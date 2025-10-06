Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Akşam saatlerinde Şişli ilçesi sınırlarında meydana gelen olayda, Zincirlikuyu’dan Beşiktaş yönüne ilerleyen bir otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağına geldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda, araçta bulunan Avukat Serdar Öktem ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden Öktem’e ilk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra, tedavi için hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Saldırganların olay yerinden araçla kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceliyor.

Avukat Serdar Öktem’in, geçmişte Sinan Ateş dosyası kapsamında bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi. Saldırının nedenine ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülüyor.