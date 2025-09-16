İzmir’de 16 Eylül 2025 Salı günü için vapur sefer saatleri belli oldu. İşte Karşıyaka, Konak, Alsancak ve diğer iskelelerin sefer planı.

16 Eylül 2025 Salı İzmir İZDENİZ Vapur sefer saatleri ve güzergahları

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ tarafından işletilen şehir içi vapur seferleri, 16 Eylül 2025 Salı günü için güncellendi. Vapur seferleri Karşıyaka, Alsancak, Konak, Bostanlı ve Üçkuyular gibi yoğun kullanılan iskeleler arasında düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek.

Vapur hatları, toplu taşıma yükünü hafifletirken, deniz ulaşımını tercih eden vatandaşlara konforlu bir alternatif sunuyor.

İzmir İZDENİZ vapur hatları ve sefer güzergahları

1. Konak – Karşıyaka – Alsancak – Bostanlı hattı

Sabah yoğunluğu göz önünde bulundurularak 07:00 – 09:30 arası 15 dakikada bir sefer düzenleniyor.

Günün geri kalanında ise sefer aralıkları ortalama 30 dakika.

2. Üçkuyular – Bostanlı Arabalı Vapur hattı

06:30 – 00:00 saatleri arasında karşılıklı olarak 30 dakikada bir sefer yapılıyor.

Arabalı vapur hattında hem araçlı hem yaya yolcular taşınıyor.

3. Karşıyaka – Konak – Alsancak ring hattı

07:00 – 20:00 arası her 20 dakikada bir

Akşam saatlerinde sefer sıklığı 30 dakikaya çıkarılıyor.

4. Baykuş Seferleri (Gece vapur seferleri)

Konak – Karşıyaka – Bostanlı: Cuma ve Cumartesi geceleri 00:00 – 02:00 arası

Seferler 1 saat aralıklarla düzenleniyor.

Vapur seferleriyle aktarma noktaları

İzmir vapur hatları; Konak, Alsancak ve Karşıyaka iskeleleri üzerinden Metro, Tramvay ve ESHOT hatlarıyla entegre şekilde çalışıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde aktarma kolaylığı sunuluyor.

İzmir İZDENİZ feribot ve vapur sefer saatleri

Artan talebe karşı ek seferler

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşan yoğunluklara çözüm üretmek amacıyla bazı hatlara ek seferler eklendi. Böylece, yolcuların bekleme süresi azaltılırken, deniz yolculukları daha düzenli hale getirildi. Arabalı vapur trafiğinde yaşanan yoğunluk da göz önüne alınarak sefer sayıları artırıldı.

Yeni düzenlemenin detayları:

Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar seferler planlandı.

İş giriş-çıkış saatlerine uygun ek seferler konuldu.

Arabalı vapurlarda yoğunluk yaşanan saatlere ek düzenlemeler getirildi.

Şehir içi ulaşımda deniz yolu konforu

İZDENİZ’in sunduğu yeni sefer düzenlemesi, sadece şehir sakinlerine değil aynı zamanda şehri ziyaret eden turistlere de büyük kolaylık sağlıyor. İzmir’in Karşıyaka, Bostanlı, Pasaport, Alsancak ve Üçkuyular gibi önemli iskeleleri arasındaki bağlantılar daha etkin hale getirildi.

Sefer bilgilerine erişim

Vatandaşlar, İZDENİZ’in resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güncellenmiş sefer saatleri ve güzergah bilgilerine kolaylıkla ulaşabilir. Ayrıca, iskelelerde bulunan bilgi panoları da yenilenmiş içeriklerle hizmet veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

Belediye yetkilileri, Körfez ulaşımında yapılan bu değişikliklerin amacının yaz sezonunda artan nüfus hareketliliğini karşılamak ve toplu taşıma hizmetlerini daha verimli hale getirmek olduğunu belirtti. “Vatandaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda sefer saatleri düzenli olarak güncellenmeye devam edecek” açıklaması yapıldı.