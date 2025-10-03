Son yılların en parlak yeteneklerinden Lamine Yamal, sahada gösterdiği yeteneklerle olduğu kadar annesinin düzenlediği ilginç yemek organizasyonu ile de gündemde. Sheila Ebana, Londra'da gerçekleşecek etkinlikte başrolü üstlenecek ve futbolseverlere, dünyanın en iyi futbolcusunun annesiyle tanışma fırsatı sunacak.

Lamine Yamal'ın annesi girişimci yönüyle dikkat çekiyor

15 yaşında profesyonel futbol hayatına adım atan Lamine Yamal, futbol dünyasında hızla yükseliyor. Ancak bu kez, sahadaki başarılarından ziyade annesi Sheila Ebana'nın düzenlediği etkinlikle gündemde. Sheila Ebana, 7 Kasım'da Londra'da Nobu Hotel Portman Square'de yapılacak 'Football Fans Christmas Party' organizasyonunda önemli bir rol üstlenecek. Etkinliğin tanıtımında, "Dünyanın en iyi futbolcusunun annesiyle tanışma fırsatını kaçırmayın" gibi dikkat çekici ifadeler yer alıyor.

Fiyatlar 150' Euro'dan başlıyor

Etkinlikte katılımcılar, özel bir menü ve DJ performansı eşliğinde canlı müzik dinleyebilecek. Ancak, 18 yaş ve üzeri katılımcılara açık olan organizasyon, yaklaşık 400 kişiyle sınırlı tutulacak. Fiyatlar ise şu şekilde belirlenmiş:

Standart Giriş (150 Euro): Hoşgeldin kokteyli ve üç çeşit yemek.

Orta Paket (400 Euro): Limitsiz içecek ve üç çeşit yemek.

Premium Paket (800 Euro): Premium masa, sınırsız içecek ve Sheila Ebana ile fotoğraf çekilme fırsatı.

Lamine Yamal ise, takımının Celta Vigo maçına çıkacağı için etkinlikte yer alamayacak. Organizatörler, erken dönem biletlerinin hızla tükenmiş olduğunu ve etkinliğe büyük ilgi olduğunu belirtti.

Şu ana kadar spor dünyasında oğlu Lamine Yamal'ın başarısıyla dikkat çeken Sheila Ebana, bu etkinlikle futbolseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yamal’ın popülerliği göz önüne alındığında, etkinliğe olan ilgi de oldukça yüksek.