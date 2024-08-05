Henüz 14-15 yaşlarındaki altı genç kız, iddiaya göre sevdikleri bir erkekten uzak durmalarını istedikleri F.K. ve A.A. isimli kızları yanlarına çağırdı. Olay yerine gelen kızlar, yanlarında bulunan bir erkeğin engellemeye çalışmasına rağmen ağızlarından küfürler savurarak F.K. ve A.A.'yı acımasızca dövdü.

Şiddet görüntüleri sosyal medyada yayınlandı

Şiddet mağduru kızların ailelerinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay anında çekilen şiddet görüntüleri, saldırgan kızların sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Görüntülerde, altı kızın F.K. ve A.A.'yı döverek olayı kayda aldıkları ve yayınladıkları görülüyor.

Polis soruşturması başlatıldı

Polis ekipleri, şikayet üzerine harekete geçerek saldırgan altı kız ve aileleri hakkında soruşturma başlattı. Görüntülerde yer alan kızların kimlikleri ve adresleri tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. Mağdur kızların ve ailelerinin de adli makamlara başvurduğu öğrenildi.