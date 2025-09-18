GDZ Elektrik, 19 Eylül Cuma günü İzmir’in Çeşme ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

19 Eylül Cuma günü İzmir'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve saatler

GDZ Elektrik, 18 Eylül Cuma günü İzmir’in Çeşme ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintinin nedeni olarak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gösterildi.

Kesinti detayları

Kesinti, 18 Eylül Perşembe günü saat 22:00 ile 2:00 arasında planlı olarak yapılacak. Kesinti, Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi (Atatürk Blv.) bölgesinde etkili olacak.

  • Kesinti ID: 3487548

  • Saat: 22:00 - 2:00

  • Durum: Planlı

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Yer: Çeşme / İzmir

GDZ Elektrik, çalışmanın bitmesinin ardından bölgedeki elektriğin tekrar verileceğini bildirdi.

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 19 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Daha fazla bilgi için