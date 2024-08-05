İsrail Kanal 12 televizyonu, pek çok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle yaklaşık 150 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığını bildirdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi, Orta Doğu'daki tansiyonu yükseltti. Bu gelişmelerin ardından, hava yolu şirketleri bölgedeki uçuşlarını durdurdu ve İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşünü zorlaştırdı.

Kanal 12 televizyonunun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, birçok hava yolu şirketi Tel Aviv seferlerini iptal etti ve bu durum yaklaşık 150 bin İsraillinin ülkeye dönememesine neden oldu. İsrail devlet televizyonu KAN, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığını ve Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtiğini belirtti.

Orta Doğu'da artan gerilim ve havayolu şirketlerinin tepkisi

Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurdu. Bu iptaller, İsrail vatandaşlarının seyahat planlarını altüst etti ve ülkelerine dönmek isteyen binlerce kişinin mağduriyetine yol açtı.