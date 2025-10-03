İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin'in kayyımlığının devam etmesi yönünde karar verdi. CHP'nin itirazı üzerine mahkeme, reddi hakim talebini reddetti ve İstinaf sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğine karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Mahkemeden Tekin'e devam kararı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin davada önemli bir karar aldı. Mahkeme, Gürsel Tekin’in kayyım olarak görevine devam etmesine karar verdi. CHP’nin reddi hakim talebi ise mahkeme tarafından reddedildi. Önceki duruşmada verilen Gürsel Tekin’in görevine devam etme kararına CHP’nin yaptığı itiraz ise İstinaf sürecinin tamamlanması beklenerek duruşma ertelendi.

Mahkeme, CHP’nin kongre iptal davasının sürecini de erteledi. 2 Eylül 2025 tarihinde alınan ara kararla ilgili istinaf sürecinin tamamlanması bekleniyor. Mahkeme, dosyanın Ankara'daki mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin bir sonraki duruşmada değerlendirileceğine karar verdi. Ayrıca, bu aşamada ön inceleme yapılmasına gerek olmadığına hükmetti.

Duruşma 21 Kasım'a ertelendi

Mahkeme, tüm bu süreçlerin ardından bir sonraki duruşma için 21 Kasım saat 10.00'a randevu verdi. Gürsel Tekin ve kayyum heyeti görevlerine devam edecek.