Doğu ailesi, 25 Aralık 2024 tarihinde hayata gözlerini yuman ve sevenlerini yasa boğan Karne Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Ercan Doğu’nun vefatının 40’ıncı günü sebebiyle Alsancak Hocazade Cami önünde lokma döktürdü.

Şair, yazar ve gazeteci Doğu’yu sevenleri de lokma dökme töreninde yalnız bırakmadı. Ercan Doğu’nun “40 lokma duası”na Ege TV Genel Yayın Yönetmeni Cihad Taysi, Ege TV programcılarından İbrahim Paker ve Ahmet Kandemir, yakınları ve çevredeki vatandaşlarda eşlik etti.

Törene katılanlar dualar eşliğinde lokmalarını alarak ailesine başsağlığı ve iyi dileklerini iletti.