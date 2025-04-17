Manisa'da 11 ilçede 18 Nisan'da elektrik kesintisi olacak. Akhisar, Soma ve Gördes başta olmak üzere detaylar belli oldu.

Gediz Elektrik, Manisa'nın Soma, Saruhanlı, Selendi, Kırkağaç, Salihli, Yunusemre, Akhisar, Sarıgöl, Alaşehir, Demirci ve Gördes ilçelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu. 18 Nisan itibariyle başlayacak kesintilerin, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapılacağı açıklandı.

18 Nisan 2025 Cuma günü Manisa'da elektrik kesintisi olacak ilçeler

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan 2025 tarihinden itibaren Manisa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak.

Kesinti Yaşanacak İlçeler

Soma

Saruhanlı

Selendi

Kırkağaç

Salihli

Yunusemre

Akhisar

Sarıgöl

Alaşehir

Demirci

Gördes

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Karakeçili ( Karakeçili Patika MERKEZ atalan yolu )

Beşeylül ( Beşeylül )

Hüseyni Baba ( Gördes Köprübaşı Yolu NAKIPAĞA BAYAT ALANI Hüseyni Baba HÜSEYNİ BABA LALELİK KALABAK DİVAN CABARLAR KÖREKE kalabak ALAN Patıka BÖLÜK PAŞA köy içi )

Yeşilyurt ( Yeşilyurt YEŞİLYURT Yeşilyurt Köyü İç Yolu )

Kılcanlar ( DEDELER Kılcanlar ATATÜRK KILCANLAR Kürekçi ÇOBAN HASAN )

Kıymık ( Kıymık KIYMIK )

Tüpüler ( KEPEZ Tüpüler )

Kürekçi ( Karakeçiili Köyü İç Yol BEKİR EFE OSMANLAR )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı )

Bayat ( Bayat )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Hüseyni Baba ( Hüseyni Baba KALABAK DİVAN CABARLAR KÖREKE kalabak ALAN Patıka BÖLÜK PAŞA köy içi HÜSEYNİ BABA LALELİK NAKIPAĞA BAYAT ALANI Gördes Köprübaşı Yolu )

Bayat ( Bayat )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı )

Tüpüler ( Tüpüler KEPEZ )

Yeşilyurt ( Patika Yeşilyurt Yeşilyurt Köyü İç Yolu YEŞİLYURT )

Beşeylül ( Beşeylül )

Kürekçi ( Kürekçi OSMANLAR ATATÜRK KILCANLAR BEKİR EFE Karakeçiili Köyü İç Yol )

Kıymık ( MERKEZ Kıymık KIYMIK )

Kılcanlar ( Kılcanlar ÇOBAN HASAN DEDELER )

Karakeçili ( atalan yolu Karakeçili )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kaşıkçı ( Kaşıkçı BAHADIRLAR KAŞIKÇI AKPINAR çomaklı yolu Patka Köyü İç Yolu Kaşıkçı Köyü İç Yolu KAŞIKÇI Kaşıkcı Köyü İç Yol )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı Pınarbaşı Köyü İç Yolu Pınarbaşı Köyü Yolu Patika )

Hüseyni Baba ( Hüseyni Baba KÖREKE KALABAK )

Beşeylül ( Beşeylül BAYRAKTAR ÇALTILI KÜME EVLER Patıka )

Kuyucakkarapınar ( Kuyucakkarapınar KUYUCAKKARAPINAR Kuyucakkarapınar Köyü Yolu Akpınar Köyü İç Yolu )

Kızıldam ( Kızıldam )

Akpınar ( DAMALTI Akpınar AKPINAR AKPINAR KAŞIKÇI KUŞLUK AKPINAR Ptika Akpınar Köyü İç Yol Akpınar Köyü Yolu )

Dikilitaş

Bayramşah

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Kuyucakkarapınar ( KUYUCAKKARAPINAR Kuyucakkarapınar Kuyucakkarapınar Köyü Yolu )

Beşeylül ( Patıka Beşeylül ÇALTILI KÜME EVLER BAYRAKTAR Patika )

Hüseyni Baba ( Hüseyni Baba KALABAK KÖREKE )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı Köyü Yolu Pınarbaşı Köyü İç Yolu Pınarbaşı )

Akpınar ( Akpınar KUŞLUK AKPINAR AKPINAR KAŞIKÇI Akpınar Köyü İç Yolu AKPINAR DAMALTI Akpınar Köyü Yolu Akpınar Köyü İç Yol Ptika )

Kaşıkçı ( Kaşıkçı BAHADIRLAR Kaşıkcı Köyü İç Yol KAŞIKÇI Kaşıkçı Köyü İç Yolu Köyü İç Yolu Patka çomaklı yolu KAŞIKÇI AKPINAR )

Kızıldam ( Kızıldam )

Bayramşah

Dikilitaş

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Oğulduruk ( OĞULDURUK Oğulduruk Köyü Yolu Oğulduruk Köyü İç Yol Oğulduruk Köyü İç Yolu merkez OĞULDURUK HASKÖY Oğulduruk HAS KÖY OĞULDURUK SALUR tarla yolu )

Bardakçı ( köy iç yolu )

Kulalar ( MERKEZ )

Ulacık

Evciler ( BARBAROS Ertuğrul Gazi Sok. Orhan Gazi C.D Patika Zafer Dogu Caddesi Çağlar Cad. Evciler SALKIM ORHAN GAZİ DAĞ Çağlar BAYIR AY YILDIZ TAŞLI ÇAĞLAR BESTE YAŞAR DOĞU YİRMİÜÇ NİSAN GAZİ YILDIRIM BEYAZIT IRMAK TURUNÇ LEYLEK )

Akpınar ( Demirci Gördes Yolu Patıka AKPINAR arazi yolu Akpınar KIZILDAM BADEMLİ Kıran AKPINAR DAMALTI OĞULDURUK 5 EYLÜL yok kızıldam bademli mevki DAMALTI )

Beğel ( Beğel )

Beğenler ( Beğenler Köyü İç Yolu Beğenler İç Yol Beğenler BARDAKÇI BEĞENENLER BEĞENLER ARAZİ yol )

Benlieli ( Benlieli Köyü Yolu Benlieli Köyü İç Yolu Benlieli BENLİELİ ARMUT BENLİELİ ŞEYHYAYLA BENLİELİ )

Çatalarmut ( Çatalarmut Çatalarmut Köyü Yolu isimsiz )

Dargıl ( Dargıl Köyü Yolu Dargıl DARGIL )

