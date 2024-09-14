İzmir'de 15 Eylül Pazar günü 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

15Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bergama’nın 102. kurtuluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı Bergama’nın 102. kurtuluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3180435

ALİAĞA / İZMİR

Yenişakran ( 398. Sk. 397. Sk. 3396 Sk. 395. Sk. 394/1. Sk. 394. Sk. 392. Sk. 386. Sk. 384. Sk. 3380 3510. Sk. 3500/2. Sk. 3387. Sk. 3382. Sk. 3376. Sk. 3302. Sk. 3288/1. Sk. 3278/10. Sk. 323. Sk. 3315/1 3315 3288 3461 3435 3391 3455 3502 3278/12 Sk. 3479 Sk. 3423 Sk. 3475 Sk. 3495 3494 3482 Sk. 3478 3411 sk. 3500/3 3388 3323/2 3323/1 3379 MUHTAR EMİRALİ CAD. 3278/6 2. ÇEVRE YOLU 3382 Çeşme Önü Cd. 1.ÇEVRE YOLU 3302/1 3278/1 3410 MUHTAR EMİR ALİ 3278/9 3278 İncirlik Sk. KOCA MİMAR SİNAN Barbaros Sk. 515. Sk. 3511 508. Sk. 507. Sk. 3449/1 Sk. 500/. Sk. 3500 499. Sk. 3498 497. Sk. 481. Sk. 479. Sk. 461. Sk. 3453 Sk. 3454 İNCİRLİK 3513/1 448. Sk. 447. Sk. 3391/1 3309 3278/3 3386/1 3278/2 3290 3453 3466 Sk. 480. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 439. Sk. 438. Sk. 437. Sk. 3434 433. Sk. 432. Sk. 429. Sk. 428. Sk. 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 401. Sk. 400. Sk. 399. Sk. )

Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ Aşağışakran Köyü 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/8 11/5 AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN )

Kalabak ( KALABAK CUMHURİYET Göl Sk. Hasan Ağa Sk. Kalabak Köyü Kuyular Sk. Merkez 1 Sk. Zeki Sk. Çevre Yolu Cd. Çeşme 1 Sk. )

Yüksekköy

Hacıömerli ( Karakuyular Kümeevleri Hacıömerli Köyü Hacıömerli Köy Yolu )

Bahçedere

Planlandı

15Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3180449

ALİAĞA / İZMİR

Kalabak ( Çeşme 1 Sk. Çevre Yolu Cd. Zeki Sk. Merkez 1 Sk. Kuyular Sk. Kalabak Köyü Hasan Ağa Sk. Göl Sk. KALABAK CUMHURİYET )

Hacıömerli ( Karakuyular Kümeevleri Hacıömerli Köyü Hacıömerli Köy Yolu )

15Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3180435

BERGAMA / İZMİR

Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Zeytindağ

15Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3187530

BEYDAĞ / İZMİR

Çamlık ( Yonca Çamlık Köyü İç Yolu Patıka Patika Çamlık Yolu )

15Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3187467

KONAK / İZMİR

Yenişehir

Planlandı

15Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 9:15

Kesinti ID : 3187472

KONAK / İZMİR

Aziziye ( 711. Sk. 711/2. Sk. 731/9. Sk. 727. Sk. 717/1. Sk. 717. Sk. 715/6. Sk. 715/5. Sk. 715. Sk. 711/3. Sk. )

Hilal ( Gaziler Cd. 1420. Sk. )

İmariye ( 731. Sk. )

Kocakapı ( 1039. Sk. 1039/1. Sk. 1041. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1060. Sk. 1063. Sk. 1064. Sk. 1065. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1073. Sk. 1074. Sk. 1081. Sk. 1092. Sk. 1098. Sk. 1099. Sk. 1101. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1105. Sk. 1108. Sk. 1120. Sk. 1281. Sk. 954. Sk. 954/1. Sk. Gaziler Yeşildere Cd. 1250/2 )

Kosova ( 1005. Sk. 5276. Sk. 5307. Sk. 5311. Sk. 5312. Sk. 5312/1. Sk. 5335. Sk. 5336. Sk. 5337. Sk. 5337/1. Sk. 5338. Sk. 5339. Sk. 5340. Sk. 5341. Sk. 5343. Sk. 5344. Sk. 5347. Sk. 5347/1. Sk. 5347/2. Sk. 5349. Sk. 5357. Sk. 5365. Sk. 5366. Sk. 730. Sk. )

Yenidoğan ( 1137. Sk. 1138. Sk. 1138/1. Sk. 1139. Sk. 1195. Sk. 1196. Sk. 1197. Sk. 1198. Sk. )

Yeşildere ( 1078. Sk. 1079. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1088. Sk. 1118. Sk. 5314. Sk. 5319. Sk. 5320. Sk. 5322. Sk. 5323. Sk. 5324. Sk. 5325. Sk. 5326. Sk. 5327. Sk. 5328. Sk. 5329. Sk. 5330. Sk. 5331. Sk. 5332. Sk. 5333. Sk. 5333/1. Sk. 5354. Sk. 5360. Sk. 5361. Sk. 5362. Sk. 5363. Sk. 5364. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu Cd. )

Zeytinlik ( 1140. Sk. Gürçeşme Cd. )

Hasan Özdemir ( 732/6. Sk. 732. Sk. )

