İzlanda’da amatör doğa gözlemcisi Bjorn Hjaltason, geçtiğimiz haftalarda yaptığı güve gözlemleri sırasında “garip bir sinek” fark etti.

Islatılmış ipler kullanarak böcek örnekleri toplayan Hjaltason, bulduğu sineklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu daha önce görmediğim bir şeydi. Garip bir sinek olduğunu düşündüm.”

İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü’ne gönderilen örnekler incelendiğinde, bu böceklerin Culiseta annulata türü sivrisinek olduğu doğrulandı.

Kışa dayanabilen nadir bir tür

Entomolog Matthias Alfredsson, söz konusu türün Avrupa ve Kuzey Afrika’da yaygın olarak bulunduğunu belirtti.

Alfredsson, “Bu tür soğuğa dayanıklı ve kış uykusuna girebilen nadir sivrisinekler arasında yer alıyor. Ancak İzlanda’ya nasıl geldiği henüz gizemini koruyor” dedi.

Rekor sıcaklıklar dengeleri bozdu

İzlanda, Antarktika ile birlikte sivrisineklerin doğal olarak yaşamadığı iki bölgeden biri olarak biliniyordu.

Ülkenin soğuk iklimi ve durgun su kaynaklarının azlığı, sivrisineklerin üremesini engelliyordu. Ancak bu yıl tablo değişti.

İzlanda Meteoroloji Ofisi verilerine göre:

Mayıs ayında sıcaklıklar 26,6°C’ye kadar çıktı.

Normalde 20°C’nin üzerindeki sıcaklıklar 2-3 gün sürerken, bu yıl 10 gün üst üste devam etti. Labubu furyası kontrolden çıktı: 9 bin dolarlık 43 koleksiyon bebeği çalındı İçeriği Görüntüle

Bu, ülke tarihinin en sıcak dönemlerinden biri olarak kayda geçti.

Uzmanlara göre bu durum, iklim değişikliğinin ekosistem üzerindeki etkilerinin somut göstergesi.

Uzmanlar: “Yeni türler İzlanda’ya yerleşebilir”

Bilim insanları, küresel ısınmanın etkisiyle İzlanda gibi kuzey ülkelerde yeni böcek türlerinin kalıcı hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Özellikle sivrisineklerin taşıdığı bazı hastalıkların, ılıman bölgelerden kuzeye taşınabileceği vurgulanıyor.

Alfredsson, “Eğer sıcaklık artışı devam ederse, önümüzdeki yıllarda İzlanda’nın sadece sivrisinek değil, başka türleri de barındırdığını görebiliriz” dedi.