Deliçoban ( Deli Çoban Köyü İç Yol Deliçoban Köyü Yolu Deliçoban Köyü İç Yolu Deliçoban BENLİELİ DELİÇOBAN üzümlü yolu )

Doğanpınar ( Doganpınar Köyü İçi Yolu Doğanpınar Köyü Yolu Doğanpınar Köyü İç Yolu DOĞANPINAR )

Efendili ( Efendili Köyü Yolu Efendili Köyü İç Yol Efendili ESENYURT EFENDİLİ ESENYURT SK )

Gülpınar ( Gülpınar Köyü Yolu Gülpınar Köyü İç Yolu Gülpınar GÜLPINAR ALANYURT )

Güneşli ( ONDOKUZ MAYIS OTUZ AĞUSTOS AKASYALAR ANADOLU ARDA ARDIÇ ARI ATA ATATÜRK AY AYGÜLLER BÜLBÜL CUMHURİYET DAMLA DESTE FATİH GAZİ SELAMİ PAZAR Güneşli Köyü İçyolu GÜRERLER HACI MUSTAFA PAŞA HALİL YANLIZ HAVUZ HOCA AHMET YASEVİ KANARYA KARAOSMANOĞLU KAYALI KEKİK KİLİM KOCA CAMİ KIRLANGIÇ MARTI MENDERES LEYLAK MESCİT MESİR MEZARLIKBAŞI MİMAR SİNAN PAPATYA PARK PEHLİVANOĞLU PEKMEZ PLEVNE SÜMBÜL ULUS VATAN YARENLER YAVUZ SULTANSELİM ÇAĞLAYAN ÇİLEK ÇİMEN ÇİTLENBİK İSTİKLAL ŞHT.SELAMİ SEZER ŞİRİN Güneşli GÜNEŞLİ DOĞANPINAR KÜMES GÜL TÜTÜN KUMRU iç yolu ARI BURUN CEMRE YALI SARMAŞIK KELEBEK IHLAMUR YUNUS EMRE ÇIKMAZ KARANFİL YONCA KARACA DEĞİRMEN SERÇE İNCİ ÖZDEMİRLER MEHMET AKİF ERSOY ANAFARTALAR HUZUR )

Kıran ( ALANYAKA KIRAN KIRAN KABAKOZ SOFTALAR ÖRENCİK MAKBULE PINARI )

Kızıldam ( Akpınar Köyü İç Yol Kızıldam Köyü Yolu Kızıldam Köyü İç Yol Kızıldam Köyü İç Yolu Kızıldam GÜLPINAR KIZILDAM AKPINAR KIZILDAM ÇAM KÖY )

Kobaklar ( Kobaklar Köyü Yolu Kobaklar Köyü İç Yol KOBAKLAR Kobaklar )

Köseler ( Köseler Köyü Yolu Köseler Köyü İç Yolu Köseler KÖSELER DAMDOR KÖSELER )

Kuşluk ( Kuşluk Kuşluk Köyü İç Yolu OVACIK KUŞLUK )

Beşeylül ( ÇALTILI KÜME EVLER Beşeylül )

Uzunçam ( Uzunçam )

Salur ( Salur Köyü İç Yol Salur İç Yol SALUR Salur SALUR GÜRPINAR )

Şeyhyayla ( Şehyayla Köyü İç Yol Şehyyayla Köyü İç Yol Şeyhyala Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü Yolu Şeyhyayla Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü İç Yolu Şeyhyayla İç Köyü DOĞANYURT Şeyhyayla ŞEYHYAYLA )

Ulgar ( Ulgar Köyü Yolu Ulgar Köyü İç Yol Ulgar Köyü İç Yolu Ulgar ULGAR KÖSELER )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Kızıldam ( Akpınar Köyü İç Yol Kızıldam Köyü Yolu Kızıldam Köyü İç Yol Kızıldam Köyü İç Yolu Kızıldam GÜLPINAR KIZILDAM AKPINAR KIZILDAM ÇAM KÖY )

Bardakçı ( köy iç yolu )

Kulalar ( MERKEZ )

Ulacık

Evciler ( BARBAROS Ertuğrul Gazi Sok. Orhan Gazi C.D Patika Zafer Dogu Caddesi Çağlar Cad. Evciler SALKIM ORHAN GAZİ DAĞ Çağlar BAYIR AY YILDIZ TAŞLI ÇAĞLAR BESTE YAŞAR DOĞU YİRMİÜÇ NİSAN GAZİ YILDIRIM BEYAZIT IRMAK TURUNÇ LEYLEK )

Akpınar ( Demirci Gördes Yolu Patıka AKPINAR arazi yolu Akpınar KIZILDAM BADEMLİ Kıran AKPINAR DAMALTI OĞULDURUK 5 EYLÜL yok kızıldam bademli mevki DAMALTI )

Beğel ( Beğel )

Beğenler ( Beğenler Köyü İç Yolu Beğenler İç Yol Beğenler BARDAKÇI BEĞENENLER BEĞENLER ARAZİ yol )

Benlieli ( Benlieli Köyü Yolu Benlieli Köyü İç Yolu Benlieli BENLİELİ ARMUT BENLİELİ ŞEYHYAYLA BENLİELİ )

Çatalarmut ( Çatalarmut Çatalarmut Köyü Yolu isimsiz )

Dargıl ( Dargıl Köyü Yolu Dargıl DARGIL )

Deliçoban ( Deli Çoban Köyü İç Yol Deliçoban Köyü Yolu Deliçoban Köyü İç Yolu Deliçoban BENLİELİ DELİÇOBAN üzümlü yolu )

Doğanpınar ( Doganpınar Köyü İçi Yolu Doğanpınar Köyü Yolu Doğanpınar Köyü İç Yolu DOĞANPINAR )

Efendili ( Efendili Köyü Yolu Efendili Köyü İç Yol Efendili ESENYURT EFENDİLİ ESENYURT SK )

Gülpınar ( Gülpınar Köyü Yolu Gülpınar Köyü İç Yolu Gülpınar GÜLPINAR ALANYURT )

