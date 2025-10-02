İran’ın başkenti Tahran’daki Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde laboratuvar patlaması meydana geldi. Olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 4 öğrenci yaralandı.
Laboratuvarda hidrojen tüpü patladı
Patlamanın üniversitenin Emirabad bölgesinde bulunan Malzeme ve Metalurji Bölümü laboratuvarında, hidrojen kapsülünün infilakı sonucu gerçekleştiği bildirildi.
Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, saat 14.10 sıralarında Kuzey Karger Caddesi’ndeki eğitim merkezinde patlama ihbarı alındığını, ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini açıkladı. Meleki, “Eğitim amaçlı kullanılan iki katlı binanın alt katındaki laboratuvarda hidrojen tüpünün patladığı belirlendi” dedi.
Yetkililer, patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.