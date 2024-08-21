New York'ta Sotheby’s müzayede evinde yapılan açık artırmada, "Apex" adı verilen devasa bir stegosaurus iskeleti rekor bir fiyata, 44,6 milyon dolara alıcı buldu. 3,4 metre boyunda ve 8 metreden uzun olan bu etkileyici fosil, şimdiye kadar keşfedilen en eksiksiz iskeletlerden biri olarak kabul ediliyor. Fosili satın alan kişi kimliğini gizli tutarken, "Apex Amerika'da doğdu ve Amerika'da kalacak" açıklaması yapıldı, bu da fosilin bir ABD kurumuna bağışlanabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Apex, 2022 yılında Colorado'da paleontolog Jason Cooper tarafından sürpriz bir şekilde keşfedildi. Cooper, fosilin boyutlarına ve baskın bir birey olmasına atıfla ona "Apex" adını verdi. Müzayede evinin açıklamasına göre, bu fosil şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli fosil olarak tarihe geçti. Satış öncesi tahmin edilen değerin tam 11 katına satılan Apex, daha önce 31,8 milyon dolara satılan Stan adlı T-Rex fosilinin rekorunu geride bıraktı.

Açık artırmaya yedi kişi katıldı ve sonunda Apex, tarihin en yüksek fiyatlı fosili unvanını elde etti.