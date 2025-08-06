Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik’ten acı haber geldi. Genç çocuğun cansız bedeni, Numuneevler Mahallesi’nde bulunan tren garı çevresinde bulundu.

Ailesinin günlerdir ulaşamadığı Aziz Burak için emniyet birimleri kayıp ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatmıştı. Sabah saatlerinde tren garı çevresinde yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç çocuğun hareketsiz yattığını tespit etti. Yapılan kontrollerde Aziz Burak Çevik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Çevik’in bedeni, otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Aziz Burak Çevik’in ölümü, ailesi ve çevresinde büyük üzüntü yarattı.