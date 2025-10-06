İstanbul Şişli’de, Sinan Ateş davası sanıklarından Avukat Serdar Öktem, ofisinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Öktem hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırı ofis önünde gerçekleşti

Olay, Şişli Büyükdere Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı anında peş peşe silah sesleri duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Öktem hastaneye kaldırıldı.

Fail aranıyor, soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, olay yerine bir Cumhuriyet Savcısı ile Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Başsavcı Vekili’nin gittiği ve geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Emniyet birimleri, saldırganın kimliğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Henüz saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine veya nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Serdar Öktem’in sağlık durumu

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serdar Öktem’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Öktem’in durumu hakkında yetkililerden ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Olay tüm yönleriyle araştırılıyor, gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.” açıklamasında bulundu.

Serdar Öktem kimdir?

Avukat Serdar Öktem, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku, fikri ve sınai haklar gibi birçok alanda çalışmaktadır.

Ayrıca, Türk Dünyası üzerine sosyal projeler yürütmekte; kadın ve çocuk hakları ihlalleri konusunda aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Öktem, daha önce Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı.