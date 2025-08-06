Küresel iklim değişikliği, artan nüfus ve bilinçsiz su kullanımı, Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını hızla tüketiyor. Kişi başı yıllık kullanılabilir su miktarının 1.000–1.700 metreküp aralığında olması, Türkiye’yi "su stresi" yaşayan ülkeler arasına yerleştiriyor. Su kaynaklarının azalması, Bodrum ve İzmir gibi büyük kentlerde yaşanan su kesintileriyle birlikte günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor.

Evsel su tüketiminin yüzde 20’si fark edilmeden boşa akıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şehir şebekesinden çekilen suyun yaklaşık yüzde 71’i evsel kullanım için ayrılıyor. Ancak bu suyun yaklaşık yüzde 20’si çeşitli nedenlerle israf ediliyor. Açık bırakılan musluklar, uzun süren duşlar, boşa çalışan makineler ve tespit edilmeyen su kaçakları, yılda milyarlarca litre suyun kaybına yol açıyor.

EVJET İş Geliştirme Müdürü Ramazan Akyol, “Türkiye’de bir birey günde ortalama 229 litre su tüketiyor. Bu miktarın en az yüzde 20’si fark edilmeden israf oluyor. Bu nedenle su tasarrufu alışkanlık haline gelmeli” dedi.

Basit alışkanlıklarla büyük tasarruf sağlanabiliyor

Akyol, evlerde alınabilecek küçük önlemlerle hem bireysel faturaların düşürülebileceğini hem de su kaynaklarının korunabileceğini vurguladı. Öne çıkan öneriler şöyle:

Sebze ve meyveleri açık musluk altında değil, kap içinde yıkayın: Yılda yaklaşık 18 ton su tasarrufu sağlanabilir.

Bulaşık makinesi kullanın: Elde yıkamaya göre daha az su tüketilir.

Çamaşır makinesini tam kapasiteyle çalıştırın: Haftada bir kez daha az çalıştırılması, yılda 9 ton su tasarrufu sağlar.

Musluğu açık bırakmayın: Diş fırçalarken, tıraş olurken ve el yıkarken suyu kapatmak, dört kişilik bir aileye yılda 50 ton su kazandırır.

Duş süresini bir dakika kısaltın: Kişi başı yılda 20 ton su tasarrufu sağlanır.

Su kaçakları fark edilmeden binlerce litre suyu boşa akıtıyor

Evlerdeki su israfının en büyük nedenlerinden biri de fark edilmeyen kaçaklardır. Eski tip tek kademeli sifonlar ve sızıntı yapan musluklar, önemli ölçüde su kaybına neden olur. Saniyede yalnızca 1 damla kaçıran bir musluk, yılda 1.800 litre suyun boşa gitmesine yol açar. Bu nedenle:

Eski rezervuarlar çift kademeli sistemlerle değiştirilmeli.

Tesisatlar düzenli olarak kontrol ettirilmeli.

Arızalı musluk ve borular yenilenmeli.

EVJET su israfına karşı çözüm sunuyor

EVJET, uzman teknik ekibiyle evlerdeki su tesisatlarını kontrol ederek su kaçaklarını tespit ediyor ve gerekli yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Güvenli, ekonomik ve garantili çözümler sunan firma, hanelerde su tasarrufunun artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Akyol, “Suyun sınırlı bir kaynak olduğunu unutmayalım. Bugünden alınacak önlemlerle hem faturalar düşer hem de geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakılır” diye konuştu.