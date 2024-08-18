Safiye Soyman, "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz" diyerek durumunu sevenlerine açıkladı. Ancak, bu adımı sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı.

"Hayat devam ediyor"

47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz'ün vefatından sonra ilk kez Kayseri'de sahneye çıkan Safiye Soyman, yaptığı açıklamada "Bu işleri 6 ay önce almıştım ve sözleşmelerim vardı. Hayat devam ediyor, hangi meslekte olursa olsun" dedi. Soyman, paylaştığı videoda oğlunu anarak, "Oğlum için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim. Çok mutlu olurdu çünkü..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları, Soyman'ın sahnelere dönüşünü çeşitli şekillerde değerlendirdi. Kimi takipçileri bu adımı sanatçının güçlü duruşu olarak desteklerken, bazıları ise "40'ı çıksaydı bari" şeklinde yorumlarda bulundu.