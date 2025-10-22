Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Güvenliği Derneği’nin düzenlediği 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Üstün Hizmet Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, çocukların dijital ortamda giderek artan risklerle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz.

Sosyal medya sağlayıcılarına bazı yükümlülükler getirerek çocukların korunmasını sağlayacağız.”

“Çocuklar dezenformasyona yetişkinlerden daha fazla maruz kalıyor”

Uraloğlu, yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dezenformasyonun çocuklar üzerinde daha etkili hale geldiğine dikkat çekti.

“Yapay zekâ gibi teknolojilerin hızla entegre olması bu riskleri artırdı.

İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüştü; ancak bizim önerimiz, uluslararası literatürle de uyumlu olacak şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönünde.”

Bakan, yaş sınırının 15 veya 16 olabileceğini, konunun ilgili kurumlarla birlikte değerlendirildiğini söyledi.

Ailelerin de sürece katılması hedefleniyor

Yeni düzenlemeyle birlikte, sadece sosyal medya platformlarına değil, ailelere de sorumluluk düşecek.

Bakanlık, ebeveynlerin çocuklarının dijital aktivitelerini daha yakından takip edebileceği rehberlik ve denetim araçları geliştirmeyi planlıyor.

Uraloğlu, “Ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamak istiyoruz” dedi.

Siber güvenlikte dev adımlar

Konuşmasında Türkiye’nin siber güvenlik kapasitesine de değinen Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)’un çalışmalarına dikkat çekti:

2025 yılı ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantı erişime engellendi.

306 güvenlik bildirimi yayımlandı. İzmir’de 8. Elektrik Tesisleri Kongresi başladı İçeriği Görüntüle

502 bin 173 zararlı internet adresine 75,1 milyon erişim engeli uygulandı.

Uraloğlu, USOM’un yapay zekâ destekli sistemlerle vatandaşları dolandırıcılıktan koruduğunu belirterek, “Yalnızca son bir haftada 74 bini aşkın oltalama alan adını tespit edip engelledik” dedi.

“5G, dijital ekosistemi yeniden şekillendirecek”

Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinin Türkiye’nin dijital dönüşümü açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi: