Yeni rekor sahibi

Guinness yetkilileri, Japonya'daki huzurevinde kalan 116 yaşındaki Tomiko Itooka'ya "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" unvanını resmi olarak takdim etti.

Tarihsel tanıklık

İmparator Meiji döneminde dünyaya gelen Tomiko Itooka, İkinci Dünya Savaşı sırasında 32 yaşındaydı. Hayatında pek çok dönüm noktası görmüş olan Itooka, yeni unvanıyla tarihe geçti.

Maria Branyas’tan devraldı

Geçtiğimiz ay 117 yaşında hayatını kaybeden İspanyol Maria Branyas'ın ardından bu unvan, Tomiko Itooka'ya geçti. Tomiko, dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor.