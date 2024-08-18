Dün gece saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapan uçak, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere hazır bekliyor.

Kardeş ülke felakette yanlız bırakmadı

Azerbaycan, Türkiye’de süregelen orman yangınlarına karşı verdiği destekle dayanışma örneği sergiliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla harekete geçen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, BE-200ÇS amfibi uçağını yangın söndürme çalışmalarında Türkiye’ye yardımcı olmak üzere gönderdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uçağın en kısa sürede yangınla mücadele çalışmalarına katılacağı bildirildi.

Erdoğan ve Aliyev arasında önemli görüşme

Bu destek kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından alındı. Görüşmede, Türkiye’deki yangınların söndürülmesi için amfibi uçak desteğine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmış, Aliyev ise Azerbaycan’ın bu ihtiyacı karşılamak için derhal harekete geçeceğini ifade etmişti. Kısa süre içinde hazırlanan BE-200ÇS amfibi uçağı, hızla Türkiye’ye ulaştırıldı.

Yangınlarla mücadelede kritik rol

İzmir’e ulaşan BE-200ÇS, yangınla mücadelede önemli bir rol üstlenecek. Suya inip kalkabilme yeteneğine sahip olan bu uçak, yangın alanlarına hızlı müdahale edebilmesi ve büyük miktarda su taşıyabilmesi sayesinde, orman yangınlarının kontrol altına alınmasında kritik bir destek sağlayacak.

Azerbaycan’ın Türkiye’ye gönderdiği bu anlamlı destek, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla İzmir’de bulunan BE-200ÇS amfibi uçağı, yangın söndürme çalışmalarına katılmak için hazır bekliyor.