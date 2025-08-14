İstanbul Sarıyer’in İstinye Mahallesi’nde, 15 Temmuz şehitlerinden Fatih Satır’ın mezarına zarar veren bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, daha önce de camilere zarar verdiği ortaya çıktı.

Olay, 13 Ağustos Çarşamba sabahı saat 07.00 sıralarında İstinye Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlıkta bir kişinin elinde kazma ve kürekle çevreye zarar verdiği yönünde gelen ihbar üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, yapılan incelemede 26 yaşında şehit düşen bilgisayar mühendisi Fatih Satır’ın mezarının tahrip edildiğini belirledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mezarlığa kazma ve kürekle giren şüphelinin kimliğini tespit etti. Evine yapılan baskında bulunamayan şüpheli, akşam saatlerinde mezarlık önünde aynı aletlerle beklerken görüldü.

Polise Direndi, Kaçmaya Çalıştı

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli, başını polis aracına vurarak kendisine zarar vermeye çalıştı ve kaçmaya teşebbüs etti. Bölgeye takviye ekiplerin gelmesiyle yakalanan şüphelinin 38 yaşındaki Tuna D. olduğu öğrenildi.

Daha Önce de Camilere Saldırmış

Soruşturma kapsamında, Tuna D.’nin 20 Ekim 2024’te Sarıyer Poligon Camii, İstinye Neslişah Sultan Camii ve Yeniköy Camii’ne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındığı, ayrıca 5 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Olay sırasında alkollü olmadığı belirlenen şüphelinin psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Polis sorgusunda ise olay anını hatırlamadığını söylediği aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.