Güneşli ( ONDOKUZ MAYIS OTUZ AĞUSTOS AKASYALAR ANADOLU ARDA ARDIÇ ARI ATA ATATÜRK AY AYGÜLLER BÜLBÜL CUMHURİYET DAMLA DESTE FATİH GAZİ SELAMİ PAZAR Güneşli Köyü İçyolu GÜRERLER HACI MUSTAFA PAŞA HALİL YANLIZ HAVUZ HOCA AHMET YASEVİ KANARYA KARAOSMANOĞLU KAYALI KEKİK KİLİM KOCA CAMİ KIRLANGIÇ MARTI MENDERES LEYLAK MESCİT MESİR MEZARLIKBAŞI MİMAR SİNAN PAPATYA PARK PEHLİVANOĞLU PEKMEZ PLEVNE SÜMBÜL ULUS VATAN YARENLER YAVUZ SULTANSELİM ÇAĞLAYAN ÇİLEK ÇİMEN ÇİTLENBİK İSTİKLAL ŞHT.SELAMİ SEZER ŞİRİN Güneşli GÜNEŞLİ DOĞANPINAR KÜMES GÜL TÜTÜN KUMRU iç yolu ARI BURUN CEMRE YALI SARMAŞIK KELEBEK IHLAMUR YUNUS EMRE ÇIKMAZ KARANFİL YONCA KARACA DEĞİRMEN SERÇE İNCİ ÖZDEMİRLER MEHMET AKİF ERSOY ANAFARTALAR HUZUR )

Kıran ( ALANYAKA KIRAN KIRAN KABAKOZ SOFTALAR ÖRENCİK MAKBULE PINARI )

Kobaklar ( Kobaklar Köyü Yolu Kobaklar Köyü İç Yol KOBAKLAR Kobaklar )

Köseler ( Köseler Köyü Yolu Köseler Köyü İç Yolu Köseler KÖSELER DAMDOR KÖSELER )

Kuşluk ( Kuşluk Kuşluk Köyü İç Yolu OVACIK KUŞLUK )

Beşeylül ( ÇALTILI KÜME EVLER Beşeylül )

Uzunçam ( Uzunçam )

Oğulduruk ( Oğulduruk Köyü Yolu Oğulduruk Köyü İç Yol Oğulduruk Köyü İç Yolu merkez OĞULDURUK HASKÖY Oğulduruk HAS KÖY OĞULDURUK SALUR OĞULDURUK tarla yolu )

Salur ( Salur Köyü İç Yol Salur İç Yol SALUR Salur SALUR GÜRPINAR )

Şeyhyayla ( Şehyayla Köyü İç Yol Şehyyayla Köyü İç Yol Şeyhyala Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü Yolu Şeyhyayla Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü İç Yolu Şeyhyayla İç Köyü DOĞANYURT Şeyhyayla ŞEYHYAYLA )

Ulgar ( Ulgar Köyü Yolu Ulgar Köyü İç Yol Ulgar Köyü İç Yolu Ulgar ULGAR KÖSELER )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 15:00

Ahatlar ( Ahatlar Köyü Yolu Ahatlar Köyü İç Yolu )

Ahmetler ( Ahmetler Köyü Yolu )

Alaağaç ( Alaağaç Köyü Yolu Alaağaç Köyü İç Yolu ALAAĞAÇ )

Armutlu

Ayvaalan ( Ayvaalanı Köyü İç Yolu )

Bardakçı ( Bardakçı Köyü Yolu Bardakçı Köyü İç Yolu köy iç yolu iç yol )

Bayramşah ( Bayramşah Köyü Yolu Bayramşah Köyü İç Yol Bayramşah Köyü İç Yolu Patika )

Bozköy

Çağıllar ( Çağıllar Köyü Yolu Çağıllar Köyü İç Yolu )

Çanakçı ( Çanakçı Köyü Yolu Çanakçı Köyü İç Yolu )

Çardaklı ( Çardaklı Köyü Yolu Çardaklı Köyü İç Yolu )

Çataloluk ( Çataloluk Köyü iç Yol Çataloluk Köyü Yolu Çataloluk Köyü İç Yol Çataloluk Köyü İç Yolu Çataloluk Köyü İç Yool Çataloluk Köyü İç Yoş Çataloluk Köü İç Yol Çataloluk İç Köy Çataloluk )

Demirci ( Demirci Köyü Yolu Demirci Köyü İç Yolu )

Durhasan ( Atatürk Durhasan Köyü İç Yolu Ece Sultan )

Eskihisar ( Eskihisar Köyü İç Yolu )

Güveli ( Güveli Köyü Yolu MERKEZ Salihli Simav Yolu )

Hırkalı ( Hırkalı Köyü Yolu Hırkalı Köyü İç Yolu )

Hoşçalar ( Hoşçalar Köyü Yolu HOŞÇALAR )

İmrenler ( İmrenler Köyü Yolu İmrenler Köyü İç Yolu )

İsmailler ( İsmailler Köyü Yolu İsmailler Köyü İç Yolu )

Karaisalar ( Karaisalar Köyü Yolu Karaisalar Köyü İç Yolu )

Kayranokçular ( Kayranokçular Köyü İç Yolu )

Kazancı ( Kazancı Köyü Yolu armutalan )

Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü Yolu Kerpiçlik Köyü İç Yolu )

Kılavuzlar ( Demirci Gördes Yolu Kılavuzlar Köyü Yolu Kılavuzlar Köyü İç Yol Kılavuzlar Köyü İç Yolu Kılavuzlar İç Köyü kahve İç Yol kılavuzlar iç yolu isimsiz )

Kovancı ( Kovancı Köyü Yolu Kovancı Köyü İç Yolu KARAPINAR )

Köylüce ( Köylüce Köyü Yolu Köylüce Köyü İç Yolu köylüce iç yolu )

Kulalar ( Kukla Köyü İç Yol Kulalar Köyü Yolu Kulalar Köyü İç Yol Kulalar Köyü İç Yolu Kulalar İç Yol KULALAR KILAVUZLAR Kulalar )

Kuzuköy ( Kuzuköy Köyü İç Yolu Kuzuköy Yolu yol KADIBOĞAN kuzukoy yolu kadıboğan )

Mahmutlar ( Güney Mahmutlar Köyü İç Yolu Mahmutlar Yolu Sandırgı Cad. Sındırgı Yayla Yeni Çağlayan DOĞAN )

Marmaracık ( Mamarcık Köyü İç Yolu Marmaracık Köyü Yolu Marmaracık Köyü İç Yolu )

Mezitler ( Mezitler Köyü İç Yolu MEZİTLER )

Öksüzlü ( Öksüzlü Köyü Yolu Öksüzlü Köyü İç Yolu )

Ören ( Ören Köyü Ören Köyü Yolu Ören Köyü İç Yolu )

Örücüler ( Örücüler Köyü Yolu İmrenler köy içi yolu )

Rahmanlar ( Rahmanlar Köyü İç Yolu Rahmanlar Köyü Yolu )

Sağnıç ( Sağnıç Köyü Yolu Sağnıç Köyü İç Yolu )

Sayık ( Sayık Köyü Yolu Sayık Köyü İç Yolu )

Serçeler ( Sercenler Köyü İç Yolu Serçeler Köyü İç Yolu )

Sevişler ( Sevinçler Köyü Yolu Sevinçler Köyü İç Yolu sevişler köy içi yolu )

Söğütçük

Taşokçular ( Taşokçular Köyü Yolu Taşokçular Köyü İç Yolu isimsiz 45 )

Tekeler ( Tekeler Köyü Yolu Tekeler Köyü İç Yolu a )

Ulacık ( Ulacık Köyü Yolu Ulacık Köyü İç Yolu )

Üşümüş ( Üşümüş Köyü Yolu Üşümüş Köyü İç Yolu )

Yeşildere ( Yeşildere Köyü Yolu Yeşildere Köyü İç Yolu Yeşildere Mh. İç Yolu )

Yeşiloba ( Yeşiloba Köyü Yolu Yeşiloba Köyü İç Yolu alaybey mah. )

Yiğitler ( Küçükoba Köyü İç Yolu YİĞİTLER akyar yolu akyar yolu )

Gömeçler ( Gömeçler Köyü )

Şehreküstü

Mithatpaşa

Doktor Mehmet Akarsu ( isimsiz 62 )

Beyazıt

Evciler ( BARBAROS Ertuğrul Gazi Sok. Orhan Gazi C.D Zafer Dogu Caddesi Çağlar Cad. Evciler SALKIM ORHAN GAZİ DAĞ Çağlar BAYIR AY YILDIZ TAŞLI ÇAĞLAR BESTE YAŞAR DOĞU YİRMİÜÇ NİSAN GAZİ YILDIRIM BEYAZIT IRMAK TURUNÇ LEYLEK )

Dikilitaş

Akpınar ( Akpınar Köyü Yolu Akpınar Köyü İç Yol Patıka Ptika AKPINAR arazi yolu Akpınar KIZILDAM BADEMLİ Kıran AKPINAR DAMALTI OĞULDURUK 5 EYLÜL KUŞLUK AKPINAR Akpınar Köyü İç Yolu AKPINAR KAŞIKÇI yok kızıldam bademli mevki DAMALTI )

Bayat ( Bayat ALAN )

Beğel ( Beğel )

Beğenler ( Beğenler Köyü İç Yolu Beğenler İç Yol Beğenler BARDAKÇI BEĞENENLER BEĞENLER ARAZİ )

Benlieli ( Benlieli Köyü Yolu Benlieli Köyü İç Yolu Benlieli BENLİELİ ARMUT BENLİELİ ŞEYHYAYLA BENLİELİ )

Çatalarmut ( Çatalarmut Çatalarmut Köyü Yolu )

Dargıl ( Dargıl Köyü Yolu Dargıl DARGIL )

Deliçoban ( Deli Çoban Köyü İç Yol Deliçoban Köyü Yolu Deliçoban Köyü İç Yolu Deliçoban BENLİELİ DELİÇOBAN üzümlü yolu )

Doğanpınar ( Doganpınar Köyü İçi Yolu Doğanpınar Köyü Yolu Doğanpınar Köyü İç Yolu DOĞANPINAR )

Efendili ( Efendili Köyü Yolu Efendili Köyü İç Yol Efendili ESENYURT EFENDİLİ ESENYURT SK )

Gülpınar ( Gülpınar Köyü Yolu Gülpınar Köyü İç Yolu Gülpınar GÜLPINAR ALANYURT )

Güneşli ( ONDOKUZ MAYIS OTUZ AĞUSTOS AKASYALAR ANADOLU ARDA ARDIÇ ARI ATA ATATÜRK AY AYGÜLLER BÜLBÜL CUMHURİYET DAMLA DESTE FATİH GAZİ SELAMİ PAZAR Güneşli Köyü İçyolu GÜRERLER HACI MUSTAFA PAŞA HALİL YANLIZ HAVUZ HOCA AHMET YASEVİ KANARYA KARAOSMANOĞLU KAYALI KEKİK KİLİM KOCA CAMİ KIRLANGIÇ MARTI MENDERES LEYLAK MESCİT MESİR MEZARLIKBAŞI MİMAR SİNAN PAPATYA PARK PEHLİVANOĞLU PEKMEZ PLEVNE SÜMBÜL ULUS VATAN YARENLER YAVUZ SULTANSELİM ÇAĞLAYAN ÇİLEK ÇİMEN ÇİTLENBİK İSTİKLAL ŞHT.SELAMİ SEZER ŞİRİN Güneşli GÜNEŞLİ DOĞANPINAR KÜMES GÜL TÜTÜN KUMRU iç yolu ARI BURUN CEMRE YALI SARMAŞIK KELEBEK IHLAMUR YUNUS EMRE ÇIKMAZ KARANFİL YONCA KARACA DEĞİRMEN SERÇE İNCİ ÖZDEMİRLER MEHMET AKİF ERSOY ANAFARTALAR HUZUR )

Karakeçili ( Karakeçili atalan yolu )

Kaşıkçı ( Kaşıkcı Köyü İç Yol KAŞIKÇI Kaşıkçı Köyü İç Yolu Kuyucakkarapınar Köyü Yolu Köyü İç Yolu Patka çomaklı yolu Kaşıkçı KAŞIKÇI AKPINAR Kuyucakkarapınar BAHADIRLAR )

Kılcanlar ( DEDELER Kılcanlar ATATÜRK KILCANLAR Kürekçi ÇOBAN HASAN )

Kıran ( ALANYAKA KIRAN KIRAN KABAKOZ SOFTALAR ÖRENCİK MAKBULE PINARI )

Kıymık ( Kıymık KIYMIK )

Kızıldam ( Kızıldam Köyü Yolu Kızıldam Köyü İç Yol Kızıldam Köyü İç Yolu Kızıldam GÜLPINAR KIZILDAM AKPINAR KIZILDAM ÇAM KÖY )

Kobaklar ( Kobaklar Köyü Yolu Kobaklar Köyü İç Yol KOBAKLAR Kobaklar )

Köseler ( Köseler Köyü Yolu Köseler Köyü İç Yolu Köseler KÖSELER DAMDOR KÖSELER )

Kürekçi ( Gördes Köprübaşı Yolu Karakeçiili Köyü İç Yol BEKİR EFE OSMANLAR )

Kuşluk ( Kuşluk Kuşluk Köyü İç Yolu OVACIK KUŞLUK )

Kuyucakkarapınar ( KUYUCAKKARAPINAR )

Beşeylül ( Beşeylül ÇALTILI KÜME EVLER BAYRAKTAR )

Hüseyni Baba ( NAKIPAĞA BAYAT ALANI Hüseyni Baba HÜSEYNİ BABA LALELİK KALABAK DİVAN CABARLAR KÖREKE kalabak BÖLÜK PAŞA köy içi )

