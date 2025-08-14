AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Ankara’da geniş katılımla gerçekleşti. Törenin en dikkat çeken ismi ise bugün X hesabından Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini açıklayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Çerçioğlu, programda ön sıralarda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girip sahneye çıktığında Çerçioğlu’nun ayağa kalkarak alkışlaması objektiflere yansıdı. Bu görüntüler, kulislerde “AK Parti’ye katılımın resmi başlangıcı” olarak yorumlandı.

Rozet Erdoğan’dan gelecek iddiası

Siyasi kulislerde, Çerçioğlu’na AK Parti rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı konuşuluyor. Erdoğan da konuşmasında Çerçioğlu’nu işaret ederek, “Partimizin yeni üyelerine söz söyleyenlere sadece ‘hadi oradan’ derim” ifadelerini kullandı.

Tepki ve tartışma büyüyor

CHP’den ayrılışıyla zaten tartışma yaratan Çerçioğlu’nun AK Parti programında alkış tutması, siyasette yeni bir tartışma başlatırken önümüzdeki günlerde rozet töreniyle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.