. Sk. 5276. Sk. 5307. Sk. 5311. Sk. 5312. Sk. 5312/1. Sk. 5335. Sk. 5336. Sk. 5337. Sk. 5337/1. Sk. 5338. Sk. 5339. Sk. 5340. Sk. 5341. Sk. 5343. Sk. 5344. Sk. 5347. Sk. 5347/1. Sk. 5347/2. Sk. 5349. Sk. 5357. Sk. 5365. Sk. 5366. Sk. 730. Sk. )
Yenidoğan ( 1137. Sk. 1138. Sk. 1138/1. Sk. 1139. Sk. 1195. Sk. 1196. Sk. 1197. Sk. 1198. Sk. )
Yeşildere ( 1078. Sk. 1079. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1088. Sk. 1118. Sk. 5314. Sk. 5319. Sk. 5320. Sk. 5322. Sk. 5323. Sk. 5324. Sk. 5325. Sk. 5326. Sk. 5327. Sk. 5328. Sk. 5329. Sk. 5330. Sk. 5331. Sk. 5332. Sk. 5333. Sk. 5333/1. Sk. 5354. Sk. 5360. Sk. 5361. Sk. 5362. Sk. 5363. Sk. 5364. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu Cd. )
Zeytinlik ( 1140. Sk. Gürçeşme Cd. )
Hasan Özdemir ( 732/6. Sk. 732. Sk. )
Güney ( 2201/1. Sk. 2201. Sk. 2200. Sk. 1200. Sk. 1159. Sk. 1158. Sk. 1156. Sk. 1155. Sk. 1154. Sk. 1153. Sk. 1141. Sk. )
Ballıkuyu ( Ballıkuyu 1.Çıkmazı 5336/1. Sk. 5318. Sk. 5317. Sk. 5316. Sk. 5315. Sk. 5313. Sk. 5309/2. Sk. 5309/1. Sk. 5309. Sk. 5308/1. Sk. 5308. Sk. 5302. Sk. 5296. Sk. 1012. Sk. )
1. Kadriye ( 732/1. Sk. 732/2. Sk. 732/4. Sk. )
Akarcalı ( 1090. Sk. 1091. Sk. 1093. Sk. 1095. Sk. 1100. Sk. 1106. Sk. 1109. Sk. 1110. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1116. Sk. 1117. Sk. 1126. Sk. 1130. Sk. 1131. Sk. 1128 )
Planlandı
15Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:15
Kesinti ID : 3187475
KONAK / İZMİR
Yeşildere ( 5339. Sk. 5357. Sk. 5360. Sk. 5361. Sk. 5362. Sk. 5363. Sk. 5364. Sk. 5365. Sk. 5366. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu Cd. 1078. Sk. 1079. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1118. Sk. 5320. Sk. 5322. Sk. 5323. Sk. 5324. Sk. 5325. Sk. 5326. Sk. 5327. Sk. 5328. Sk. 5329. Sk. 5330. Sk. 5331. Sk. 5332. Sk. 5333. Sk. 5333/1. Sk. 5354. Sk. )
Zeytinlik ( 1140. Sk. Gürçeşme Cd. )
Hasan Özdemir ( 732. Sk. 731. Sk. 732/6. Sk. )
Güney ( 2201/1. Sk. 2201. Sk. 2200. Sk. 1200. Sk. 1159. Sk. 1158. Sk. 1156. Sk. 1155. Sk. 1154. Sk. 1153. Sk. 1141. Sk. )
Ballıkuyu ( Ballıkuyu 1.Çıkmazı 5336/1. Sk. 5319. Sk. 5318. Sk. 5317. Sk. 5316. Sk. 5315. Sk. 5314. Sk. 5313. Sk. 5312. Sk. 5309/2. Sk. 5309/1. Sk. 5309. Sk. 5308/1. Sk. 5308. Sk. 5307. Sk. 5302. Sk. 5296. Sk. 1012. Sk. )
Aziziye ( 731/9. Sk. 727. Sk. 717/1. Sk. 717. Sk. 715/6. Sk. 715/5. Sk. 715. Sk. 711/3. Sk. 711/2. Sk. 711. Sk. )
Akarcalı ( 1128 Yeşildere Cd. 1131. Sk. 1130. Sk. 1126. Sk. 1117. Sk. 1116. Sk. 1112. Sk. 1111. Sk. 1110. Sk. 1109. Sk. 1108. Sk. 1106. Sk. 1100. Sk. 1095. Sk. 1093. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1088. Sk. 1074. Sk. 1039. Sk. )
1. Kadriye ( 732/4. Sk. 732/2. Sk. 732/1. Sk. )
Yenidoğan ( 1195. Sk. 1196. Sk. 1197. Sk. 1198. Sk. Gaziler Cd. 1139. Sk. 1138/1. Sk. 1138. Sk. 1137. Sk. )
Kosova ( 730. Sk. 5349. Sk. 5347/2. Sk. 5347/1. Sk. 5347. Sk. 5344. Sk. 5343. Sk. 5341. Sk. 5340. Sk. 5338. Sk. 5337/1. Sk. 5337. Sk. 5336. Sk. 5335. Sk. 5312/1. Sk. 5311. Sk. 5276. Sk. 1005. Sk. )
Kocakapı ( 1250/2 Gaziler 954/1. Sk. 954. Sk. 1281. Sk. 1120. Sk. 1105. Sk. 1104. Sk. 1103. Sk. 1102. Sk. 1101. Sk. 1099. Sk. 1098. Sk. 1092. Sk. 1081. Sk. 1073. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1065. Sk. 1064. Sk. 1063. Sk. 1060. Sk. 1059. Sk. 1058. Sk. 1041. Sk. 1039/1. Sk. )
İmariye
Hilal ( 1420. Sk. )
15Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3183819
MENEMEN / İZMİR
Kasımpaşa ( Atatürk Cd. Cengiz Topel Cd. ATATÜRK Sakızlı Sk. )
Mermerli ( Şehit Aycan Aksoy Cd. Mithatpaşa Cd. Cengiz Topel Gç. ZİYA GÖKALP )
Planlandı
15Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3187485
MENEMEN / İZMİR
Bağcılar ( BAĞCILAR )
Planlandı
15Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3187947
MENEMEN / İZMİR
Zeytinlik ( 9020/1. Sk. 9009. Sk. 9008. Sk. 9007. Sk. 9006/2. Sk. 9006/1. Sk. 9006. Sk. 9010. Sk. )
Ulus
Kazımpaşa ( İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. )
Irmak ( İzmir-Çanakkale Yolu )
İncirli Pınar ( Turgut Özal Blv. 101/2 )