Uzunçam ( Uzunçam )

Oğulduruk ( Oğulduruk Köyü Yolu Oğulduruk Köyü İç Yol Oğulduruk Köyü İç Yolu merkez OĞULDURUK HASKÖY Oğulduruk HAS KÖY OĞULDURUK SALUR OĞULDURUK tarla yolu )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı Köyü Yolu Pınarbaşı Köyü İç Yolu Pınarbaşı )

Salur ( Salur Köyü İç Yol Salur İç Yol SALUR Salur SALUR GÜRPINAR )

Şeyhyayla ( Şehyayla Köyü İç Yol Şehyyayla Köyü İç Yol Şeyhyala Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü Yolu Şeyhyayla Köyü İç Yol Şeyhyayla Köyü İç Yolu Şeyhyayla İç Köyü DOĞANYURT Şeyhyayla ŞEYHYAYLA )

Tüpüler ( Tüpüler KEPEZ )

Ulgar ( Ulgar Köyü Yolu Ulgar Köyü İç Yol Ulgar Köyü İç Yolu Ulgar ULGAR KÖSELER )

Yeşilyurt ( Yeşilyurt Yeşilyurt Köyü İç Yolu YEŞİLYURT )

Çanşa

Bozçatlı ( Boz Çatlı Köyü İç Yol Bozcaatlı Köyü Yolu Bozcaatlı Köyü İç Yolu Bozçatlı İç Köyü Payika BOZÇATLI )

Gümele ( Gümele Köyü Yolu Gümele Köyü İç Yolu )

Hüdük ( Hüdük Hüdük Köyü İç Yolu Kızılca Köyü İç Yol KIZILCA SOKAK )

İcikler ( Barbaros Borlu Yolu Bülbül Sokak Cami Camii Sokak Tn.17 Cumhuriyet Cad. Emel Filiz Sk. Gazi Sokak Gül Sokak Tn:23 Gültepe Hacı Seyyah Sokak Hüsrev Işık Lale Sokak Menderes Mimar Sinan Mitat Paşa Caddesi Mithatpaşa Caddesi Narlıdere Sk Oğuz Sk. Saglık Caddesi Sağlık Caddesi Serce Sokak Serçe Sevgi Sokak Seyrantepe Seyrantepe Sokak SEZAK SİDAS Sümbül Ulubatlı Sokak Yiğit Yiğit Sokak Çağlayan Sk. Çeşme Sokak Özmek Çıkmaz Sokak İcikler Köyü İç Yol İcikler Köyü İç Yolu İstiklal Caddesi İstiklal Caddesi Tn10 Şafak Şafak Sokak GÜMELE )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:30 - 05:30

Kayapınar

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

05:31 - 07:30

Yağcılar ( cumhuriyet meydanı yağcılar BURSALI bursalı YENEN PAŞA ÖNDER YUSUF GÖK uyanık uyanık sokak atlıata arslan kostak sancaklı BİLGİLİ İ.CERAN atsızata sk i.ceran ARINÇ parlayan adnan menderes çetin BALABAN FATİH cumhuriyet meydanı kümeevler çiftlik mahalle sınırları Uyanık Cd. Çayırlar Sk. Çiftlik Sk. İ. Ceran Sk. İsmetpaşa Cd. yozgatlı sokak yagcılar )

Akçaköy ( AKÇAKÖY KOZAKLAR )

Büyüksümbüller ( büyüksümbüller BÜYÜKSÜMBÜLLER Büyüksümbüller )

Dazyurt ( DAZYURT dazyurt dazyurt iç yolu )

Durasıllı ( DURASILLI Durasıllı Köyü İç Yolu )

Düzlen ( ARAZİ DÜZLEN )

İlyasçılar ( İlyasçılar Köyü İç Yolu )

Kışlaköy ( YAYLAKÖY KIŞLAKÖY Kışlaköy Köyü İç Yolu )

Kozaklar ( kozaklar yolu KOZAKLAR Kozaklar Köyü İç Yolu )

Küçükbelen ( küçükbelen iç yolu KÜÇÜKBELEN )

Küçüksümbüller ( küçüksümbüller KÜÇÜKSÜMBÜLLER küçük sümbüller )

Maldan ( Maldan Köyü İç Yolu MALDAN )

Güzelyurt ( 5764 5791 5799 5805 5770 5801 5811 5783 AKKENT 5766. Sk. 5763. Sk. 5761. Sk. 5759. Sk. 5757. Sk. 5755. Sk. 5754. Sk. 5751. Sk. 5750 5749. Sk. 5748. Sk. 5746 5745. Sk. 5742. Sk. 5741 5740. Sk. 5738. Sk. 5737. Sk. 5736. Sk. 5735. Sk. 5734. Sk. 5732. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729. Sk. 5728. Sk. 5727. Sk. 5726. Sk. 5725. Sk. 5737 5722. Sk. 5721. Sk. 5719. Sk. 5718. Sk. 5717. Sk. 5716. Sk. 5715. Sk. 5714. Sk. 5713. Sk. 5711. Sk. 5710. Sk. 5709. Sk. 5707. Sk. 5706. Sk. 5705. Sk. 5704. Sk. 5703. Sk. 5702. Sk. 5701. Sk. 5700. Sk. 19 Mayıs Blv. 5781 5776 5775 İnegolstadt Blv. Tarzan Blv. Tantalos Cd. Niobe Sitesi Mevlana Sitesi Manisa Çevre Yolu Bağlantısı Manisa Çevre Yolu Manisa Toki Konutları Manas Parkı Manas Cd. Güzelyurt Sitesi Göçmen Evleri Gözlem Sitesi Gökkuşağı Sitesi BİRLİK Aşık Veysel Meydanı Anadolu Sk. Akkent Cd. 5809. Sk. 5807. Sk. 5799. Sk. 5797 5795. Sk. 5793 5789 5785 5783. Sk. 5781. Sk. 5780 5779. Sk. 5778 5775. Sk. 5774 5773. Sk. 5772. Sk. 5770. Sk. 5769 5768. Sk. 5767. Sk. 5764. Sk. 5731 MANAS )

Karaali ( 302 Karaali Karaali Köyü Yolu Manisa Menemen Yolu Menemen Cd. karaali KARAALİ KARAALİ MURADİYE )

Şamar ( BEYDERE ŞAMAR ŞAMAR şamar )

Sarınasuhlar ( Sarınasuhlar Köyü İç Yolu )

Uzunburun ( uzunburun akgedik toki Uzunburun Köyü Yolu Uzunburun Köyü İç Yolu )

