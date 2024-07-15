Balçova’da yarım asrı aşan süredir çözülmeyi bekleyen bir sorun var: Balçova arsa mağdurları… Bir anlamda bu sorun, Balçova’nın ‘BAM’ teli durumunda…

Balçova Belediyesi’nin 1972 yılında 5 bin aileye satışa sunduğu arsalardan alan vatandaşlar 50 yılı aşkın süredir arsalarının imara açılmasını bekliyor. Mağdurların kimisi tapusuna kavuştu, kimisi de ellerinde ödeme makbuzlarıyla tapularını almayı bekliyor. Bugün bu sorun hem hükümetin hem de yerel idarenin önünde.

BAMSES Derneği (Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi Derneği) yıllardır hem yerel idare ile hem de iktidarın İzmir temsilcileri ile sorunun çözümü için görüşüyor. Ancak ilerleme kaydedemiyor.

BAMSES Dernek Sekreteri Ali Ekmekçioğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın girişimleriyle sorunun çözüme yaklaştığını belirterek, “BAMSES olarak siyasetçilerin, CHP’li Büyükşehir Belediyesi ile Balçova Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın el ele vermesini, Belediyenin hazırladığı yeni imar planını Bakanlığın onaylanmasını istiyoruz’’ diyor. Ekmekçioğlu, süreci kısaca özetleyerek, gelinen nokta hakkında şu bilgileri veriyor:

“5 bin aile, 50 yılı aşkın bir süre önce Balçova Belediyesi’nin satışa çıkardığı arsalarını devletin hak, hukuk ve adaletine güvenerek arsa aldılar. Bu gün on binlerce mağdur var. Rahmete gidenler ve onların evlatlarıyla bu sayı katlandı. Ancak; aradan geçen 50 yıl içinde bir kısım mağdur tapusuna kavuştu ama imarına kavuşamadı. Bir kısım mağdur parasını yatırdı Balçova Belediyesi’ne ancak ne tapusunu alabildi ne de hakkını.

Yıllardır hakkını hukukunu arayan Balçova arsa mağdurları olarak sorunlarımız 50 yılı aşkın süredir sürüncemede kaldı. Artık BAMSES olarak siyasetçiler, CHP’li Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın el ele vererek Belediyenin hazırladığı yeni imar planını Bakanlığın onaylanmasını istiyoruz.

Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Tunç Soyer mağdurların yanında oldu. İmarın hazır olduğunu bildirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi basında peş peşe arsa mağdurlarına imar çıktı haberleri yer aldı. Oysa süreç sonunda görüldü ki mağdurlar yeniden hayal kırıklığı yaşadı.

Neden mi? Çıktığı belirtilen imar, Çetin Emeç Mahallesi’nde küme evleri diye bilinen yer için çıkarılmış, bizleri heyecanlandıran süreç üzüntüye dönüşmüştü.

AK Parti Milletvekili sayın Mahmut Atilla Kaya da mağdurlar konusunda hassas davranmış ve Tunç Soyer’e ‘Siz yapamıyorsanız bize bırakın biz çözelim’ demişti

Neden bu iki siyasi anlayış biraraya gelip bu süreci birlikte bitirmiyorlar? Neden uzun yılların acısına, adaletsizliğine son noktayı koymuyorlar? Gelinen aşamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda imar dosyasının beklediği söyleniyor. Hatta iktidar ve ana muhalefet partilerinin İzmir İl Başkanları’nın birlikte bu konu için Ankara’ya ziyarette bulunacakları yönünde söylemler var. Unutmadan geçemeyeceğim, Balçova’nın genç Belediye Başkanı sayın Onur Yiğit’e BAMSES Dernek Yönetimi olarak ziyarette bulunduk. Arsa mağdurları konusunda özellikle çözüm yolunda kararlı olduğunu gördük. Konuya hakim ve öncesinde Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği de yapmıştı. Hadi hayırlısı diyelim.

Son söz olarak: Bizler Balçova arsa mağdurları olarak Balçova’nın ‘BAM’ teliyiz. Bize dokunmayın demiyoruz. Dokunun ve sesimizi duyun. İstediğimiz sadece 50 yılı aşkın süredir verilmeyen hakkımız. Yerel iktidar temsilcileri ve hükümet yetkilileri biraraya gelin ve tapusunu alamayanlara tapusu ile imar hakkını, tapusu olanlara da imar hakkını verin.’’

Balçova arsa mağdurlarının sesini en yetkili ağızdan bir kez daha duyurduk. ‘BAM’ telinin sesi duyulsun ve gerekli adımlar atılsın.

Sağlıcakla kalın.