Güney ( 2201/1. Sk. 2201. Sk. 2200. Sk. 1200. Sk. 1159. Sk. 1158. Sk. 1156. Sk. 1155. Sk. 1154. Sk. 1153. Sk. 1141. Sk. )

Ballıkuyu ( Ballıkuyu 1.Çıkmazı 5336/1. Sk. 5318. Sk. 5317. Sk. 5316. Sk. 5315. Sk. 5313. Sk. 5309/2. Sk. 5309/1. Sk. 5309. Sk. 5308/1. Sk. 5308. Sk. 5302. Sk. 5296. Sk. 1012. Sk. )

1. Kadriye ( 732/1. Sk. 732/2. Sk. 732/4. Sk. )

Akarcalı ( 1090. Sk. 1091. Sk. 1093. Sk. 1095. Sk. 1100. Sk. 1106. Sk. 1109. Sk. 1110. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1116. Sk. 1117. Sk. 1126. Sk. 1130. Sk. 1131. Sk. 1128 )

Planlandı

15Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:00 - 17:15

Kesinti ID : 3187475

KONAK / İZMİR

Yeşildere ( 5339. Sk. 5357. Sk. 5360. Sk. 5361. Sk. 5362. Sk. 5363. Sk. 5364. Sk. 5365. Sk. 5366. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu Cd. 1078. Sk. 1079. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1118. Sk. 5320. Sk. 5322. Sk. 5323. Sk. 5324. Sk. 5325. Sk. 5326. Sk. 5327. Sk. 5328. Sk. 5329. Sk. 5330. Sk. 5331. Sk. 5332. Sk. 5333. Sk. 5333/1. Sk. 5354. Sk. )

Zeytinlik ( 1140. Sk. Gürçeşme Cd. )

Hasan Özdemir ( 732. Sk. 731. Sk. 732/6. Sk. )

Güney ( 2201/1. Sk. 2201. Sk. 2200. Sk. 1200. Sk. 1159. Sk. 1158. Sk. 1156. Sk. 1155. Sk. 1154. Sk. 1153. Sk. 1141. Sk. )

Ballıkuyu ( Ballıkuyu 1.Çıkmazı 5336/1. Sk. 5319. Sk. 5318. Sk. 5317. Sk. 5316. Sk. 5315. Sk. 5314. Sk. 5313. Sk. 5312. Sk. 5309/2. Sk. 5309/1. Sk. 5309. Sk. 5308/1. Sk. 5308. Sk. 5307. Sk. 5302. Sk. 5296. Sk. 1012. Sk. )

Aziziye ( 731/9. Sk. 727. Sk. 717/1. Sk. 717. Sk. 715/6. Sk. 715/5. Sk. 715. Sk. 711/3. Sk. 711/2. Sk. 711. Sk. )

Akarcalı ( 1128 Yeşildere Cd. 1131. Sk. 1130. Sk. 1126. Sk. 1117. Sk. 1116. Sk. 1112. Sk. 1111. Sk. 1110. Sk. 1109. Sk. 1108. Sk. 1106. Sk. 1100. Sk. 1095. Sk. 1093. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1088. Sk. 1074. Sk. 1039. Sk. )

1. Kadriye ( 732/4. Sk. 732/2. Sk. 732/1. Sk. )

Yenidoğan ( 1195. Sk. 1196. Sk. 1197. Sk. 1198. Sk. Gaziler Cd. 1139. Sk. 1138/1. Sk. 1138. Sk. 1137. Sk. )

Kosova ( 730. Sk. 5349. Sk. 5347/2. Sk. 5347/1. Sk. 5347. Sk. 5344. Sk. 5343. Sk. 5341. Sk. 5340. Sk. 5338. Sk. 5337/1. Sk. 5337. Sk. 5336. Sk. 5335. Sk. 5312/1. Sk. 5311. Sk. 5276. Sk. 1005. Sk. )

Kocakapı ( 1250/2 Gaziler 954/1. Sk. 954. Sk. 1281. Sk. 1120. Sk. 1105. Sk. 1104. Sk. 1103. Sk. 1102. Sk. 1101. Sk. 1099. Sk. 1098. Sk. 1092. Sk. 1081. Sk. 1073. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1065. Sk. 1064. Sk. 1063. Sk. 1060. Sk. 1059. Sk. 1058. Sk. 1041. Sk. 1039/1. Sk. )

İmariye

Hilal ( 1420. Sk. )

15Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3183819

MENEMEN / İZMİR

Kasımpaşa ( Atatürk Cd. Cengiz Topel Cd. ATATÜRK Sakızlı Sk. )

Mermerli ( Şehit Aycan Aksoy Cd. Mithatpaşa Cd. Cengiz Topel Gç. ZİYA GÖKALP )

Planlandı

15Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3187485

MENEMEN / İZMİR

Bağcılar ( BAĞCILAR )

Planlandı

15Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3187947

MENEMEN / İZMİR

Zeytinlik ( 9020/1. Sk. 9009. Sk. 9008. Sk. 9007. Sk. 9006/2. Sk. 9006/1. Sk. 9006. Sk. 9010. Sk. )

Ulus

Kazımpaşa ( İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. )

Irmak ( İzmir-Çanakkale Yolu )

İncirli Pınar ( Turgut Özal Blv. 101/2 )

Editör: Engin Keskin