Osmancalı ( Osmancalı Yolu 307 )

Otmanlar ( otmanlar otmanlar küme evleri Otmanlar Köyü Yolu OTMANLAR )

Seyitli ( seyitli SEYİTLİ )

Türkmen ( KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY Türkmen türkmen Türkmen Köyü İç Yolu )

Yaylaköy ( Yaylaköy Köyü İç Yolu )

Avdal ( Avdal Köyü İç Yolu )

Bostanlar ( BOSTANLAR ÇAMLICA BAĞYOLU BOSTANLAR bostanlar iç yolu bostanlar Bostanlar Köyü İç Yolu )

Çamlıca ( çamlıca Çamlıca Kümeevleri )

Davutlar ( davutlar Davutlar Köyü İç Yolu )

Demirci ( demirdi KAĞAN 1 DEMİRCİ Demirci Köyü İç Yolu demirci )

Gülbahçe ( gülbahçe pazarçeşme bağyolu gülbahçe yolu Gülbahçe Köyü İç Yolu Üçpınar Yolu GÜLBAHÇE )

Karakılıçlı ( karakılınçlı sk karakışıçlı karakılıçlı sk karakılıçlı sk. Karakılınçlı Köyü İç Yolu )

Karaveliler ( karaveliler Karaveliler Köyü İç Yolu )

Karayağcıhacılar ( karayağcılar Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu )

Kocakoru ( kocakoru Kocakoru Köyü İç Yolu )

Mollasüleymanlı ( molla süleymanlı molla süleymanlı sk Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu )

Müslih ( Muslih Köyü İç Yolu MÜSLİH muslih )

Örencik ( örencik sk Örencik Köyü İç Yolu )

Pelitalan ( KARAVELİLER PELİTALAN PELİTALAN PELİTALAN ÖRENCİK pelitalan iç yol Ara Sk. pelitalan )

Sarma ( KALEKÖY SARMA sarma Sarma Köyü İç Yolu )

Sümbültepe ( sümbülte yolu SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI Sümbültepe Köyü İç Yolu sümbültepe )

Üçpınar ( yeni üçpınar küm evleri özlem nazire pınar sengör demir sk harmanyeri irlik MEVSİM büyükarpaçay mezarlık çamlık defne sokak cemile nine lale sk balkan ZAMBAK DEVECİ NİŞLİ kabristan lale ova yolu 1. Aralık Sk. 2. Aralık Sk. 3. Aralık Sk. 4. Aralık Sk. Bahar Sk. Barış Sk. Demir Sk. Dere Sk. Değirmenci Sk. Fatma Hanım Sk. Fevzi Çakmak Cd. Gümüş Sk. Karakol Sk. Katip Sk. Küçükçayiçi Sk. Manav Sk. MERKEZ Mert Sk. Mezarlık Sk. NAZİRE Okul Sk. Paşa Sk. Poyraz Sk. PINAR Sümbül Sk. Sırmalı Sk. Tabanca Sk. Tunç Sk. Yağmur Sk. Çeşme Sk. İnönü Cd. İçen Sk. Şengör Sk. YASEMİN fevzi çakmak )

Keçiliköy OSB ( KAYAPINAR KEÇİLİKÖY Mehmet Akif Ersoy Cd. )

Gürle ( GÜRLE )

Evrenos ( evrenos__ evrenos_ evrenos )

Emlakdere ( EMLAKDERE emlakdere çapaçarık yukarı emlakdere YUKARI MH. emlakdere sk. )

Beydere ( Beydere Köyü İç Yolu )

Bağyolu ( çullu BAĞYOLU bağ yolu iç yolu bağyolu bağyolu köyü iç yolu bagyolu CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ karayagıt mevki karayağıt )

Akgedik ( akgedik taki AKGEDİK Akgedik Köyü Yolu )

Uncubozköy ( MİMAR SİNAN Şendil Otomotiv İçi Yolu Mimar Sinan Blv. 5551. Sk. )

Mesir ( Özsaruhan Blv. Yeşilçam Cd. TARIK ALMIŞ 5129. Sk. 5127. Sk. 5125. Sk. 5124. Sk. 5123. Sk. 5122. Sk. 5121. Sk. 5120. Sk. 5119. Sk. 5118. Sk. 5117. Sk. 5116. Sk. 5115. Sk. 5114. Sk. 5113. Sk. 5112. Sk. 5111. Sk. 5110. Sk. 5109. Sk. 5108. Sk. 5107. Sk. 5106. Sk. 5105. Sk. 5104. Sk. 5103. Sk. 5102. Sk. 5101. Sk. 5100. Sk. )

Mareşal Fevzi Çakmak ( karacaahmet efe kümeveler EVLİYA KÜMEEVLER 6230 doğan Küme Evleri Sk. şehit sk Evliya Küme Evleri Sk. Efe Küme Evleri Sk. 6287. Sk. 6285. Sk. 6284. Sk. 6283. Sk. 6282. Sk. 6281. Sk. 6280. Sk. 6279. Sk. 6278. Sk. 6277. Sk. 6276. Sk. 6275. Sk. 6274. Sk. 6273. Sk. 6272. Sk. 6271. Sk. 6270. Sk. 6269 6268. Sk. 6267. Sk. 6266. Sk. 6265. Sk. 6264. Sk. 6263. Sk. 6262. Sk. 6261 6259 6258. Sk. 6257. Sk. 6255. Sk. 6254 6251 6249. Sk. 6248. Sk. 6247 6246. Sk. 6245. Sk. 6243. Sk. 6242 6241. Sk. 6240 6239 6238. Sk. 6237 6236 6235 6234. Sk. 6233 6232. Sk. 6231 6230. Sk. 6229. Sk. 6228 6227. Sk. 6225. Sk. 6223 6221 6217. Sk. 5961. Sk. 6249 6101 şehit küme evleri şehit KUŞÇULAR EFE AKÇAy AKÇAY ŞEHİT Doğan Küme evleri 6283 Sk. karaca ahmet küme evleri karacaahmet akçay küme evleri Şehit Hasan KUZU şehitkümeevler KUÇULAR KÜMEEVLER karaca ahmet küm.ev. efe sokak efe kümeevler karacaahmet küme evleri 6256 DOĞAN Doğan Küme Evleri şehitt karacaahmet.. )

Laleli ( Nusret Köklü Cd. Fatih Cd. 5235. Sk. 5233. Sk. 5231. Sk. 5230. Sk. 5229. Sk. 5228. Sk. 5227. Sk. 5226. Sk. 5225. Sk. 5224 5223. Sk. 5221. Sk. 5218. Sk. 5217. Sk. 5216. Sk. 5214. Sk. 5212. Sk. )

