İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı. Uzun süredir teknik ve fiziki takiple izlenen şebekenin, milyonlarca liralık yasa dışı bahis parasıyla ülke genelinde büyük bir ağ kurduğu belirlendi.

Bakan Ali Yerlikaya'nın resmi açıklamasına göre, Tokat merkezli yürütülen operasyonda Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda, yasa dışı bahis organizasyonunun kilit isimlerinin de aralarında bulunduğu 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şebekenin üst düzey yöneticisi konumundaki 14 şüphelinin hesap hareketleri detaylı biçimde incelendi. Elde edilen bilgilere göre, 2022-2025 yılları arasında bu şahısların banka ve kripto cüzdanlarındaki toplam işlem hacmi tam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL olarak kayda geçti.

Yetkililer, yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen gelirlerin önce “hesapçı” adı verilen şahıslar tarafından toplandığını, ardından bu paraların "toplayıcı kasalar" aracılığıyla organizasyonun üst yönetimine aktarıldığını tespit etti. 159 farklı hesap üzerinden dönen bu karmaşık para trafiği, MASAK ve Emniyet Siber Suçlar birimleri tarafından tek tek çözüldü.

Operasyon sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira değerinde 3 araç ve 2 konuta el konuldu. Ayrıca, çok sayıda dijital materyal ve yüksek miktarda nakit para da ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Yasa dışı bahis yalnızca bireyleri değil, toplumun ekonomik ve sosyal yapısını da tehdit eden bir suçtur. Bu yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi. Yerlikaya, operasyonu başarıyla yürüten tüm emniyet personeline ve MASAK çalışanlarına teşekkür etti.