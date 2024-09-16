İzmir'de 17 Eylül Salı günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BALÇOVA / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3186135

Çetin Emeç ( Yamaç Sk. SOKULLU Fethi Bey Sk. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 15:00

Kesinti ID : 3186153

BALÇOVA / İZMİR

Onur ( Gülistan Sk. M. Ali Paşa Sk. Timurlenk Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Zerdali Sk. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 15:00

Kesinti ID : 3186159

BALÇOVA / İZMİR

Onur ( Atilla Sk. Gelincik Sk. Leylak Sk. )

BAYINDIR / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3178565

Yenice ( Yenice Deresi Sk. Ören Çeşme Sk. YÜZBAŞIOĞLU ALANKIYI KÖY YOLU Mescit Sk. )

Pınarlı ( Köy Yolu Pınarlı Köyü İç Yolu Pınarlı Yolu İzmir Ödemiş Yolu )

Sarıyurt ( Dereköy Yolu Sarıyurt Köyü Sarıyurt Köyü İç Yolu )

Söğütören ( Söğütören Köyü İç Yolu )

Tokatbaşı ( Furunlu Yolu Ova Yolu Tokatbaşı Köyü Tokatbaşı Köyü İç Yolu )

Turan ( 30 Agustos Sk. 9 Eylül Sk. Atatürk Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Cumhuriyet Sk Cumhuriyet Sk. Dere Küme Altı Evleri Mevki Dere Küme Altı Evleri Mevkii Dere Küme Altı Mevki Evleri Erdoğan Bitek Sk. Fatih Sk. Gül Sk. Karanfil Sok Okul Geçidi Sk. Turan Köy İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Yeni Sk. Çoban Sk. )

Yakacık ( YAKACIK Bayındır Yolu Yakacık Köyü İç Yolu Yakacık Yolu YÜKSEL )

Yeşilova ( CANLI İSTASYON Eski Çıplak Köyü Yolu Cami Sk. Camii Sk. Gönül Sk. Gül Çk. Hacı Hüseyin Sk. Konak Sk. Mistak Sk. Nizam Sk. Orta Sk. Park Sk. Yeşilova Köyü )

Kurt ( HACI MURTAZA MERKEZ HACI AHMET Hıdırlık Yokuşu Sk. Hıdıroğlu Gç. Hıdıroğlu Sk. KİRLİOĞLU Koca Kavaklı Sk. Kocatepe Sk. KILINÇ MAHMUT ŞEVKET PAŞA Merdivenli Sk. Pazar Gç. Sakarya Sk. Toklu Sivri Gç. TOKLU SİVRİ Turan Sk. Tınaz Tepe Sk. UZUN ÇARŞI Yazıcı Sk. Yazıcı Çk. Yüksek Kaldırım Sk. Ahçı Hüseyin Sk. Dibek Sk. Eski Cami Sk. ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ Eski Kasaplar Sk. GÜNEŞLİ CUMHURİYET )

Hatay ( ÇAYIR YEŞİL YENİ GÜMÜŞPALA TEKKE MENDERES HANİFE ÖĞRETMEN EMİR ÇEŞME EMİR ÇEŞME ÇIKMAZI Delioğlan Sk. Bayındır Yolu Cd. BATI 354 351 )

Hacı İbrahim ( ALBAY ALPAT GÜNALP VAROL FABRİKA ARDI Ertürk Sk. Dibekbaşı Yokuşu Sk. Dibekbaşı Sk. Dibekbaşı Gç. Devecioğlu Sk. Dereli Sk. Dereli Gç. Demiroğlu Sk. Danacıoğlu Sk. Bulgurtaş Sk. Baştaş Gç. Baştaş Cd. Baş Hasan Sk. Bardakçı Yokuşu Sk. Astarcı Sk. Alanlar Sk. Ak Sk. Çeşme Sk. Yörük Ali Sk. Yusufçuk Sk. Yusufçuk Gç. Yanık Konak Sk. Ulus Sk. Türkeri Sk. Sülüklü Çeşme Sk. Subaşı Sk. Gç. SUBAŞI Su Bölümü Sk. Semerci Bekir Sk. Sağır Ali Sk. PARK GEÇİDİ Müftü Çeşme Sk. Müezzinoğlu Sk. Mustafa Bey Sk. Manav Ali Sk. Mahmutlar Ağası Sk. Gç. Mahmutlar Ağası Sk. Küpçeşme Yokuşu Sk. Küpçeşme Sk. KÖPRÜ BAŞI Kuruçeşme Sk. Kelleci Dede Sk. Kelleci Dede Gç. KAZIM PAŞA KARA SELVİ Kara Selvi Gç. Işıldakllı Sk. Işıldak Gç. Hüseyin Bey Sk. Hürriyet1 Sk. Hürriyet Gç. Hallaçoğlu Sk. Yüksek Sk. )

Yusuflu ( YUSUFLU Cin Kulesi Küme Evleri Yusuflu Köyü Yusuflu Köyü İç Yolu )

Hacı Beşir ( ÜLKÜ Çınarlı Sk. ÇUKUR İNİŞİ Zafer Sk. Türkoğlu Çk. Söğütlü Dere Sk. Soğuksu Sk. RAİF PARMAKSIZ KURU OĞLU KURU HAVLU Kurtuluş Sk. Konyalı Çk. Kaya Yokuşu Sk. Hamza Sk. Hacı Kemal Sk. Döneme Dumlupınar Sk. DERE MEYHANE Demirci Çk. Dağ Sk. BOĞAZİÇİ BAHÇE KAHVE ÜNLÜ )

Fatih ( İSTİKLAL İkinci Çayiçi Küme Evleri Çayiçi Küme Evleri Yağcı Kavak Küme Evleri Yanık Kavak Uludağ Sk. Toros Cd. Sanayi Carşısı OSMANBEY ONART MERKEZ İSTASYON HÜKÜMET ÖNÜ HOCA AHMET YESEVİ Hastane Cd. Hasan Tahsin Cd. Gencer Küme Evleri Ful Sk. FABRİKA ÖNÜ Egercil Yolu Egercil Mevki Egercil Dogu Yolu Egercil Dedeağaçlı Sk. Cin Kulesi Kume Evleri Cin Kulesi Celal Bayar Blv. ATATÜRK Arapkirli )

Zeytinova ( TAHİRBEY Zeytinova Köyü İç Yolu Zeytinova Yolu )

Mithatpaşa ( Eski Bayram Yeri Sk. Fevzi Paşa Cd. HÜKÜMET KUBİLAY Kubilay Gç. Mahmut Şevket Paşa Sk. Gç. Pamuk Pazarı Sk. İnkilap Sk. )