Hafsa Sultan ( 4864 4862. Sk. 4860. Sk. 4858. Sk. 4856. Sk. 4854. Sk. 4852. Sk. 4846. Sk. 4844. Sk. 4843 4842. Sk. 4840. Sk. 4837 4835. Sk. 4834. Sk. 4833. Sk. 4832 4831. Sk. 4827. Sk. 4825. Sk. 4823. Sk. 4821. Sk. 4819. Sk. 4807 )

Fatih ( 4926. Sk. 4925. Sk. 4924. Sk. 4923. Sk. 4921. Sk. 4919. Sk. 4917. Sk. 4907. Sk. 4905. Sk. 4903. Sk. 4901. Sk. )

Cumhuriyet ( 75.YIL Site İçi Yolu 75. Yıl Blv. 5057 Sk. 5055. Sk. 5053. Sk. 5051. Sk. 5050. Sk. 5049. Sk. 5048. Sk. 5048 Sk. 5047. Sk. 5046. Sk. 5045. Sk. 5044 5043. Sk. 5042 5041. Sk. 5040 5038. Sk. 5036. Sk. 5035 5034. Sk. 5033 5032. Sk. 5031 5030. Sk. 5029 5028 5027. Sk. 5026. Sk. 5024. Sk. 5023. Sk. 5022. Sk. 5021. Sk. 5020. Sk. 5019. Sk. 5017 5015. Sk. 5014. Sk. 5013. Sk. 5012. Sk. 5011. Sk. 5010. Sk. 5008 5007. Sk. 5006. Sk. 5005. Sk. 5004. Sk. 5003. Sk. 5001. Sk. 5000. Sk. 5025 )

Atatürk ( ZİRAAT )

75. Yıl ( VALİ AZİZ BEY Bahri Sarıtepe Cd. 5399. Sk. 5395. Sk. 5391. Sk. 5387. Sk. 5375. Sk. 5373. Sk. 5365 5361. Sk. 5359. Sk. 5357. Sk. 5355. Sk. 5353. Sk. 5351. Sk. 5349 5345. Sk. 5343. Sk. 5342. Sk. 5341. Sk. 5339 5337. Sk. 5335. Sk. 5333. Sk. 5331. Sk. 5330. Sk. 5329. Sk. 5327. Sk. 5325. Sk. 5323. Sk. 5321. Sk. 5319. Sk. 5318. Sk. 5317. Sk. 5316. Sk. 5315. Sk. 5314. Sk. 5313. Sk. 5311. Sk. 5310. Sk. 5309. Sk. 5308. Sk. 5307. Sk. 5306 5305. Sk. 5304. Sk. 5303. Sk. 5302. Sk. 5301. Sk. 5300 5347 )

50. Yıl ( 6200. Sk. 6128 6126. Sk. 6125. Sk. 6124. Sk. 6122. Sk. 6120. Sk. 6118. Sk. 6116. Sk. 6114. Sk. 6111 6224. Sk. 6222. Sk. 6218 6215. Sk. 6214 6213 6212. Sk. 6211. Sk. 6210. Sk. 6209. Sk. 6208. Sk. 6207. Sk. 6206. Sk. 6205. Sk. 6204. Sk. 6203. Sk. 6202. Sk. 6201. Sk. 6200 )

Kayapınar ( Yukarı Kayapınar Küme evleri gürle cad şimşek CAMİ KARACALAR gürle Gürle TÜKENMEZ gökçe GÜRLE CAD. Yılmaz Sk. Yıldız Sk. yıldız TOPALOĞLU tükenmez y.kayapınar Yukarı Kayapınar Küme Evleri )

Karakoca ( Karakoca Karakoca Köyü İç Yolu SARIKAYA karakoca köy içi sk )

Gökçeler ( gökçeler gökçeler sokak GÖKÇELER KÖYÜ İÇ YOLU yayla_1 YAYLA yayla 1 )

Muradiye ( 88 404 VATAN çavuş 47 79. Sk. 410 Selanik ATA 403 İZCİ 83 ÜRGEN Şahane Sk. İSTASYON Özdemir Sk. Ödemiş Sk. spil sokak Çullu Cd. Çimen Sk. Çavuş Sk. ÇALIŞKAN ZÜBEYDE HANIM ZORLU Yorğancı Sk. TÜMEN topbaş AKGÜN TARLA fırın Revir Çk. Posta Sk. POLATKAN PEHLİVAN OKUL MOLLA MESİR Meriç Sk. MERCAN Kıvrak Sk. KÜÇÜK ÇAYİÇİ yağhane KAZIM KARABEKİR Karataş Sk. zümrüt Kahraman Sk. Işıklar Sk. Hüseyinbey Sk. HÜRRİYET Halil Efe Sk. GÖKSU GEDİZ FAZLIBEY Fabrika Sk. şirin Durmu Çk. Dede Defne Sk. Dede Çk. DEDE cami CAMCI Bülbül Sk. BAYINDIR BAHÇE AYVALI Akın Sk. UMUT 91 90 89 Sk. 88 Sk. 87 85 77 75 73. Sk. 71. Sk. 67. Sk. 62. Sk. 61. Sk. 60. Sk. 6 55. Sk. 42 41. Sk. 405. Sk. 400. Sk. 40. Sk. 4. Sk. 38 34. Sk. 31. Sk. 21. Sk. dede çıkmazı manolya göksu kümeevler gökdu kümeevler 1 kazım karabekir 95 MURADİYE AKGEDİK KAMPÜS BULVARI MANOLYA kazımkarabekir IŞIKLAR YERCAN DURMUŞ Çk. BARIŞ DURMUŞ ÇIKMAZI İSTASYON ÇIKMAZI FABRİKA egitmen karahayıt kümeevler MUHASEBE ışıklar yercan )

Kırançiftliği ( KIRANÇİFTLİK Kırançiftlik Köyü İç Yolu Kırançiftliği Caddesi kırançiftliği sk. )

Çınarlıkuyu ( Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu çınarlı kuyu iç yolu çınarlı kuyu sk çınarlı kuyu çınarlıkuyu )

Çamköy ( çamköy Çamköy Köyü İç Yolu çamköy bağ yolu yeni-2 yeni sokak )

Tekeliler

Sarıalan ( sarıalan Sarıalan Köyü İç Yolu sarıbeyler iç yolu sarıbeyler )

Karayenice ( karayenice Karayenice Köy Yolu KARAYENİCE karayenice )

Kalemli ( KALEMLİ kalemli )

