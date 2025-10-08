Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir’in Dikili ilçesi Uzunburun Mahallesi’nde 112 blokluk dev konut projesine hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın duyurusuna göre, proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci resmen başlatıldı.

Projenin detayları

TOKİ tarafından planlanan projede toplamda:

112 blok ,

1001 konut dairesi ,

2 adet 5 dükkânlı ticaret merkezi, yer alacak.

Projeye ayrıca sosyal donatı alanları da dahil edildi. Bunlar arasında:

1 cami ,

24 derslikli ilkokul ,

5 bin kişilik paket arıtma tesisi ,

Yağmur suyu ve içme suyu depoları, bulunuyor.

Su altyapısı ve çevresel planlama

Proje kapsamında inşa edilecek altyapı tesisleri şu şekilde planlandı:

5 adet 100 metreküplük yağmur suyu deposu ,

1 adet 500 metreküplük yağmur suyu deposu ,

1 adet 500 metreküplük içme suyu deposu ,

1 adet 3 bin metreküplük su deposu.

Bu altyapı yatırımları, projede yaşayacak binlerce kişinin su ihtiyacının karşılanmasına ve olası yağmur suyu yönetimine yönelik hazırlık olarak planlanıyor.

ÇED sürecinin önemi

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci, projenin çevreye olası etkilerinin bilimsel olarak incelenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını amaçlıyor. Bakanlık duyurusuna göre süreç boyunca, halkın görüşleri alınacak ve çevresel riskler en aza indirilecek.

Projenin bölgeye etkisi

TOKİ’nin Dikili projesi, bölgedeki konut ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, bölge ekonomisine de yeni istihdam ve ticaret olanakları sağlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında, Dikili’de yaşam kalitesinin artması ve altyapının güçlenmesi öngörülüyor.