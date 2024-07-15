Bugun aynı zamanda önemli bir kavuşumda söz konusu Mars ve Uranüs Algol Sabit yıldızla boğa burcunda bir kavuşum gerçekleştirecek 20 Temmuza kadar etkisi sürecek bu kavuşum pekte güzel etkileri olmayacak maalesef özellikle ülke ve dünya astrolojisi açısından askeri saldırılar savaş etkileri ani krizler para politikasındaki ani oynamalarla bizi sert etkiler altında bırakacak. Dikkatli olmakta fayda var.

Burç Yorumları

Koç Burcu ; Özellikle maddi kazançlarınıza dikkat etmelisiniz. Zarara uğrayabilirsiniz. Değerinden fazla bir şey alabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili biraz zorlayıcı zamanlar olabilir.

Boğa Burcu ; Boyun ve baş bölgenize sağlık açısından çok dikkat etmelisiniz. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin kendinizi önemseyin.

İkizler Burcu ; Geçmişe dönük olay ve durumlar önünüze gelebilir. Kapanmış bazı konular tekrar açılabilir. Biraz temkinli olmakta fayda var.

Yengeç Burcu ; Sosyal çevreniz ya da toplum önündeki statünüz yönünden sorunlar yaşayabilirsiniz. Ani gelişmeler ani krizler söz konusu olabilir.

Aslan Burcu ; Kariyerinizle ilgili ani krizler beklenmedik olaylar gerçekleşebilir. Anı doğru yönetmeyi kriz çözme yeteneğinizi geliştirdiyseniz bu durumu kolayca atlatabilirsiniz.

Başak Burcu ; Şehir dışı programlarında aksaklıklar krizler beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitime başlamak için doğru bir zaman değil.

Terazi Burcu ; Üçüncü kişilerle ilişkilere biraz dikkat sizi yaralayan görüşmeler ya da kulağınıza gelen olumsuz duyumlar olabilir. Gene de emin olmadan tepki vermemelisiniz.

Akrep Burcu ; İlişkileri ya da ortakları ya da üçüncü kişiler üzerinden alacakları konusunda biraz stresli bir dönem olabilir. 10 gün bekleyin her şey yoluna girecektir.

Yay Burcu ; Günlük rutinlerinizi yapmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatınızda çalışma arkadaşlarınızla ilgili biraz sıkıntılar yaşanabilir.

Oğlak Burcu ; Çocuklarla ya da hobilerinizle ilgili biraz olumsuzluklar olabilir. Spor yaparken sakatlanabilirsiniz. Ek kazançlarınızla ilgili krizler çıkabilir.

Kova Burcu ; Kısa seyahatlerinizde sıkıntılar çıkabilir. Özellikle rezervasyon yaptırdığınız yerleri iyice araştırmalısınız. Yakın çevrenizle ilgili ani krizlere açık bir dönemdesiniz.

Balık Burcu ; Özellikle eşinizin işi eşinizin ailesi kısa seyahatler alanında biraz krizli bir dönem olabilir. İstemsizce büyümeye doğru giden durumlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz daha sakince durmakta fayda var.