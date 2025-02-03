Doğu ailesi, 25 Aralık 2024 tarihinde hayata gözlerini yuman ve sevenlerini yasa boğan Karne Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Ercan Doğu’nun vefatının 40’ıncı günü sebebiyle Alsancak Hocazade Cami önünde lokma döktürdü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen muhtarlarla buluştu Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen muhtarlarla buluştu

Gazetemizin Yayın Kurulu Başkanı Ercan Doğu'nun 40 Lokması Döküldü (5)

Şair, yazar ve gazeteci Doğu’yu sevenleri de lokma dökme töreninde yalnız bırakmadı. Ercan Doğu’nun “40 lokma duası”na Ege TV Genel Yayın Yönetmeni Cihad Taysi, Ege TV programcılarından İbrahim Paker ve Ahmet Kandemir, yakınları ve çevredeki vatandaşlarda eşlik etti.

Gazetemizin Yayın Kurulu Başkanı Ercan Doğu'nun 40 Lokması Döküldü (1)

Törene katılanlar dualar eşliğinde lokmalarını alarak ailesine başsağlığı ve iyi dileklerini iletti.

Gazetemizin Yayın Kurulu Başkanı Ercan Doğu'nun 40 Lokması Döküldü (3)

Kaynak: HABER MERKEZİ