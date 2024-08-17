İzmir'de 18 Ağustos'ta 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çoraklar ( Menekşe Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu Aydoğdu Sk. Gül 2. Sk. Mercan Sk. )
Kalabak
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu )
Çaltılıdere
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol )
Saat : 9:30 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( KARANFİL )
Aktepe ( ÇATAL AFACAN Çatal Sk. Patika Kırlı Sokağı Köprübaşı Mevki Sk. Hürriyet Caddesi Hasan Çavuş Cd. Hasan Çavuş Caddesi )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğanlar ( 1650. Sk. 1567. Sk. 1574. Sk. 1575. Sk. 1575/1. Sk. 1580. Sk. 1530. Sk. 1523. Sk. 1521/1. Sk. 1521. Sk. 1509. Sk. 1491. Sk. 1486. Sk. 1484/1. Sk. 1484. Sk. 1483/1. Sk. 1483. Sk. 1530/1. Sk. 1561. Sk. 1542. Sk. 1550. Sk. 1550/1. Sk. 1553. Sk. 1562. Sk. 1563. Sk. 1564. Sk. 1582. Sk. 1600 1601. Sk. 1602. Sk. 1603. Sk. 1611. Sk. 1613. Sk. 1654. Sk. 1655. Sk. 1656. Sk. 1657. Sk. 1658. Sk. 1659. Sk. 1660. Sk. 1661. Sk. 1661/1. Sk. )
Ümit ( 7404/6. Sk. 7404/5. Sk. )
Mevlana ( 1776/25. Sk. 1776/23. Sk. 1776/21. Sk. 1776/16. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 3:00 - 3:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ( 9508 )
Cumhuriyet ( 9657 Bakkal Mevkii Yolu Sk. 9672. Sk. 9664. Sk. 9658. Sk. 9656. Sk. 9655/2. Sk. 9655. Sk. 9628. Sk. 9623. Sk. 9614. Sk. 9613. Sk. 9626 )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ataşehir
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahar ( 2912. Sk. 2911. Sk. 2910. Sk. 2914. Sk. 2916. Sk. 2917. Sk. 2913. Sk. 2921. Sk. 2920. Sk. 2919. Sk. 2918. Sk. Eski İzmir Cd. Halide Edip Adıvar Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. )
Bahçelievler ( 501. Sk. 502/2. Sk. 502/3. Sk. 509/10. Sk. 509/11. Sk. 509/12. Sk. 510. Sk. Ali Rıza Avni Blv. )
Çalıkuşu ( 3257. Sk. 3258. Sk. 3259. Sk. 3260. Sk. 3261. Sk. 3263. Sk. 3264. Sk. 3265. Sk. 3266. Sk. 3267. Sk. 3270. Sk. 3271. Sk. 3272. Sk. 5741. Sk. 3194 3192. Sk. 3190. Sk. )
General Asım Gündüz ( 3246. Sk. 5741/1. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Akif Ersoy
Çambel ( EVRANGÜRÜ ANKARA CADDESİ ÇAMBEL MAH. YOLU Ankara )
Akalan
Sütçüler
Yukarıkızılca Merkez
Örnekköy
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Yeni ( halit bağı kır üstü Çalı İçi Bademcik )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Arıkaltı 2. Sk. Arıkaltı Cd. Darı Tepesi Sk. Arıkaltı )
Armutlu Hürriyet ( AYDERESİ SULUK KÜME EVLER SULUK KÜMEEVLER İnlik Çarşıklı Kümeevleri Namazgah Sk. )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
KONAK / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atilla ( 466. Sk. 471. Sk. 479. Sk. 498. Sk. 480. Sk. 495. Sk. 485. Sk. 489. Sk. )
Saat : 16:00 - 16:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atilla ( 466. Sk. 471. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 485. Sk. 489. Sk. 495. Sk. 498. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1483. Sk. 1484. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1488. Sk. Mahmut Esat Bozkurt Cd. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2826. Sk. 2822. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2839. Sk. 2824. Sk. 2822. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2838. Sk. 2822. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2841. Sk. 2828. Sk. 2821. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2829. Sk. 2822. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2823. Sk. 2829. Sk. 2835. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 3:00 - 3:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahıhıdır ( Fabrika Sk. )
Belen ( Gazi Atatürk Cad. )
Bozalan ( Bozalan Köy İçi Bozalan Köyü İç Yolu Köy İci Yol )
29 Ekim ( 1. Cd. 7604 1 7303/3 7307 Sk. 228 151 SOKAK 236 166 10016/1 155 240 191. Sk. )
Görece ( 915. Sk. 916. Sk. 917. Sk. Görece )
30 Ağustos ( 7218 )
Gaybi ( Yeni Sk. )
Gazi ( 7750. Sk. )
Irmak ( 550. Sk. 551. Sk. 552. Sk. 553. Sk. 554. Sk. 555. Sk. 9027. Sk. 9500. Sk. 9502. Sk. 9503. Sk. 9506. Sk. )