Orta ( OKTAY Sk CİNLİ MESCİT Hacı Abdi Gç. Hacı Abdi Sk. Hacı Murtaza Gç. Harlak Çeşme Sk. Kalaycıoğlu Sk. KARAKULAK Küp İrimi Sk. MEHMET AĞA Sadikefendi Sk. Sadık Efendi Sk. ZİNCİRLİKUYU Çifte Çeşme Sk. ÇİFTÇİOĞLU Özlü Sk. )

Sadıkpaşa ( HALİTBEY BİRİNCİ MALAL KİREMİT OCAĞI KIRKAĞAÇLI İSTASYON ALTI Akşin Sk. Ambar Pınarı Küme Evleri Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri Aydınlık Sk. AĞUSTOSLU BAHADIR Doğan Sk. Dutlu Kuyu Küme Evleri Hacı Sinan Cd. HELVACIOĞLU Manolya Sk. MENEKŞE Mevlana Sk. Necatibey Cd. Necip Fazıl Sk. ORHAN GAZİ Pınarbaşı Remziye Biriz Sk. SOKULLU Soğukpınar Küme Evleri Ulubatlı Hasan Cd. YILDIRIM BEYAZIT Ziya Paşa Cd. ZÜBEYDE HANIM OKKALI ŞEHİT CEVDET AYGÜN Şehitler Şehitler Cd. CELAL BAYAR )

Yeni ( 17 Kasım Cd. Gençlik Sk. Gümüş Pala Cd. HALİTBEY GEÇİDİ Karaca Sk. Mezbaha Civarı Sk. Namık Kemal Sk. Parmaksız Sk. Çeşmeli Sk. İkinci Dar Sk. Yeni Gençlik Sk. )

Kızıloba ( kızıloba ara yol KIZILOBA ARA YOL Kızıloba Köyü İç Yolu )

Kızılkeçili

Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Yolu Kızılcaağaç Köyü İç Yolu )

Karapınar ( Karapınar Köyü İç Yolu )

Karahayıt ( Karahayit Yolu Karahayit Köyü İç Yolu )

Karahalilli ( 3.ÇAYIR OSMANOĞLU MEVKİİ Karahalilli Yolu Karahalilli Köyü İç Yolu 1.ÇAYIR Gazi Mevki Sk. DEMİR YOLU Cumhuriyet Mevki Sk. 2.ÇAYIR isimsiz )

Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )

Hisarlık ( HİSARLIK Hisarlık Köyü İç Yolu Hisarlık )

Gaziler ( Koy Yolu Gaziler Yolu Gaziler Köyü İç Yolu )

Fırınlı ( ESKİ FIRINLI KÖYÜ İstasyon Küme Evleri Sk. Yenice Kuyu Sk. Osmanoğlu Mevki Sk. )

Ergenli ( Öğretme Kızıloba Yolu Ergenli Köyü İç Yolu Ergenli Köyü )

Elifli ( Çayır Mevkii Sk. ELİFLİ Elifli Köyü İç Yolu Beylik Kümesi Sk. )

Dereköy ( Dereköy Köyü İç Yolu )

Çenikler ( Çenikler Köyü İç Yolu )

Çamlıbel ( Çamlıbel Köyü İç Yolu Çamlıbel Köyü Ortaca )

Buruncuk ( Buruncuk Yolu Buruncuk Köyü İç Yolu )

Alanköy ( Koy İci Yolu Koy İc Yolu Alanköy Köyü İç Yolu )

Alankıyı ( Köy İç Yolu Kocatarla Karşıyaka Küme Evleri Alankıyı Köyü İç Yolu Alankıyı Köyü YÖRÜK )

Demircilik ( KABAKÇI BAHÇE 505 ÇINARLIDERE Çınarlı Çeşme Sk. Çınarlı Çeşme Gç. Çepnioğlu Sk. Yunus Çk. Yunus Emre Sk. Salih Uçak Sk. ODABAŞI Mustafa Paşa Sk. Mustafa Coşkun Sk. Mehmetçik Sk. MEHMET AKİF MUZAFFER KÖFTEOĞLU Kul Ali Sk. IŞIK Fabrika Sk. Ergenekon Sk. Ergenekon Gç. Bahçe Ardı Sk. Bahar Oğlu Sk. 502. Sk. 501. Sk. )

Cumhuriyet ( İNÖNÜ İSTASYON İlyas Tuna Sk. Ömerbey Sk. Tepe Sk. Sabribey Sk. Papatya Sk. Mehtap Sk. KAZIM DİRİK Demirci Sk. Bahçe Sk. Asma Sk. Alibey Sk. )

Çınar ( Ölmez Sk. Yağcıoğlu Sk. Taşlıdere Sk. Mestan Çavuş Sk. KALBURCU DERESİ DÜZLÜK Canlıoğlu Sk. Bayır Sk. ÖZNAR Sk )

Camii ( Şehitler Sk. Un Pazarı Sk. Oktan Sk. Mektep Sk. Manyasoğlu Sk. Köprülü Dere Gç. Kuyumcular Sk. Kestane Pazarı Sk. Kalaycılar Sk. Helvacıoğlu Çk. Hamamcıoğlu Çk. Hacı Osman Sk. Galipbey Sk. Fethi Bey Sk. FABRİKA YOLU Eski Postane Sk. Eski Lonca Önü Sk. Ekmekçi İrimi Sk. Düzalan Sk. Bedesten Sk. Banka Çk. Alaçeşme Sk. Ahmet Efendi Çk. )

Bıyıklar ( Tariş Sk. Sinan Hoca Sk. Paşa Çeşmesi Sk. Niyazi Bey Sk. Kani Bey Sk. Emine Suyu Sk. Dar Sk. )

Atatürk ( Şehit Eray Dağlı Sk. Çınar Sk. Çiçekli Sk. Çamlık Sk. HAMİDİYE Molla Sk. Kahraman Sk. Fırıncı Sk. Filiz Sk. Bülbül Çk. Ağatır Çk. ARMAĞAN 717. Sk. )

Lütuflar ( Lutuflar Köyü İç Yolu Lutuflar Köyü )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3178569

BAYINDIR / İZMİR

Pınarlı ( Köy Yolu Pınarlı Köyü İç Yolu Pınarlı Yolu İzmir Ödemiş Yolu )

Zeytinova

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Kesinti ID : 3178574

BAYINDIR / İZMİR

Camii ( Eski Postane Sk. Kestane Pazarı Sk. KAZIM PAŞA KARAKULAK Kalaycılar Sk. Helvacıoğlu Çk. Hamamcıoğlu Çk. Hacı Osman Sk. Galipbey Sk. Fethi Bey Sk. FABRİKA YOLU Eski Lonca Önü Sk. ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ Ekmekçi İrimi Sk. Düzalan Sk. Bedesten Sk. Banka Çk. ATATÜRK Alaçeşme Sk. Ahmet Efendi Çk. ÖZNAR Sk OKTAY Sk Şehitler Sk. UZUN ÇARŞI Un Pazarı Sk. Pamuk Pazarı Sk. Oktan Sk. Mektep Sk. Manyasoğlu Sk. Köprülü Dere Gç. Kuyumcular Sk. )

