Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Ahmet Yılmaz’a (16) çarparak ölümüne neden olduğu kazanın ardından kaçan hafif ticari aracın sürücüsü Z.K. (27), polisin çalışması ile yakalandı. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Z.K., tutuklandı.

Kaza, 10 Eylül’de saat 20.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Z.K. yönetimindeki 34 BDH 092 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Resul Ahmet Yılmaz'a çarptı.

Sürücü aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Resul Ahmet Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kaza sonrası aracından inip kaçtığı görüldü

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsünün, Resul Ahmet Yılmaz'a çarptıktan sonra aracından inip kaza yerinden kaçtığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada hafif ticari araç sürücüsünün Z.K. olduğu belirlendi. Polis, kaza yerinden kaçan şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.