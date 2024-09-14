Manisa'da ağladığı görüntüler paylaşılmıştı: Şimdi çok mutluyum Manisa'da ağladığı görüntüler paylaşılmıştı: Şimdi çok mutluyum

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 14 yaşındaki Enes Ege A.'nın kullandığı motosiklet, Sarıpınar Mahallesi E96 Karayolu Altgeçit mevkiinde kamyonetle çarpıştı. Feci kazada genç sürücü ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'da Genç Motosiklet Sürücüsü Kaza Kurbanı Oldu1

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, Murat U. idaresindeki 49 AN 787 plakalı kamyonet ile Enes Ege A.'nın kullandığı 45 ARZ 302 plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A. ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesinin ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'da Genç Motosiklet Sürücüsü Kaza Kurbanı Oldu0

Özel Can Hastanesi'ne kaldırılan A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay, Salihli halkı arasında derin üzüntüye yol açarken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA