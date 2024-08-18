Altın fiyatları, iç ve dış piyasadaki dalgalanmalar ile döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle sürekli hareketlilik gösteriyor. 18 Ağustos 2024 Pazar günü itibarıyla altın yatırımcıları ve alım satım yapacaklar için güncel fiyatlar büyük bir merak konusu. İşte günün ilk saatlerinde açıklanan gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları...

Gram ve çeyrek altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 2 bin 716,66 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 505,00 TL

Gram altın, 18 Ağustos 2024 itibarıyla 2 bin 716,66 TL’den satılıyor. Çeyrek altın ise 4 bin 505,00 TL fiyatıyla alıcı buluyor. Gram ve çeyrek altın, küçük yatırımcılar ve hediyelik olarak tercih edilen popüler altın türleri arasında yer alıyor.

Yarım ve tam altın fiyatları

Yarım altın satış fiyatı: 8 bin 999,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 17 bin 777,62 TL

Yarım altın 8 bin 999,00 TL’den, tam altın ise 17 bin 777,62 TL’den işlem görüyor. Bu tür altınlar, genellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Cumhuriyet ve gremse altın fiyatları

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17 bin 945,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 44 bin 580,38 TL

Cumhuriyet altını 17 bin 945,00 TL ile geleneksel bir yatırım aracı olarak ön plana çıkarken, daha büyük çaplı yatırımlar için tercih edilen gremse altın 44 bin 580,38 TL’den satılıyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın satış fiyatı: 2 bin 508,53 dolar

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 2 bin 508,53 dolar seviyesinde. Ons altın, küresel altın piyasalarında belirleyici bir rol oynuyor ve diğer altın fiyatlarına da doğrudan etki ediyor.