Kurt ( GÜNEŞLİ Eski Kasaplar Sk. Eski Cami Sk. Ahçı Hüseyin Sk. Yüksek Kaldırım Sk. Yazıcı Çk. Yazıcı Sk. Tınaz Tepe Sk. Turan Sk. TOKLU SİVRİ Toklu Sivri Gç. Sakarya Sk. Pazar Gç. Merdivenli Sk. Kocatepe Sk. Koca Kavaklı Sk. Hıdıroğlu Sk. Hıdıroğlu Gç. Hıdırlık Yokuşu Sk. MERKEZ HACI AHMET )

Hatay ( 351 ÇAYIR YEŞİL YENİ GÜMÜŞPALA TEKKE MENDERES HANİFE ÖĞRETMEN EMİR ÇEŞME EMİR ÇEŞME ÇIKMAZI Delioğlan Sk. Bayındır Yolu Cd. BATI 354 )

Hacı İbrahim ( ALBAY ALPAT GÜNALP VAROL FABRİKA ARDI Ertürk Sk. Dibekbaşı Yokuşu Sk. Dibekbaşı Sk. Dibekbaşı Gç. Devecioğlu Sk. Dereli Sk. Dereli Gç. Demiroğlu Sk. Danacıoğlu Sk. Bulgurtaş Sk. Baştaş Gç. Baştaş Cd. Baş Hasan Sk. Bardakçı Yokuşu Sk. Astarcı Sk. Alanlar Sk. Ak Sk. Çeşme Sk. Yörük Ali Sk. Yusufçuk Sk. Yusufçuk Gç. Yanık Konak Sk. Ulus Sk. Türkeri Sk. Sülüklü Çeşme Sk. Subaşı Sk. Gç. SUBAŞI Su Bölümü Sk. Semerci Bekir Sk. Sağır Ali Sk. PARK GEÇİDİ Müftü Çeşme Sk. Müezzinoğlu Sk. Mustafa Bey Sk. Manav Ali Sk. Mahmutlar Ağası Sk. Gç. Mahmutlar Ağası Sk. Küpçeşme Yokuşu Sk. Küpçeşme Sk. KÖPRÜ BAŞI Kuruçeşme Sk. Kelleci Dede Sk. Kelleci Dede Gç. KARA SELVİ Kara Selvi Gç. Işıldakllı Sk. Işıldak Gç. Hüseyin Bey Sk. Hürriyet1 Sk. Hürriyet Gç. Hallaçoğlu Sk. Yüksek Sk. )

Alankıyı ( YÖRÜK Alankıyı Köyü Alankıyı Köyü İç Yolu Karşıyaka Küme Evleri Kocatarla Köy İç Yolu )

Yusuflu ( Yusuflu Köyü Cin Kulesi Küme Evleri Cin Kulesi Bayındır Yolu YUSUFLU Yusuflu Köyü İç Yolu )

Ergenli ( Öğretme Ergenli Köyü Ergenli Köyü İç Yolu )

Fırınlı ( Furunlu Yolu OSMANOĞLU MEVKİİ Osmanoğlu Mevki Sk. Yenice Kuyu Sk. İstasyon Küme Evleri Sk. ESKİ FIRINLI KÖYÜ 3.ÇAYIR )

Gaziler ( Gaziler Köyü İç Yolu Gaziler Yolu Koy Yolu )

Hisarlık ( Hisarlık Hisarlık Köyü İç Yolu HİSARLIK )

Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )

Karahalilli ( isimsiz 2.ÇAYIR Cumhuriyet Mevki Sk. DEMİR YOLU Gazi Mevki Sk. 1.ÇAYIR Karahalilli Köyü İç Yolu Karahalilli Yolu )

Yeşilova ( Yeşilova Köyü Park Sk. Orta Sk. Nizam Sk. Mistak Sk. Konak Sk. Hacı Hüseyin Sk. Gül Çk. Gönül Sk. Camii Sk. Cami Sk. Eski Çıplak Köyü Yolu CANLI İSTASYON )

Yakacık ( YÜKSEL Yakacık Yolu Yakacık Köyü İç Yolu YAKACIK )

Bıyıklar ( ÇINARLIDERE Tariş Sk. Sinan Hoca Sk. RAİF PARMAKSIZ Paşa Çeşmesi Sk. Niyazi Bey Sk. KUBİLAY Kani Bey Sk. HÜKÜMET ÖNÜ FABRİKA ÖNÜ Emine Suyu Sk. Döneme Dar Sk. BOĞAZİÇİ BAHÇE KAHVE )

Hacı Beşir ( ÜLKÜ Çınarlı Sk. ÇUKUR İNİŞİ Zafer Sk. YÜZBAŞIOĞLU Türkoğlu Çk. Söğütlü Dere Sk. Soğuksu Sk. KURU OĞLU KURU HAVLU Kurtuluş Sk. Konyalı Çk. Kaya Yokuşu Sk. Hamza Sk. Hacı Kemal Sk. Dumlupınar Sk. DERE MEYHANE Demirci Çk. Dağ Sk. ÜNLÜ )

Fatih ( İSTİKLAL İkinci Çayiçi Küme Evleri Çayiçi Küme Evleri Yağcı Kavak Küme Evleri Yanık Kavak Uludağ Sk. Toros Cd. Sanayi Carşısı Ova Yolu OSMANBEY ONART MERKEZ İSTASYON HOCA AHMET YESEVİ Hastane Cd. Hasan Tahsin Cd. Gencer Küme Evleri Ful Sk. Egercil Yolu Egercil Mevki Egercil Dogu Yolu Egercil Dedeağaçlı Sk. Cin Kulesi Kume Evleri Celal Bayar Blv. Arapkirli İSTASYON ALTI KİREMİT OCAĞI BİRİNCİ MALAL )

Demircilik ( KABAKÇI BAHÇE 505 CELAL BAYAR Çınarlı Çeşme Sk. Çınarlı Çeşme Gç. Çepnioğlu Sk. YILDIRIM BEYAZIT Yunus Çk. Yunus Emre Sk. Salih Uçak Sk. ODABAŞI Mustafa Paşa Sk. Mustafa Coşkun Sk. Mehmetçik Sk. MEHMET AKİF MUZAFFER KÖFTEOĞLU Kul Ali Sk. IŞIK Fabrika Sk. Ergenekon Sk. Ergenekon Gç. Bahçe Ardı Sk. Bahar Oğlu Sk. 502. Sk. 501. Sk. )

