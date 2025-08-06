İzmir'de güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda önemli bir sonuç daha elde edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir firari durumda olan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli şahsın izini sürdü.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda yakalanan N.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