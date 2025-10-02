Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Baytekin Aybi (58), polis ekiplerince yakalandı. Engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Aybi, işlemlerinin ardından ambulansla cezaevine götürüldü.
17 yıl hapis cezası vardı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “hırsızlık”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Baytekin Aybi’nin adresini belirledi.
Yakalanan Aybi, adliyeye sevk edildi. Engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan hükümlü için ambulans çağrıldı. İşlemleri tamamlanan Aybi, sedye ile alındığı ambulansla cezaevine götürüldü.