Karahayıt ( Karahayit Köyü İç Yolu Karahayit Yolu )

Karapınar ( Karapınar Köyü İç Yolu )

Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Köyü İç Yolu Kızılcaağaç Yolu )

Cumhuriyet ( İNÖNÜ İSTASYON İlyas Tuna Sk. Ömerbey Sk. Tepe Sk. Sabribey Sk. Papatya Sk. Mehtap Sk. KAZIM DİRİK Demirci Sk. Bahçe Sk. Asma Sk. Alibey Sk. )

Çınar ( Ölmez Sk. ÇİFTÇİOĞLU Yağcıoğlu Sk. Taşlıdere Sk. Mestan Çavuş Sk. MEHMET AĞA KALBURCU DERESİ DÜZLÜK CİNLİ MESCİT Canlıoğlu Sk. Bayır Sk. )

Atatürk ( Şehit Eray Dağlı Sk. Çınar Sk. Çiçekli Sk. Çamlık Sk. Yeni Sk. HAMİDİYE Molla Sk. Kahraman Sk. Fırıncı Sk. Filiz Sk. Bülbül Çk. Ağatır Çk. ARMAĞAN 717. Sk. )

Lütuflar ( Lutuflar Köyü İç Yolu Lutuflar Köyü )

Kızıloba ( kızıloba ara yol KIZILOBA ARA YOL Kızıloba Yolu Kızıloba Köyü İç Yolu )

Kızılkeçili

Pınarlı ( İzmir Ödemiş Yolu Pınarlı Yolu Pınarlı Köyü İç Yolu Köy Yolu )

Yenice ( Ören Çeşme Sk. Yenice Deresi Sk. Mescit Sk. KILINÇ KİRLİOĞLU Dibek Sk. ALANKIYI KÖY YOLU )

Yeni ( Yeni Gençlik Sk. İkinci Dar Sk. Çeşmeli Sk. Parmaksız Sk. Namık Kemal Sk. Mezbaha Civarı Sk. Karaca Sk. HALİTBEY GEÇİDİ Gümüş Pala Cd. Gençlik Sk. 17 Kasım Cd. HALİTBEY )

Sadıkpaşa ( Şehitler Cd. Şehitler ŞEHİT CEVDET AYGÜN OKKALI ZÜBEYDE HANIM Ziya Paşa Cd. Ulubatlı Hasan Cd. Tokatbaşı Köyü Soğukpınar Küme Evleri SOKULLU Remziye Biriz Sk. Pınarbaşı ORHAN GAZİ Necip Fazıl Sk. Necatibey Cd. Mevlana Sk. MENEKŞE Manolya Sk. HELVACIOĞLU Hacı Sinan Cd. Dutlu Kuyu Küme Evleri Doğan Sk. BAHADIR AĞUSTOSLU Aydınlık Sk. Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri Ambar Pınarı Küme Evleri Akşin Sk. KIRKAĞAÇLI )

Sarıyurt ( Sarıyurt Köyü İç Yolu Sarıyurt Köyü Dereköy Yolu )

Turan ( Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu 30 Agustos Sk. 9 Eylül Sk. Atatürk Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Cumhuriyet Sk Cumhuriyet Sk. Dere Küme Altı Evleri Mevki Dere Küme Altı Evleri Mevkii Dere Küme Altı Mevki Evleri Erdoğan Bitek Sk. Fatih Sk. Gül Sk. Karanfil Sok Okul Geçidi Sk. Turan Köy İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Çoban Sk. )

Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü İç Yolu )

Orta ( Özlü Sk. Çifte Çeşme Sk. ZİNCİRLİKUYU Sadık Efendi Sk. Sadikefendi Sk. Küp İrimi Sk. Kalaycıoğlu Sk. Harlak Çeşme Sk. Hacı Murtaza Gç. Hacı Abdi Sk. Hacı Abdi Gç. HACI MURTAZA )

Mithatpaşa ( CUMHURİYET İnkilap Sk. Mahmut Şevket Paşa Sk. Gç. MAHMUT ŞEVKET PAŞA Kubilay Gç. HÜKÜMET Fevzi Paşa Cd. Eski Bayram Yeri Sk. )

Söğütören ( Söğütören Köyü İç Yolu )

Alanköy ( Alanköy Köyü İç Yolu Koy İc Yolu Koy İci Yolu )

Buruncuk ( Buruncuk Köyü İç Yolu Buruncuk Yolu )

Çamlıbel ( Ortaca Çamlıbel Köyü Çamlıbel Köyü İç Yolu )

Zeytinova ( Zeytinova Yolu Zeytinova Köyü İç Yolu TAHİRBEY )

Çenikler ( Çenikler Köyü İç Yolu )

Dereköy ( Dereköy Köyü İç Yolu )

Elifli ( Beylik Kümesi Sk. Elifli Köyü İç Yolu ELİFLİ Çayır Mevkii Sk. )

BERGAMA / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3186561

Koyuneli

BEYDAĞ / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3188742

Beyköy ( Beyköy Yolu Sk. Beyköy Yolu Sokağı Beyköy İç Yol Beyler Sk. Sucubaşı Sokağı Tepe Mevki Sokagı TEPE MEVKİİ BEYLER KUVAYİ MİLLİYE YOLU HÜDAVERDİ AYGÜN )

BORNOVA / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188648

Merkez ( 4601. Sk. 4531. Sk. 4532. Sk. 4534. Sk. 4536. Sk. 4538. Sk. 4538/1. Sk. 4538/2. Sk. 4538/3. Sk. 4539. Sk. 4540. Sk. 4540/1. Sk. 4541. Sk. 4541/1. Sk. 4542. Sk. 4352. Sk. 4377. Sk. 4400. Sk. 4530. Sk. 4543. Sk. 4547. Sk. 4549. Sk. 4549/1. Sk. 4549/2. Sk. 4551. Sk. 4553. Sk. 4555. Sk. 4555/1. Sk. 4555/2. Sk. 4557. Sk. 4557/2. Sk. 4558. Sk. 4558/1. Sk. 4560. Sk. 4570. Sk. 4570/1. Sk. 4576. Sk. 4580/2. Sk. 4582. Sk. 4586. Sk. 4588. Sk. 4588/3. Sk. 4590. Sk. 4603. Sk. 4607. Sk. 4609. Sk. 4611. Sk. 4613. Sk. 4614. Sk. 4615. Sk. 4616. Sk. Fevzi Paşa 4555/3 4529 4557/1 4580 4586/1 )

