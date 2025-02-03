Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi tarafından organize edilen 17. Altın Başarı Ödülleri, 28 Ocak 2025 tarihinde İstanbul’da Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Spikerlik mesleğine dikkat çekmek ve kültür-sanat dünyasını onurlandırmak amacıyla düzenlenen törende, birbirinden özel isimler ödüllerine kavuştu.

"Mutluluk tarif edilemez"

Kırmızı Türk Altın Başarı Ödülleri gecesi, sunuculuğunu Gözde Şahin'in yaptığı etkileyici bir organizasyonla başladı. Kırmızı Halı'da ise Burcu Kolcu’nun sunumları dikkat çekti. Törenin açılış konuşmasını Hayat Dergisi’nin kurucusu Cengizhan Kaya yaptı. Kaya, törende başarı, liyakat ve Türkçe'nin önemine vurgu yaparak, “17 yıldır bu organizasyonu sürdürüyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İstanbul’da böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğu tarif edilemez” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu törende, farklı kategorilerde başarılı isimlere ödüller takdim edildi. Yılın En İyi Röportaj Gazetecisi ödülünü Posta Gazetesi’nden Alev Gürsoy Cimin alırken, Yılın En İyi Kadın Ana Haber Spikeri ödülüne TRT 1’den Işıl Açıkar layık görüldü.

Ödüller sahiplerini buldu

Hayat Dergisi’nin özgün kategorilerle oluşturduğu ödül listesinde, müzikten yazarlığa, spikerlikten kültür-sanat projelerine kadar pek çok alan temsil edildi. Özellikle "Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı" kategorisinde Hüseyin Güdücü'nün İki Aşkın Arasında adlı şarkısı ödül kazanırken, "Yılın En İyi Öykü Kitabı" ödülüne Metin Feyyaz Yorulmaz'ın Gerçekten Biz Farklıyız eseri layık görüldü.

Gecede ayrıca Kültür ve Sanat Televizyonu ödülünü TRT 2 alırken, spikerlik alanında onur ödülü Gülgûn Feyman’a verildi. Törende konuşan ödül sahipleri, bu prestijli organizasyonda yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.