16 Eylül 2025 Salı günü İzmir ESHOT otobüs hatları için güncel sefer saatleri ve güzergah bilgileri belli oldu. İşte tüm detaylar:

16 Eylül 2025 İzmir ESHOT Otobüs Sefer Saatleri ve Güzergahları

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, 16 Eylül 2025 Salı günü için şehir genelindeki otobüs seferlerini yayımladı. Hafta içi yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen sefer planında, ana hatlarda sıklık artırıldı.

ESHOT otobüsleri; metro, vapur, İZBAN ve tramvay hatlarıyla entegre çalışarak İzmir genelinde ulaşımın kesintisiz şekilde sürmesini sağlıyor.

Yoğun hatlarda sefer aralıkları

Hat 5 (Üçyol Metro – Halkapınar Metro):

Hafta içi: 06:00 – 10:00 saatleri arasında 7 dakika

10:00 – 16:00 arası 12 dakika

16:00 – 21:00 arasında 8 dakika

Hat 202 (Mavişehir – Adnan Menderes Havalimanı):

Gün boyu 30 dakikada bir

Seferler hem Mavişehir hem Havalimanı yönünden karşılıklı yapılır.

Hat 554 (Bornova Metro – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi):

Sabah ve akşam saatlerinde 10 dakikada bir

Öğle saatlerinde 20 dakikada bir

Hat 691 (Karşıyaka İskele – Sasalı Doğal Yaşam Parkı):

07:00 – 20:00 saatleri arasında 30 dakikada bir

Hafta sonları ek seferler konulmaktadır. 15 Eylül Pazartesi İzmir İZDENİZ Vapur saatleri ve iskele bilgileri İçeriği Görüntüle

Gece seferleri (Baykuş hatları)

ESHOT, gece ulaşımı için Baykuş seferleri ile hizmet veriyor. Bu seferler Cuma ve Cumartesi geceleri yapılmakta:

Hat 910 (Konak – Buca – Tınaztepe): 00:30’dan 05:00’e kadar saatte bir

Hat 920 (Konak – Karşıyaka – Mavişehir): 00:30’dan 05:00’e kadar saatte bir

Sefer saatleri nereden takip edilir?

Vatandaşlar, kendilerine en yakın duraktan geçen otobüslerin saatlerini ve tahmini varış zamanlarını ESHOT Mobil Uygulaması veya eshot.gov.tr adresinden anlık olarak takip edebilir.