Çamkule ( 4687. Sk. 4689. Sk. 4691. Sk. 4693. Sk. 4695. Sk. 4697. Sk. 4704. Sk. 4708. Sk. 4712. Sk. 4713. Sk. 4714. Sk. 4715. Sk. 4716. Sk. 4717. Sk. 4719. Sk. 4721. Sk. Fevzi Paşa Cad Fevzi Paşa Cd. İzmir Bb Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçi Yolu )

Meriç

Serintepe ( 4319. Sk. 4319/3. Sk. 4338. Sk. 4371. Sk. 4371/1. Sk. 4375. Sk. 4379. Sk. 4398. Sk. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3188650

BORNOVA / İZMİR

Eğridere ( 8750 Sk. )

Çamiçi

BUCA / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3188673

Zafer ( 2359. Sk. 2358. Sk. 2357. Sk. Çiftlik Sk. Gaffar Okkan Sk. 2366. Sk. 2359 Sk. 2350 2360 )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188674

BUCA / İZMİR

Şirinkapı ( 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. 1058/16. Sk. 1058/17. Sk. 1058/18. Sk. 1058/19. Sk. 1058/2. Sk. 1058/20. Sk. 1058/21. Sk. 1058/22. Sk. 1058/3. Sk. 1058/4. Sk. 1058/5. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/1. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

7:00 - 8:30

Kesinti ID : 3188854

İsmet İnönü ( 2001 2052. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2033. Sk. 2032 2031. Sk. 2026. Sk. )

16 Eylül ( 3068. Sk. 3066. Sk. 3065. Sk. 3063. Sk. 3061. Sk. 3060. Sk. 3059. Sk. 3040. Sk. 3039. Sk. 3038. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3034. Sk. 3031. Sk. 3038 3009. Sk. 3010 3011 3012. Sk. 3013. Sk. 3014. Sk. 3015/1. Sk. 3016. Sk. 3017. Sk. 3019. Sk. 3020. Sk. 3021. Sk. 3022. Sk. 3023. Sk. 3024. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3027. Sk. 3028. Sk. 3029. Sk. 3030. Sk. 3001 3002. Sk. 3006. Sk. 3007. Sk. 3008. Sk. )

Sakarya ( 3156. Sk. 3095. Sk. 3097. Sk. 3098. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 3108. Sk. 3111. Sk. 3118. Sk. 3140. Sk. 3145 3094 Sk. 3093. Sk. 3092. Sk. 3091. Sk. 3090. Sk. 3079. Sk. 3094. Sk. 3078. Sk. 3077. Sk. 3076/1. Sk. 3076. Sk. 3075. Sk. 3074. Sk. 3089. Sk. 3088. Sk. 3073. Sk. 3086. Sk. 3085. Sk. 3084. Sk. 3083. Sk. 3082. Sk. 3080. Sk. 3167. Sk. 3166 3087. Sk. 3072. Sk. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00

Kesinti ID : 3188860

ÇEŞME / İZMİR

16 Eylül ( 3011 3014. Sk. 3301. Sk. 3272. Sk. 3070/1. Sk. 3070. Sk. )

Sakarya ( 3169. Sk. 3168. Sk. 3166 3118. Sk. 4002. Sk. 3171. Sk. 3170/1. Sk. 3170. Sk. )

Dalyan ( 4001. Sk. 4005/1 )

ÇİĞLİ / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3188755

Sasallı Merkez ( 9/1. Sk. 1. Sk. 10. Sk. 10/1. Sk. 10/3. Sk. 10/4. Sk. 11. Sk. 17. Sk. 19. Sk. 20. Sk. 43. Sk. 46. Sk. 5. Sk. 6. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:30 - 14:30

Kesinti ID : 3188758

ÇİĞLİ / İZMİR

Sasallı Merkez ( Ahmet Piriştina Cd. 1. Sk. 10. Sk. 149. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 2. Sk. 21. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 24/1. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 33. Sk. 4. Sk. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188813

ÇİĞLİ / İZMİR

Balatçık ( 1671/1. Sk. 8900. Sk. 8900/1. Sk. 8901. Sk. 8901/1. Sk. 8910. Sk. Ege Sanayi Sitesi )

DİKİLİ / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3187579

Kabakum ( SİTELER 7 SİTELER 9 Sahil Yolu Cd. Siteler 8 sk. Siteler 6 Sk. )

FOÇA / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 17:00

Kesinti ID : 3188913

İsmetpaşa ( 309. Sk. 307. Sk. 313. Sk. 319. Sk. 362. Sk. 366. Sk. Hotel Leon MERSİNAKİ )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 10:30

Kesinti ID : 3188918

FOÇA / İZMİR

Fatih ( Yakamoz Sk. Yabangülü Sk. Uslu Sk. Rüzgar Sk. Papağan Sk. ORUÇ REİS Kızılırmak Sk. Kartal Kandemir Cd. Hilmi Sk. Dicle Sk. Demet Sk. BARIŞÇI Atılgan Sk. ÇAĞLAR Kuşlu Sk. 18 Evler Sk. Anafartalar Cd. KARACA Yeşilırmak Cd. Yeşilırmak )

Fevzi Çakmak ( NİLÜFER Ali Stair Cd. YILDIRIM BEYAZIT )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 12:30

Kesinti ID : 3188921

FOÇA / İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk ( Kaşıkcı Sk. Sefa Dinçer Sk. IŞIN Ali Yeğen Sk. Anı Sitesi Anı Sk. Ata Cd. Atalay Atalay Sk. Aydın Sk. Ayışığı Sk. Azim Sk. Benel Sk. Dinçer Sk. Dünya Sk. Efe Gazi Osman Paşa Cd. Günışığı Işın Sk. Karagöz Cd. Karayel Sk. Kasaplar Sk. Kaynar Sk. Köşk Sk. Kıvanç Sk. Lozan Sk. Merkez Cd. Orhan Gazi Cd. ORUÇ REİS Tunç Sk. İZMİR Şirin Sk. )

Fevzi Çakmak ( Ziya Garip Sk. Yıldız Sk. Kısa Sk. Ali Stair Cd. )

KARŞIYAKA / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3188650

Sancaklı

Yamanlar

KONAK / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188648

Murat ( 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2515/1. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2523. Sk. 2525. Sk. Hızır Reis Cd. 2494. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2506. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. )

Millet ( 2503. Sk. 2529. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2541. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. Hızır Reis )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

4:00 - 9:00

Kesinti ID : 3188789

KONAK / İZMİR

Alsancak ( 1478. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

4:00 - 9:00

Kesinti ID : 3188806

KONAK / İZMİR

Umurbey ( Atatürk Cd. Park İçi Yolu )

