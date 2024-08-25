Google, Android 15 ile birlikte akıllı telefonların performansını artıracak önemli bir yenilik sunuyor. Yeni işletim sistemi, 16 KB sayfa boyutu desteği ile Android cihazların hızını artırmayı vaat ediyor. Bu güncelleme, mevcut performans artırma yöntemlerini geride bırakacak ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

16 KB Sayfa Boyutu Desteği nedir?

Android işletim sistemi, şu ana kadar 4 KB sayfa boyutuyla çalışıyordu. Google, Android 15 ile birlikte 16 KB sayfa boyutu desteği ekleyerek sistem performansını artırmayı hedefliyor. Sayfa boyutu, bellekteki adreslerin nasıl yönetildiğini belirler. Daha büyük bir sayfa boyutu, sistemin bellekteki veri yönetimini daha verimli hale getirir, bu da daha az muhasebe ve daha fazla işlem gücü anlamına gelir.

Performans artışının avantajları

Google'ın testlerine göre, 16 KB sayfa boyutu desteği, Android cihazlarda ortalama yüzde 5-10 arasında performans artışı sağladı. Bu yenilik, şu avantajları sunuyor:

Uygulama Başlatma Sürelerinde Azalma: Bellek baskısı altındaki sistemlerde uygulama başlatma süreleri ortalama yüzde 3,16 daha kısa, bazı uygulamalarda ise yüzde 30'a kadar iyileşme sağlanıyor. Yapay zeka çağımızın çöpçatanı olabilir mi?

Güç Tüketiminde Azalma: Uygulama başlatma sırasında güç tüketiminde ortalama yüzde 4,56'lık bir azalma gözlemleniyor.

Kamera Başlatma Sürelerinde İyileşme: Kamera başlatma süreleri ortalama yüzde 4,48 ile 6,60 oranında iyileştirildi.

Sistem Açılış Süresinde Kısalma: Sistem açılış süresi ortalama yüzde 1,5 (yaklaşık 0,8 saniye) daha hızlı oldu.

Android 15'in bu yeniliği, uygulama geliştiricilerinin uygulamalarını 16 KB sayfa boyutu desteği için uyumlu hale getirmelerini gerektiriyor. Ancak, aynı uygulama ikili dosyası hem 4 KB hem de 16 KB cihazlarda çalışabilecek şekilde tasarlandı. Geliştiriciler, Android 15 QPR1 Beta 1 ile Pixel 8 ve 8 Pro cihazlarında bu yeni özelliği test edebilecekler.

Yeni özelliklerin kullanıcılara etkisi

16 KB sayfa boyutu desteği, Android cihazların genel performansını artıracak ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek. Daha hızlı uygulama başlatma süreleri, daha az güç tüketimi ve daha hızlı sistem açılış süreleri, günlük kullanımda önemli avantajlar sağlayacak. Bu yenilik, Android kullanıcılarının daha verimli ve keyifli bir deneyim yaşamasını amaçlıyor.