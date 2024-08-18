Gün boyu alışveriş, gece gölde eğlence

Gün boyunca Van’ın cadde ve sokaklarında dolaşarak alışveriş yapan İranlı turistler, akşamları ise Van Gölü’ne açılarak eğlencenin tadını çıkarıyor. Van Gölü’nün mavi sularında düzenlenen köpük partileri ve diğer etkinlikler, turistlerin tatillerini daha da renkli hale getiriyor. Yıllardır Van’da turizm sektöründe hizmet veren Sinan Başak’ın öncülüğünde düzenlenen turlar, İranlılar arasında büyük ilgi görüyor.

Liman Tour Sinan Kaptan gemisi ile Van Gölü’nde eğlence

Van Gölü’nde turistlere hizmet veren Liman Tour Sinan Kaptan gemisi, 350 kişilik kapasitesi ve dört katlı yapısıyla dikkat çekiyor. Gemide dans eden, yemek yiyen ve ardından düzenlenen köpük partisinde eğlenen İranlı turistler, sonrasında kendilerini gölün serin sularına bırakarak serinliyorlar. Bu eşsiz deneyim, turistler için unutulmaz bir tatil anısı oluşturuyor.

Turizmi canlandırma çabaları

Liman Tour’un kaptanı Sinan Başak, Van’ın güzelliklerini hem yerli hem de yabancı turistlere tanıtma amacıyla bu turları düzenlediklerini belirtiyor. İki yıllık bir çalışmanın sonucunda inşa edilen geminin, Van Gölü’nde büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Başak, “Van Gölü’ndeki en büyük gemiyi inşa ettik. Gemimiz, fırtınalara karşı kendini uyarlayabilen balans tankları gibi özelliklere sahip. Amacımız, memleketimizi canlandırmak ve turizmi daha da ileriye taşımak” dedi.

Turistlerden yoğun ilgi

İranlı turistler, bu tür organizasyonların Van’a olan ilgilerini artırdığını belirtiyor. Köpük partisi gibi etkinliklerin, Van’ı ziyaret eden turistler için büyük bir çekim noktası olduğunu ifade eden İranlılar, Van Gölü’nde yaşadıkları keyifli anlardan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.

Van Gölü’nde düzenlenen turlar, yoğun talep üzerine günde iki ila dört sefer arasında düzenleniyor. Gemideki misafirler, iki saat boyunca gölde yüzme, dans ve yemek yeme gibi etkinliklerle vakit geçiriyor. Van’ın bu renkli organizasyonları, şehrin turizm potansiyelini her geçen gün daha da artırıyor.