Alsancak ( 1473. Sk. 1472. Sk. 1471. Sk. 1470. Sk. 1469. Sk. 1468. Sk. 1464. Sk. 1460. Sk. 1458. Sk. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3188814

KONAK / İZMİR

Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. )

MENDERES / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3188804

Tekeli Fevzi Çakmak ( 9024/4 poyraz sok 9026/1 9025 SOK 9021/2 sok Çiçek Sk. Çiftlik Sk. Zeytinlik Sk. Yıldız Sk. Yeşillik Sk. Yayla Sk. Türbe Sk. Toros Sk. Sıra Selvi Sk. Poyraz Sk. Piri Reis Sk. Petek Sk. Nehir Sk. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Meriç Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Kızılırmak Sk. Karanfil Sk. Güneş Sk. Gelincik Sk. Gediz Sk. 9004/1 Meriç Sokak Ekrem Demirtaş Cd. Dicle Sk. Bayır Sk. Bahar Sk. Anafartalar Sk. 9002. Sk. 9027/2 9006 sokak 9020/2 9024/7 9020/3 9021/4 9012 sokak 9027 sokak 9020/9 KAZIM KARABEKİR Cd 9024/10 sokak 9024 sokak 9021 sokak 9024/11 )

Tekeli Atatürk ( 9011/1 9003/1 Şehit Er İbrahim Kocagöbek Sk. Çayır Sk. Süleyman Çelebi Cd. Sakarya Pelin Sk. DÜZ OVA Osmangazi Sk. Osman Kibar Sk. Nene Hatun Sk. Namık Kemal Sk. Laleli Sk. Haliç Sk. Gülistan Sk. Fırat Sk. Dumlupınar Sk. Demiryolu Sk. Dedeoğlu Sk. Cami Sk. Barboros Hayrettin Paşa Sk. Ahmet Kenan Tanrıkulu Cd. 9015. Sk. 9013. Sk. 9011. Sk. 9009. Sk. 9007. Sk. 9003. Sk. 9001. Sk. 9034 9030 9030/6 9044/1 930/7 sk. )

Karakuyu ( 7661 7650 7655 karakuyu küme evleri Palamutarası 7662 Koy Yolu 7656 sokak Karakuyu KARAKUYU YOLU 7657/2 sokak 7659 KARAKUYU 7653 7652 7654 7657 sokak 7661 sokak )

Çileme

Çakaltepe ( isimsiz 85 )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3188805

MENDERES / İZMİR

Ahmetbeyli ( Nation Cd. Sahil Yolu Cd. ÖZDERE İZMİR 4023 Claros bulvarı 4029 4030 4030 SK 4048 sk 4001. Sk. 4003. Sk. 4004. Sk. 4005. Sk. 4008. Sk. 4009. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4013. Sk. 4014. Sk. 4015. Sk. 4016. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4024. Sk. 4025. Sk. 4026. Sk. 4027. Sk. 4028. Sk. 4030. Sk. 4031. Sk. 4032. Sk. 4034. Sk. 4035. Sk. 4036. Sk. 4036/1. Sk. 4037. Sk. 4039. Sk. 4040. Sk. 4041. Sk. 4042. Sk. 4043. Sk. 4044. Sk. 4045. Sk. 4046. Sk. 4047. Sk. 4048. Sk. 4048/1. Sk. 4049. Sk. 4050. Sk. 4051. Sk. 4052. Sk. 4054. Sk. 4055. Sk. 4056. Sk. 4058. Sk. 4059. Sk. 4060. Sk. 4062. Sk. 4065. Sk. 4067. Sk. 4069. Sk. 4071. Sk. 4073. Sk. 4077. Sk. 4078. Sk. 4081. Sk. 4083. Sk. Ahmetbeyli Sahil Yolu Cd. Işıklı Klaros Cd. Maydonoz Sevgi Yolu Sk. )

Altıntepe ( kona küme evleri sokak 902 903 SOKAK kono küme evleri sokak Kona KONA SARIÇAY 2 ÖZTÜRKLER )

Ataköy ( 5621/4 5621/5 5621/6 sokak 5609/1 5607 sokak mustafa kemal sokak Bağyeri 5622/1 sk. 5622/1 5620 sokak Taşlı Kümeevleri sokak 5612 Bağyeri Sk. 5613 5621 bağyeri 5623 5606/1 SOK Çapar Yeşil Sk. Taşaltı Ilıpınar Sk. Harmanyeri Sk. Bağ Yeri Sk. MUSTAFA KEMAL 5613. Sk. 5612. Sk. 5611. Sk. 5610. Sk. 5605 5604. Sk. 5603 5602/1. Sk. 5602 5609. Sk. 5506. Sk. 5606/1. Sk. 4103/1. Sk. 5621/3 5621/6 5602/1 5602/1 sokak 5607/1 ılıpınar sokak ılıpınar 5623 sokak claros bulvarı 5620 5621/1 sokak Taşaltı Küme evleri sokak çapar Taşaltı sokak )

Çile ( 7457 OVA 7455 sokak mersinalanı sok. 7459 7451/1 sokak MERSİN Bırandamı bırandamı 7451. Sk. gazi mustafa paşa Birandami Sk CENNET Dedealtı Sk. Fatih Sk. 7456 7454 7458 7455 sok )

Çamönü ( 13 12. Sk. 11. Sk. 10. Sk. İZMİR Vatan Cd. Sevgi Cd. İZMİR 9. Sk. 8. Sk. 29. Sk. 28. Sk. 27. Sk. 26. Sk. 25. Sk. 24. Sk. 23. Sk. 22/2. Sk. 22. Sk. 21/1. Sk. 21. Sk. 20. Sk. 19. Sk. 18. Sk. 17. Sk. 16. Sk. 14. Sk. 13. Sk. 21/4 21/1 21 21/3 sokak taşaltı 16 sokak 21/2 15 sokak 21 sokak )

Gölova ( 7609 tarımsal için GÖLOVA 4108. Sk. 7605 7604 sokak 7606 7607 7608 7611 )

Çakaltepe ( çakaltepe kümeevleri sokak çakaltepe küme evleri 7300/1 7300 7311 sok ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ Palamutarası Sahil Cd. Palamutarası Yolu 7313. Sk. 7302. Sk. 7300/9. Sk. 7300/2. Sk. 7300/10. Sk. 7310 SOKAK 7318 7314 sokak 7314 7336 7335 7318 sokak 7303 7300/8 7300/4 7310 7312 7308 7306 7317 sokak 7302 sokak 7330 sokak 7320 sokak 7327 7325 sokak 7317/1 7333 7331 7300/12 7332 sokak 7300/5 sokak 7301 sok. )

