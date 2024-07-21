2008 yılında böbrek tümörü nedeniyle sağ böbreği alınan 78 yaşındaki Müslüm Kutluk, 16 yıl sonra sol böbreğindeki tümörlerden de kurtuldu. Başarılı operasyon, Prof. Dr. Burak Turna ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Müslüm Kutluk, 2008 yılında sağ böbreğinde tespit edilen tümör nedeniyle Prof. Dr. Burak Turna tarafından ameliyat edilmişti. Aradan geçen 16 yılın ardından sol böbreğinde de tümör tespit edilen Kutluk, bu kez Özel Sağlık Hastanesi’nde yeniden Prof. Dr. Turna'nın müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Riskli ve başarılı bir operasyon

Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna, yapılan tetkikler sonucunda Müslüm Kutluk’un sol böbreğinde tam merkezde ve dış kutbunda olmak üzere iki tümör tespit ettiklerini belirtti. Turna, “Ameliyat sırasında tümörlerin tam yerini ultrason kullanarak belirledik ve buz uygulamasıyla böbreği soğuttuk. Operasyonu açık olarak gerçekleştirip tümörleri temizledik ve böbreği kurtardık. Hastamız ameliyattan 3-4 gün sonra taburcu oldu. 16 yıl sonra aynı hastayı tekrar sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyum” dedi.

"Riskli bir operasyon gerçekleştirdik"

Prof. Dr. Burak Turna, hastanın yaşı ve yandaş farklı hastalıkları nedeniyle operasyonun riskli olduğunu dile getirdi. "Hastanın kalan tek böbreğinde iki tümör olması durumu daha da zorlaştırıyordu. Böylesi zorlu operasyonlar deneyim ve teknoloji gerektirir. Açık cerrahi yöntemiyle tümörleri temizledik ve böbreği de kurtardık. Şu anda böbrek fonksiyonları ve genel sağlığı normal, diyalize ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebilecek” diye konuştu.

Başarılı ameliyat sonrası sağlık durumu

Hastanın ameliyat sonrası süreçlerini takip eden İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Başçı, Müslüm Kutluk’un riskli bir ameliyatın ardından başarılı şekilde tedavi edildiğini belirtti. Başçı, “Hastamızın böbrek fonksiyonları şu anda normal. Kendisinin sağlıklı günler geçirmesini diliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.