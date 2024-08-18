Türkiye’deki depremler sonrası inşaat sektörü hızla yeniden yapılanma sürecine girerken, sektör temsilcileri kalifiye işçi bulmakta zorlanıyor. Adana’da faaliyet gösteren müteahhitler, aylık 150 bin TL maaş teklif etmelerine rağmen gerekli elemanları bulmakta güçlük çekiyorlar. Özellikle kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi birçok meslek grubunda kalifiye işçi bulmak oldukça zorlaşmış durumda.

"Herkes beyaz yakalı oldu"

Adana’da inşaat sektörü temsilcisi Savaş Yükselyalçın, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi bir ihtiyacımız var. İnşaatlar arası transferler de tıkandı. Eğitim sistemi nedeniyle herkes beyaz yaka işlere yöneldi ve arka planda usta-çırak ilişkisi kalmadı. Bu da ara eleman sorununu beraberinde getirdi” dedi. Yükselyalçın, meslek liselerine ve eski usul çırak-usta ilişkilerine geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

70 bin ile 150 bin arası maaş

İnşaat sektöründe maaşların aylık 70 bin ile 150 bin lira arasında değiştiğine dikkat çeken Yükselyalçın, “Ne kadar maaş verirsek verelim ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ustaları rezervasyonla çalıştırıyoruz ancak bazıları sözünü tutmuyor ve daha yüksek maaş veren firmalara gidiyor. Kısa vadede Filipinler, Hindistan ve Afrika gibi ülkelerden geçici, kayıtlı işçi getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Sektörel çözüm önerileri

Müteahhitler, eleman sorununu çözmek için meslek liselerine ailelerin çocuklarını yönlendirmelerini öneriyor. Savaş Yükselyalçın, “Eski usul çırak, kalfa ve usta ilişkilerine dönülmesi gerek. Şu anda bazı inşaat işçileri, polis, mühendis, doktor ve savcılardan daha yüksek maaş alıyor. Aileler bu mesleklerin önemini fark etmeli ve meslek liselerine yönlendirme yapmalı” dedi.