Değirmendere ( 3506 sokak 3504 sokak 3504 SOKAK PAKYER Şehit Ali Pınar Sk. 23 NİSAN Beşevler sk. 3505 30502. Sk. 3500. Sk. 3501. Sk. 3503. Sk. Alem Sk. YUKARI SANCAKLI Beşevler Sk. Cihan Evren Sk. Faik Bey Sk. Fatih Sultan Mehmet Cd. Kurudere Sk. Malta Sk. Maltepe Sk. Ruşen Ali Sk. Şehit Gürcan Ulucan Sk. Şelale Sk. Aksoy Sk. Algan Sk. Fevzi Çakmak Karakolu Sk. Hayatlı Sk. Ilıkpınar Sk. Kooperatif Çk. Yörük Sk. Çamlıbağ Sk. 23 Nisan Cd. Başpınar Cd. Gazi Mustafa Kemal Cd. Güren Sk. Klophon Sk. Koy Yolu Koy İci Yol Kırımlı Çk. Mor Menekşe Sk. Muzaffer Sk. Yurt Sk. Şehit Murat Güvenç Cd. Gazi Osman Paşa Cd. )

Çileme ( 7525 sokak Açelya Sk. 7529 Sk. 7512 Cilek 7539 sokak 7539 sok 7542 sokak 7531 7509 KARAKUYU YOLU 7517 Hürriyet Sk. 7515 Sk. Koca Yusuf Sk. 7505 7521 sokak Palmiye Sk. 7507 sokak 7506 7527 Yıldırım Beyazıt Sk. Çimen Sk. 4006/1. Sk. 4007/1. Sk. 4009/1. Sk. 7526 7511 Sk. 7523 5504. Sk. 7541 Sk. 7539 5511. Sk. 7503 )

Tekeli Atatürk ( 9142 9048/1 sokak sakarya sokak SAKARYA sera 9049 sk. 9049 sokak 9045 9048/1 9049 9045/1 sokak 9045/3 Sakarya 9050/1 9050 9051 sera kümeevleri 9045/2 9047 SOK )

Tekeli Fevzi Çakmak ( 9018 sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK )

Sancaklı ( 7867 sokak 7862 7859 aşağı sancaklı sokak 7873 7850 sokak 7868 7855 7854 7512 sokak 7873 sokak 7864 7865 7518 CLAROS AŞAĞI SANCAKLI Aşağı Sancak Köy Aşağı Sancak Köyü Pano Sancak Koy Sancak Köyü Yukari Sancak Yukari Sancak Köyü 7857 Yukarı Sancak Köyü Yukarı Sancak Koy 7871 SOKAK 7856 Yukarı Sancak Köyü Yukarı Sancakli Köyü Yukarı Sancakli Köyü Aşağı Sancaklı Cd. 7532 7852 sok )

Develi ( 9113 sokak 903 9121 903 sokak 9105. Sk. 9111. Sk. 9113 Sk. 9113. Sk. 9118. Sk. 9119. Sk. 9120. Sk. 9122. Sk. 9123. Sk. 9124. Sk. 9125. Sk. 9126. Sk. 9126/1. Sk. 9126/2. Sk. 9126/3. Sk. 9127. Sk. 9128. Sk. 9130. Sk. 9126/3 Claros caddesi CLAROS )

MENEMEN / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3188650

Kır

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

0:00 - 3:00

Kesinti ID : 3188845

MENEMEN / İZMİR

Esatpaşa ( 1203. Sk. 1202. Sk. 1201. Sk. 1200. Sk. 1. Abdi İpekçi Gç. İzmir Çanakkale Yolu Zincirlikuyu Sk. Zeytinli Sk. Yıldırım Yeni Taş Yeni Sk. YAVUZ Sümbüllü Sk. Gündüzalp Sk. Ardahan Sk. Amber Sk. Abdi İpekçi Cd. 2. Abdi İpekçi Gç. 1215. Sk. 1213. Sk. 1211. Sk. 1210. Sk. 1209. Sk. 1207. Sk. 1206. Sk. 1205. Sk. 1204. Sk. )

Yahşelli ( Eski Haykıran Yolu Sk. )

Zeytinlik ( İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. Turgut Özal Blv. 9020/1. Sk. 9010. Sk. 9009. Sk. 9008. Sk. 9007. Sk. 9006/2. Sk. 9006/1. Sk. 9006. Sk. )

Zafer ( İkiz Çeşme Sk. )

Ulus

Uğur Mumcu ( GAFFAR OKKAN 1297/1. Sk. 1297 Sk. 1295/1 1295 1292. Sk. 1286/1. Sk. 1286. Sk. 1282. Sk. 1252. Sk. 1250 Sk. )

Tülbentli ( İlhami Gürsoy Meydan Sk. Merdiven Sk. )

Mermerli ( 1400 Şehit Selçuk Gökmen Cd. Şehit Aycan Aksoy Cd. İnkılap Cd. Pekenti Yolu Sk. Pazar Sk. Pazar Gç. Pazar Alanı Mithatpaşa Cd. Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk. Kumtepe Mevki Yolu Hurmalı Sk. Güven Sk. Eski Sanayi Sitesi Sk. Cengiz Topel Gç. Cengiz Topel Cd. Bahçe Sk. 1433. Sk. 1432. Sk. 1430. Sk. 1419. Sk. 1416. Sk. 1415. Sk. 1414. Sk. 1413/1. Sk. 1413. Sk. 1412. Sk. 1403. Sk. ZİYA GÖKALP Pekenti )

Kazımpaşa ( 1212/3 1212/1. Sk. 1212. Sk. )

Kasımpaşa ( 1043 Şehit Aycan Aksoy (Garaj İçi) İNKILAP Çavdar Sk. Yörükefe Sk. Türbe Gç. Sırrı Kınay Sk. Sakızlı Sk. Ragıp Dere Sk. Prof. Muammer Aksoy Geçidi Sk. Prof. Muammer Aksoy Cd. Paşa Türbe Sk. PAŞA GEÇİDİ Park Sk. Kütüphane Sk. DSİ Kanal Kıyısı Sk. Hükümet Konağı Sk. Fidanlık Sk. Eski Belen Yolu Sk. Dirik Sk. Camii Sk. Cami Sk. Atatürk Cd. Altuğ Karaburun Gç. Altuğ Karaburun Cd. ADNAN MENDERES DİYEM KAHYA ATATÜRK Eski Haykıran Yolu )

İsmet İnönü ( 1272. Sk. 1267. Sk. 1263. Sk. 1261 Sk. 1259/1 1259. Sk. 1258/1. Sk. 1257 1255. Sk. 1253. Sk. 1251. Sk. 1258/4 Sk. )

Irmak ( İzmir-Çanakkale Yolu )

