GDZ Elektrik, 19 Eylül Cuma günü İzmir’in Çeşme ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
19 Eylül Cuma günü İzmir'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve saatler
GDZ Elektrik, 18 Eylül Cuma günü İzmir’in Çeşme ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintinin nedeni olarak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gösterildi.
Kesinti detayları
Kesinti, 18 Eylül Perşembe günü saat 22:00 ile 2:00 arasında planlı olarak yapılacak. Kesinti, Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi (Atatürk Blv.) bölgesinde etkili olacak.
-
Kesinti ID: 3487548
-
Saat: 22:00 - 2:00
-
Durum: Planlı
-
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
-
Yer: Çeşme / İzmir
GDZ Elektrik, çalışmanın bitmesinin ardından bölgedeki elektriğin tekrar verileceğini bildirdi.
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 19 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.izmir.bel.tr