İzmir'in Karşıyaka ilçesi Doğançay Mahallesi'nde çıkan orman yangını, bölge sakinlerini derin bir endişeye sevk etti. Yangının hızla evlere sıçraması sonucu 8 evde büyük hasar meydana geldiğini aktardıldı. Mahalle sakinleri, yardımın yetersiz kaldığını ve yangının rüzgarın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yayıldığını belirtti.

"Evlerimiz zarar gördü ama can kaybı yok"

Yangın haberini alır almaz işten çıkıp evini kontrol etmeye gelen bir Doğançay sakini, haberi internetten ve sosyal medyadan duyarak geldiğini söyledi. Yangının gece saat 8 buçukta başladığını ve hızla büyüdüğünün altını çizen mahalleli, "Yangın evlere sıçradı ve 8 ev zarar gördü. Hasarlar çok kötü ama şükür ki insanlarda bir sorun yok" dedi. Yangının ilk aşamalarında sadece köyün itfaiyesinin müdahale ettiğini belirten mahalleli, gece helikopterlerin çalışmaması nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığını ifade etti.

Yardımın yetersizliği ve rüzgarın etkisi

Doğançay sakinleri, yangının başlangıcında yeterli yardımın gelmediğini dile getirerek, "Binlerce insan buraya geldi ama ne yazık ki yetersiz kaldı" diye konuştu. Yangının rüzgarın etkisiyle daha da büyüdüğünü belirten mahalleli, yardım ekiplerinin yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Sakinlerin umudu ve endişesi

Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edildiğini belirten mahalle sakinleri, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için daha etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Mahalle sakinleri, yangının izlerini silmek ve yeniden toparlanmak için yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.