İncirli Pınar ( 101/2 )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

0:00 - 3:00

Kesinti ID : 3188850

MENEMEN / İZMİR

Kazımpaşa ( Bahçeler Sk. Berber Sk. Eski Seyrekköy Yolu Sk. Gazi Osman Paşa Sk. Göçmen Sk. Güven Sk. Hisarlı Sk. Kara Hüseyin Sk. Karataş Sk. Kayaalp Sk. Kubilay Sk. Kurtuluş Çıkmazı Meltem Sk. Nizami Sk. Paspan Sk. Polis Halil İbrahim Özkahyalar Sk. Seyrekköy Cd. İZMİR Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd. Şevki Bey Sk. Atatürk Cd. 6. Kayaalp Sk. 5. Kayaalp Sk. 4. Kayaalp Sk. 3. Kayaalp Sk. 2. Kayaalp Sk. 2. Hıdırlık Sk. 2. Güven Sk. 1526. Sk. 1518. Sk. 1214/1. Sk. 1214. Sk. 1. Kayaalp Sk. 1. Hıdırlık Sk. 1. Güven Sk. 1. Gaziosmanpaşa Sk. )

Mermerli ( 1406/2 1440 ZİYA GÖKALP ADNAN MENDERES 1401. Sk. 1403. Sk. 1404. Sk. 1405 1406 1410. Sk. 1410/1 1411 1413. Sk. 1413/1. Sk. 1415. Sk. 1416. Sk. 1422. Sk. Dsi Kanal Yolu Sk. Kumtepe Mevki 3. Yolu Sk. Kumtepe Mevki Yolu Park İçi Yolu İnkılap Cd. 1400 )

Kasımpaşa ( Manisa Asfaltı Cd. )

İsmet İnönü ( 1286. Sk. 1284/2 Sk. 1284. Sk. 1281 )

Gaybi ( İsmail Efendi Sk. İmaret Sk. Yeni Sk. Cıkmazı Yeni Sk. Yahya Efendi Sk. Türbe Sk. Hasırcı Sk. Hamam Sk. Hacıbaki Sk. Eski Mahkeme Cd. )

Esatpaşa ( Yüksel Kayan Cd. Niyazi Kaplangi Cd. ATATÜRK GEÇİDİ 1212. Sk. 1. İstasyon Gç. )

Camiikebir ( Şehit Kemal Cd. İpek Pazarı Sk. Yonca Gç. Soğan Pazarı Sk. Seyrekköy Kanal Yolu Mektebi Fevziye Sk. Mehmet Paşa Cd. Kırgız Sk. Hocazade Sk. Gökçe Sk. Fabrika Gç. Eski Bergama Cd. Deniz Sk. Demirpençe Sk. Cıkmaz BÜLENT ECEVİT Bergama Cd. Arasta Cd. 1415/1. Sk. )

Ahıhıdır ( Şen Sk. Şehit Pyd. Er Sebahattin Karakaplan Sk. Çiçek Sk. Çevre Sk. Taşhan Sk. Sabancı Sk. Marvadin Yolu Sk. Kiremitçi Sk. Kesikköy Gç. Kesikköy Cd. HASAN FİKRİ Gül Sk. Fabrika Sk. 3 Eylül Sk. 1608 )

Seydinnasrullah ( 1532. Sk. 9 Eylül Sk. Aydınlık Sk. )

Tülbentli ( Dellal Gç. İkiz Çeşme Sk. )

Uğur Mumcu ( 1250 Sk. 1250/1 1250/1. Sk. 1250/3. Sk. 1252. Sk. 1254. Sk. 1254/1. Sk. 1256 1256/1. Sk. 1256/2. Sk. 1256/3. Sk. 1265. Sk. 1265/1. Sk. 1271. Sk. 1273. Sk. 1286/2. Sk. 1286/3. Sk. 1289. Sk. 1291. Sk. 1292. Sk. 1293 1294. Sk. 1295 1295/1 1296. Sk. 1297 Sk. 1297. Sk. 1297/1. Sk. 1298/2 1298/1. Sk. 1300. Sk. 1304. Sk. 1304/1. Sk. 1308. Sk. 1310. Sk. 1318. Sk. 1306 1273 1301 1335. Sk. 1339. Sk. 1343. Sk. GAFFAR OKKAN Mustafa Yücel Özbilgin Blv. 1308 1299 1302 1304/2 )

Zafer ( 1. Havadar Gç. Havadar Sk. Şehit Hüseyin Keçici Sk. )

Yahşelli ( 6302/1 9304. Sk. 6305. Sk. 6303. Sk. 6302. Sk. 6301. Sk. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 10:00

Kesinti ID : 3188887

MENEMEN / İZMİR

Çavuş ( 204. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. Çavuş Cd. )

Musabey ( 218 Sk. 203. Sk. ÇAVUŞ YOLU )

Yıldırım ( 35/6 35/5 Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )

Buruncuk ( 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı )

Kesik

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 16:30

Kesinti ID : 3188888

MENEMEN / İZMİR

Çavuş ( 200. Sk. 201. Sk. 218 Sk. ÇAVUŞ YOLU Çavuş Cd. 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 202. Sk. )

Buruncuk ( 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. )

Musabey ( 203. Sk. )

Kesik

Yıldırım ( 35/5 35/6 )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3188891

MENEMEN / İZMİR

Çavuş

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3189034

MENEMEN / İZMİR

İstiklal ( 7413. Sk. 7414/2 Sk. 7418. Sk. 7408 7403 7424 )

ÖDEMİŞ / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188700

Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu GERELİ )

TİRE / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3178565

Derebaşı

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3178569

TİRE / İZMİR

Derebaşı

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3178571

TİRE / İZMİR

Toki ( TİRE TOKİ Tire Toki )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Kesinti ID : 3178574

TİRE / İZMİR

Derebaşı

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188749

TİRE / İZMİR

Fatih ( İSTASYON 19 Mayıs Cd. 50. Yıl Cd. Halim Ertürk Cd. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. Levent Cd. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188751

TİRE / İZMİR

Fatih ( İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. 50. Yıl Cd. Levent Cd. Millet Cd. Mimar Sinan Cd. Yahya Kemal Cd. )

Planlandı

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188753

TİRE / İZMİR

Fatih ( İSTASYON Fahrettin Altay Cd. Halim Ertürk Cd. Levent Cd. Yahya Kemal Cd. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. )

TORBALI / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3188804

Pancar ( MENDERES YOLU )

Kaplancık

URLA / İZMİR

17Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3188881

Yaka ( IŞIK KARAALAN SÜMER SIRA DEĞİRMENLER YEŞİLTEPE Şehit Kemal Sk. 2.ÇAY AVCILAR Dikmen Sk. GÖKÇEN GÜL GÜR Ilgaz Sk. )