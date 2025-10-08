Süper Lig’de evinde Başakşehir’i 1-0 yenerek milli araya 16 puanla, namağlup 3’üncü sırada giren Göztepe, savunma performansıyla Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 8 maçta sadece 2 gol yiyerek hem Türkiye’de hem de İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa gibi futbol devlerinin liglerinde lider savunma performansını yakaladı.

Avrupa devlerini geride bıraktı

Göztepe’nin savunma başarısı, Süper Lig’in yanı sıra Avrupa’nın en üst liglerinde mücadele eden takımlarla karşılaştırıldığında dikkat çekiyor:

İngiltere Premier Ligi: Lider Arsenal (7 maç, 3 gol), Liverpool (9), Tottenham (5), Bournemouth (8), Manchester City (6).

İspanya La Liga: Real Madrid (8 maç, 9 gol), Barcelona (9), Villarreal (8), Real Betis (8). Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı İçeriği Görüntüle

Almanya Bundesliga: Bayern Münih (3), Borussia Dortmund (4), Leipzig (8), Stuttgart (6).

İtalya Serie A: Napoli (6), Roma (2), Milan (3), Inter (8).

Fransa Ligue 1: Paris Saint-Germain (5), Marsilya (5), Strasbourg (7), Lyon (5).

Hollanda Eredivisie: Feyenoord (6), PSV (11), Ajax (7).

Portekiz Primeira Liga: Porto (1).

Bu listede Göztepe, sadece Porto’nun gerisinde kalarak Avrupa’nın en sağlam savunmalarından birini sergiledi.

Göztepe’nin başarısının arkasındaki faktörler

Teknik direktör yönetimindeki disiplinli savunma anlayışı, takımın organizasyonu ve oyuncuların uyumu, Göztepe’yi hem Süper Lig’de hem de Avrupa karşılaştırmalarında öne çıkardı. Ayrıca yerli oyuncuların performansı ve genç futbolcuların katkısı da başarının önemli faktörleri arasında yer aldı.

Sosyal medyada yankı uyandırdı

Göztepe’nin bu savunma başarısı, spor camiasında büyük ilgi gördü. Taraftarlar ve spor yorumcuları sosyal medyada, takımın bu istatistikle Avrupa devlerine fark attığını belirterek performansı övdü.