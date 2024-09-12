Toplantıda, Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi’nin bölümleri ve eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

Eğitim Faaliyetleri Tanıtıldı

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ın da katıldığı etkinlikte, merkezin eğitim programları tanıtılarak öğrencilerin bilimsel ve sanatsal gelişimlerini destekleyen projeler hakkında bilgi verildi. Karahan, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, BİLSEM’in eğitimdeki önemini vurguladı.

BİLSEM Ailesine Yeni Katılımlar

Toplantı, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin aileleriyle tanışmaları ve merkezin işleyişi hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla düzenlendi. Müdür Karahan, öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, merkezin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını tavsiye etti.