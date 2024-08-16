İzmir'de 17 Ağustos'ta 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenişakran ( 3491 489. Sk. 521. Sk. )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Havuzbaşı

Çırpı Cami

İbrahimçavuş

Mektep

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 14:00 - 17:00

Ödemiş'te "Kent Lokantası" hizmete girdi Ödemiş'te "Kent Lokantası" hizmete girdi

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çay ( 2108/7. Sk. 2108/10. Sk. Şehit Jandarma Komando Çavuş Hakan Şaka Parkı 2091/2. Sk. 2120/6. Sk. 2108/6. Sk. 2108/13. Sk. )

Tepekule ( 2108/14. Sk. 1643/31. Sk. 2108/9. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

R. Şevket İnce ( 1929 Sk. 1925 Sk. )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zeytindağ ( İzmir Çanakkale Yolu 489 489. Sk. iskele )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karalar ( Karalar Köyü İç Yolu )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karalar

BORNOVA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Egemenlik ( 6106/1. Sk. 6106/10. Sk. 6106/9. Sk. )

Saat : 8:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa ( Çanakkale Cd. )

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Egemenlik ( 6140. Sk. 6155. Sk. 6150. Sk. 6149. Sk. 6147. Sk. 6146. Sk. )

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çınar ( ÜNİVERSİTE )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilova ( 4182. Sk. 4183. Sk. 4184. Sk. Kamil Tunca Blv. 4178/1 4174/1. Sk. 4180/1. Sk. 4174/3. Sk. 4174/2. Sk. )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:01

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Seyhan ( 667/1. Sk. 667/2. Sk. 667. Sk. 664. Sk. 663/1. Sk. 663. Sk. 661. Sk. 660. Sk. 659/14. Sk. 657. Sk. 655 SK. 630/3. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Vali Rahmi Bey ( Menderes Cd. 130. Sk. 128. Sk. 126/2 116. Sk. )

Menderes ( ADNAN KAHVECİ CD. 122/1. Sk. 122. Sk. 120/1. Sk. 120. Sk. 118/3. Sk. 118/2. Sk. 118. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 3:00 - 3:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet ( 9626 9613. Sk. 9614. Sk. 9623. Sk. 9628. Sk. 9655. Sk. 9655/2. Sk. 9656. Sk. 9658. Sk. 9664. Sk. 9672. Sk. Bakkal Mevkii Yolu Sk. 9657 )

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ( 9508 )

FOÇA / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenibağarası

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emrez ( 183. Sk. 182. Sk. 179/3. Sk. 188. Sk. 189. Sk. 194. Sk. 186. Sk. 185. Sk. 184. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emrez ( 182. Sk. Altan Aydın Cd. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 0:00 - 0:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahar ( 2933. Sk. 2932. Sk. 2931. Sk. 2930. Sk. 2929. Sk. 2923. Sk. 2922. Sk. 2921. Sk. 2915. Sk. 2914. Sk. 2913. Sk. 2912. Sk. 2906. Sk. 2905. Sk. 2904. Sk. 2900. Sk. Halide Edip Adıvar Cd. 2957. Sk. 2946. Sk. 2936. Sk. 2935. Sk. 2934. Sk. )

Gülyaka ( 3011. Sk. 3012. Sk. 3005/1 3010. Sk. 3007. Sk. 2981. Sk. 2973. Sk. )

Bahçelievler ( Saim Çıkrıkçı Cd. 510/2. Sk. 509/8. Sk. 509/7. Sk. 509/6. Sk. 509/10. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Küçükbahçe

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahriye Üçok ( 1764. Sk. 1827. Sk. 1835/1. Sk. Atatürk Blv. Rüştü Sardağ Cd. Şehit Şahin Beycan Parkı İçi Yolu )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahriye Üçok ( 1836. Sk. 1879/1. Sk. 1879/3. Sk. Berrin Taşan Sk. 1835/1. Sk. 1826/3. Sk. 1765. Sk. 1763/1. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 10:30 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İstiklal ( 3.GÜNEŞ HOCA İBRAHİM EFENDİ DAR HANCIOĞLU İNCE BAL ŞEHİT EMRE OKAN MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK BAĞLAR ŞÜKRÜ HOCA IHLAMUR SABİT ARLI )

Ceritler ( AKŞAMSETTİN )

KINIK / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Poyracık ( Değirmen Değirmen Bayırı Elmas Ergenekon Çıkmazı Esentepe Eski Belediye Hacı Hasan Hacı Şabanlar Hacı Şabanlar Çıkmazı Hamam Çıkmazı Hamamönü Işın Kadı Çıkmazı Kalburoğlu Çıkmazı Karagöz Karakızlar Kasap Kazım Karabekir Keser Mescit Koca Hüseyin Köybaşı Kınık Merve Musalar Camii Paydaş Çıkmazı Pazarlık Çıkmazı Yeni Camii Yenicami Çıkmazı Yukarı Hamam Yukarı Mahalle Yukarı Çarşı Yıldırım Camii Yılmaz Zafertepe Zeybek Çelebi Çümbülce Çümülce Şair Çıkmazı Acar Çıkmazı Akman )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aşağı ( ATATÜRK Şehit Sezai Geçkin )

Türkcedit ( CUMHURİYET )

KONAK / İZMİR

Saat : 0:00 - 0:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zafertepe ( Yeşillik Cd. 611. Sk. 544. Sk. )

Güneşli ( Köstence Parkı İçi Yolu Halide Edip Adıvar Cd. Eski İzmir Cd. 526/4. Sk. 526/3. Sk. 526/2. Sk. 526/1. Sk. )

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. )

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. 1450. Sk. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. Cumhuriyet Blv. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşiltepe ( Mithatpaşa Cd. )

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çınarlı ( 1561 )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 3:00 - 3:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İstiklal ( 7434 Sk. )

Süleymanlı ( 925. Sk. 924. Sk. 923. Sk. 922. Sk. 921/2 921. Sk. 920. Sk. 920/1 928/1 ESKİ GÖRECE YOLU 920/3 928/2 )

Zeytinlik ( 9001 9003 İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. Vali Kutlu Aktaş Cd. Turgut Özal Blv. 9027. Sk. 9026. Sk. 9025. Sk. 9024. Sk. 9023. Sk. 9022. Sk. 9021/1 9021 9020/1. Sk. 9020. Sk. 9019. Sk. 9018. Sk. 9017. Sk. 9016. Sk. 9015. Sk. 9014. Sk. 9005/1. Sk. 9005. Sk. 9004. Sk. 9003. Sk. )

TİRE / İZMİR

Saat : 9:30 - 10:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karşıyaka ( 7326. Sk. 7329. Sk. 7328. Sk. 7327. Sk. 7325. Sk. 7324. Sk. 7323. Sk. 7322. Sk. 7321. Sk. 7320. Sk. )

Yemişlik

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( 1583. Sk. 1583/1 Sk. 1581 Sk. 1580. Sk. 1579. Sk. 1578. Sk. 1577. Sk. 1576. Sk. 1575 Sk. 1574 Sk. 1565 1562. Sk. 1590 1597. Sk. 1595. Sk. 1594. Sk. 1592. Sk. 1591. Sk. 1590. Sk. 1585 )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( 1565 1564 Sk. 1562. Sk. 1560 1551 1541. Sk. 1595. Sk. 1594. Sk. 1601. Sk. 1599 1603. Sk. 1590. Sk. 1589 Sk. 1587. Sk. 1570 Sk. 1585 1568 Sk. )

Editör: Engin Keskin