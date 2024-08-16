İzmir'de 17 Ağustos'ta 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenişakran ( 3491 489. Sk. 521. Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çay ( 2108/7. Sk. 2108/10. Sk. Şehit Jandarma Komando Çavuş Hakan Şaka Parkı 2091/2. Sk. 2120/6. Sk. 2108/6. Sk. 2108/13. Sk. )
Tepekule ( 2108/14. Sk. 1643/31. Sk. 2108/9. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
R. Şevket İnce ( 1929 Sk. 1925 Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytindağ ( İzmir Çanakkale Yolu 489 489. Sk. iskele )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karalar ( Karalar Köyü İç Yolu )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karalar
BORNOVA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik ( 6106/1. Sk. 6106/10. Sk. 6106/9. Sk. )
Saat : 8:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( Çanakkale Cd. )
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik ( 6140. Sk. 6155. Sk. 6150. Sk. 6149. Sk. 6147. Sk. 6146. Sk. )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınar ( ÜNİVERSİTE )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilova ( 4182. Sk. 4183. Sk. 4184. Sk. Kamil Tunca Blv. 4178/1 4174/1. Sk. 4180/1. Sk. 4174/3. Sk. 4174/2. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:01
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seyhan ( 667/1. Sk. 667/2. Sk. 667. Sk. 664. Sk. 663/1. Sk. 663. Sk. 661. Sk. 660. Sk. 659/14. Sk. 657. Sk. 655 SK. 630/3. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vali Rahmi Bey ( Menderes Cd. 130. Sk. 128. Sk. 126/2 116. Sk. )
Menderes ( ADNAN KAHVECİ CD. 122/1. Sk. 122. Sk. 120/1. Sk. 120. Sk. 118/3. Sk. 118/2. Sk. 118. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 3:00 - 3:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 9626 9613. Sk. 9614. Sk. 9623. Sk. 9628. Sk. 9655. Sk. 9655/2. Sk. 9656. Sk. 9658. Sk. 9664. Sk. 9672. Sk. Bakkal Mevkii Yolu Sk. 9657 )
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ( 9508 )
FOÇA / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenibağarası
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emrez ( 183. Sk. 182. Sk. 179/3. Sk. 188. Sk. 189. Sk. 194. Sk. 186. Sk. 185. Sk. 184. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emrez ( 182. Sk. Altan Aydın Cd. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahar ( 2933. Sk. 2932. Sk. 2931. Sk. 2930. Sk. 2929. Sk. 2923. Sk. 2922. Sk. 2921. Sk. 2915. Sk. 2914. Sk. 2913. Sk. 2912. Sk. 2906. Sk. 2905. Sk. 2904. Sk. 2900. Sk. Halide Edip Adıvar Cd. 2957. Sk. 2946. Sk. 2936. Sk. 2935. Sk. 2934. Sk. )
Gülyaka ( 3011. Sk. 3012. Sk. 3005/1 3010. Sk. 3007. Sk. 2981. Sk. 2973. Sk. )
Bahçelievler ( Saim Çıkrıkçı Cd. 510/2. Sk. 509/8. Sk. 509/7. Sk. 509/6. Sk. 509/10. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Küçükbahçe
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahriye Üçok ( 1764. Sk. 1827. Sk. 1835/1. Sk. Atatürk Blv. Rüştü Sardağ Cd. Şehit Şahin Beycan Parkı İçi Yolu )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahriye Üçok ( 1836. Sk. 1879/1. Sk. 1879/3. Sk. Berrin Taşan Sk. 1835/1. Sk. 1826/3. Sk. 1765. Sk. 1763/1. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:30 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İstiklal ( 3.GÜNEŞ HOCA İBRAHİM EFENDİ DAR HANCIOĞLU İNCE BAL ŞEHİT EMRE OKAN MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK BAĞLAR ŞÜKRÜ HOCA IHLAMUR SABİT ARLI )
Ceritler ( AKŞAMSETTİN )
KINIK / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Poyracık ( Değirmen Değirmen Bayırı Elmas Ergenekon Çıkmazı Esentepe Eski Belediye Hacı Hasan Hacı Şabanlar Hacı Şabanlar Çıkmazı Hamam Çıkmazı Hamamönü Işın Kadı Çıkmazı Kalburoğlu Çıkmazı Karagöz Karakızlar Kasap Kazım Karabekir Keser Mescit Koca Hüseyin Köybaşı Kınık Merve Musalar Camii Paydaş Çıkmazı Pazarlık Çıkmazı Yeni Camii Yenicami Çıkmazı Yukarı Hamam Yukarı Mahalle Yukarı Çarşı Yıldırım Camii Yılmaz Zafertepe Zeybek Çelebi Çümbülce Çümülce Şair Çıkmazı Acar Çıkmazı Akman )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aşağı ( ATATÜRK Şehit Sezai Geçkin )
Türkcedit ( CUMHURİYET )
KONAK / İZMİR
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafertepe ( Yeşillik Cd. 611. Sk. 544. Sk. )
Güneşli ( Köstence Parkı İçi Yolu Halide Edip Adıvar Cd. Eski İzmir Cd. 526/4. Sk. 526/3. Sk. 526/2. Sk. 526/1. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. 1450. Sk. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. Cumhuriyet Blv. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşiltepe ( Mithatpaşa Cd. )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı ( 1561 )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 3:00 - 3:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İstiklal ( 7434 Sk. )
Süleymanlı ( 925. Sk. 924. Sk. 923. Sk. 922. Sk. 921/2 921. Sk. 920. Sk. 920/1 928/1 ESKİ GÖRECE YOLU 920/3 928/2 )
Zeytinlik ( 9001 9003 İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. Vali Kutlu Aktaş Cd. Turgut Özal Blv. 9027. Sk. 9026. Sk. 9025. Sk. 9024. Sk. 9023. Sk. 9022. Sk. 9021/1 9021 9020/1. Sk. 9020. Sk. 9019. Sk. 9018. Sk. 9017. Sk. 9016. Sk. 9015. Sk. 9014. Sk. 9005/1. Sk. 9005. Sk. 9004. Sk. 9003. Sk. )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka ( 7326. Sk. 7329. Sk. 7328. Sk. 7327. Sk. 7325. Sk. 7324. Sk. 7323. Sk. 7322. Sk. 7321. Sk. 7320. Sk. )
Yemişlik
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 1583. Sk. 1583/1 Sk. 1581 Sk. 1580. Sk. 1579. Sk. 1578. Sk. 1577. Sk. 1576. Sk. 1575 Sk. 1574 Sk. 1565 1562. Sk. 1590 1597. Sk. 1595. Sk. 1594. Sk. 1592. Sk. 1591. Sk. 1590. Sk. 1585 )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 1565 1564 Sk. 1562. Sk. 1560 1551 1541. Sk. 1595. Sk. 1594. Sk. 1601. Sk. 1599 1603. Sk. 1590. Sk. 1589 Sk. 1587. Sk. 1570 Sk. 1585 1568 Sk. )