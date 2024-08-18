Ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarını doğrudan etkiliyor. Dolar ve euronun Türk Lirası karşısındaki değeri, finansal kararlar almak isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar için büyük önem taşıyor. 18 Ağustos 2024 Pazar günü itibarıyla güncel döviz kuru verileri açıklandı. İşte dolar ve euro fiyatlarındaki son durum...

Dolar/TL fiyatları

Dolar alış fiyatı: 33,6669 TL

Dolar satış fiyatı: 33,6982 TL

18 Ağustos 2024 sabah saatlerinde dolar/TL kuru 33,6669 TL alış ve 33,6982 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Doların bu seviyeleri, döviz piyasasındaki oynaklıkların bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Euro/TL fiyatları

Euro alış fiyatı: 37,1433 TL

Euro satış fiyatı: 37,1433 TL

Euro/TL kuru ise sabah saatleri itibarıyla 37,1433 TL seviyesinde seyrediyor. Euro, dolar ile birlikte en çok işlem gören yabancı para birimleri arasında yer alıyor ve piyasalarda önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.