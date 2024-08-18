Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve vergi artışları, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 18 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları nasıl şekillendi? İşte şehir bazında güncel akaryakıt fiyatları…

İzmir’de akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.41 TL

Motorin: 44.83 TL

LPG: 22.64 TL

İzmir’de akaryakıt fiyatları diğer şehirlere göre bir miktar daha yüksek seyrediyor. Benzin fiyatı 45.41 TL ile en yüksek seviyede bulunurken, motorin fiyatı 44.83 TL olarak kaydedildi. LPG fiyatı ise 22.64 TL olarak belirlenmiş durumda.

İstanbul Avrupa yakası

Benzin: 44.54 TL

Motorin: 43.84 TL

LPG: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin: 44.43 TL

Motorin: 43.77 TL

LPG: 22.39 TL

İstanbul'da benzin fiyatları Avrupa yakasında 44.54 TL, Anadolu yakasında ise 44.43 TL seviyesinde seyrediyor. Motorin fiyatları da benzer şekilde Avrupa yakasında 43.84 TL, Anadolu yakasında ise 43.77 TL olarak belirlenmiş durumda. LPG fiyatlarında ise Avrupa yakası 22.94 TL ile biraz daha yüksekken, Anadolu yakasında fiyat 22.39 TL olarak belirlendi.

Ankara’da akaryakıt fiyatları

Benzin: 44.95 TL

Motorin: 44.30 TL

LPG: 22.94 TL

Başkent Ankara’da benzin fiyatı 44.95 TL, motorin fiyatı ise 44.30 TL olarak güncellendi. LPG fiyatı ise İstanbul Avrupa yakası ile aynı seviyede, 22.94 TL olarak belirlenmiş durumda.