Kaleköy ( kaleköy kale KALEKÖY kaleöy Kaleköy Caddesi )

Kağan

Halıtlı ( halıtlı köy içi yolu HALITLI Halıtlı Caddesi halıtlı halıtlı sk )

Gökbel ( Gökbel Köyü İç Yolu )

Belenyenice ( Kaan Köyü İç Yolu BELENYENİCE belenyenice )

Örselli

Ortaköy ( ORTAKÖY )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Süleymanlı ( bağlar Ordu Cd. Şerifağa Sk. İmamoğlu Sk. burhanettin aydur dumlu pınar 5 Eylül Cd. CENGİZ TOPEL Dereli Sk. Ekrem Bağgül Sk. Fatih Sk. Gaziosmanpaşa Cd. Gül Çk. Habıl Hafız Sk. Hacı Süleymanağa Cd. Hacı Tahir Sk. Hürriyet Cd. Karapınar Sk. Kavracı Sk. Kazım Karabekir Sk. Kocanalı Sk. Küçük Mehmet Sk. Lale Sk. Maarif Sk. Mahmutağa Sk. Mehmet Akif Ersoy Sk. Menderes Sk. Meşrutiyet Cd. Mithat Paşa Cd. Mürsel Paşa Cd. Namık Kemal Sk. Okul Sk. Süleymanlı Mezarlığı İç Yolu Tütün Sk. Yasemin Sk. Yavuz Selim Sk. Yeni Cami Sk. Yunus Emre Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Yıldız Sk. Zambak Sk. Zeytinlik Sk. Zübeyde Hanım Sk. Çavuş Sk. Salih Hoca Sk. Sakarya Cd. Reşatbey Cd. Rasim Sargın Sk. Petrol Sk. Paşalı Sk. Park Yolu Park Sk. Ortanca Sk. NAMIK KEMAL SOKAK bağlar sk )

Selvili ( Selvili Köyü Yolu SELVİLİ )

Seyit Ahmet ( Akhisar Bergama Yolu )

Medar ( eğitim Şındırgılı Sk. İstiklal Cd. İlkokul Cd. Çınar Sk. Çiçek Sk. Çay Yolu Sk. SÜLEYMANLI ASFALTI Selim Sk. medar hacılar murat çiftlik yolu mezarlık yolu 23 sokak 14. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 2. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 3. Sk. 4. Sk. 5. Sk. 6. Sk. 7. Sk. 9. Sk. Ak-Yar Konut Yapı Kooperatif İçi Yolu Akhisar Cd. Akın Sk. Fantazya Konut Sitesi İç Yolu Gündoğdu Çk. Kadıdağı Köyü Yolu KADIDAĞYOLU Mersin Sk. Murat Sk. MEZARLIK YOLU 22/3 maramgozlar sitesi fantasya sitesi MEDAR toki evleri DEĞİRMEN değirmen sk 1. Sk. 11. Sk. 15. Sk. )

Çobanhasan ( Çobanhasan Köyü İç Yolu Çobanhasan Köyü Yolu çobanhasan )

Süleymanlı OSB

Sünnetçiler ( Sünnetçiler Köyü İç Yolu sünnetçiler SÜNNETÇİLER )

Zeytinliova

Yatağan ( Yatağan Köyü İç Yolu )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Seyit Ahmet

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Seyit Ahmet ( Akhisar Bergama Yolu BALIKESİR YOLU 192 192. )

SALİHLİ / MANİSA

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kurtuluş ( 287. 299. Sk. 220. 297 sok 301 sok Cennet Villaları 2 Cennet Villaları 1 301. Sk. 293 SOK. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Çağlayan ( Caglayan Köyü İç Yol Çağlayan Köyü Yolu Çağlayan Köyü İç Yolu Çağlayan Köyü İç Yolu )

Piyadeler

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Alemşahlı ( Alemşahlı Alemşahlı Köyü İç Yolu Aşağı Sokak Aşağı Sokak İç Yolu Orta Patika Yukarı Sokak YUKARI Çamlık Çamlıkı İç Yolu İç Yol )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Atatürk ( 353. 346 533 197. Sk. 346 Sk. 352. 353. Sk. 357. Sk. 358. Sk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

04:00 - 07:00

Keçili Köy ( 5616 5642 5640. Sk. 5638. Sk. 5637 5635. Sk. 5634. Sk. 5633 5631 5630. Sk. 5629. Sk. 5628. Sk. 5627 5620. Sk. 5625. Sk. 5624 5623. Sk. 5622 5621. Sk. 5620 5619 5617. Sk. 5615. Sk. 5614 5612 5610. Sk. )

Muradiye ( 32. Sk. 28. Sk. 20. Sk. )

Keçiliköy OSB ( Manisa Kamyon Tır Parkı )

Evrenos ( Yalçın Özaras Cd. EVRANOS evrenos küme evleri yolu )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Gülbahçe ( pazarçeşme gülbahçe Gülbahçe Köyü İç Yolu Üçpınar Yolu GÜLBAHÇE )

Üçpınar

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Bostanlar ( bostanlar iç yolu Bostanlar Köyü İç Yolu bostanlar BAĞYOLU BOSTANLAR BOSTANLAR ÇAMLICA )

Bağyolu ( bağyolu gülbahçe yolu bağyolu bağyolu köyü iç yolu Üçpınar Yolu Osmancalı Yolu çullu BAĞYOLU bağ yolu iç yolu )

Gülbahçe

Çamlıca ( çamlıca Çamlıca Kümeevleri )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 10:00

Başlıoğlu ( SUBATAN KÖYÜ İÇ YOLU SUBATANKÖYÜ İÇ YOLU )

Şirinyer ( ŞİRİNYER SUBATAN İÇ YOLU subatan köyü )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Tevfikiye

Çavdır

Şair Eşref ( Taş Köprü Mvk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Yıldız ( zafer Yıldız Köyü İç Yol Selendi İç Yol )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Çakmaklı ( Çakmaklı Köyü İç Yolu Çakmaklı Köyü Yolu kepenekli )

Kepenekli ( Kepenekli Köyü İç Yolu Kepenekli Köyü Yolu )

Taşdibi ( Taşdibi Köyü İç Yolu taşdibi yolu )

Paşaköy

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:30 - 14:30

İnönü ( TEĞMEN OSMAN HANÇER Ergün Sk. )

Atatürk ( Zümrüt Sk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Cuma ( FEVZİ ÇAKMAK KAYALIK Karcılar Sk. Göktaşlı Sk. )

Samsacı ( Dübek Sk. Demir Sk. Arı Sl. Meram Sk. )

Planlandı

18Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 16:00

Kozanlı ( Kozanlı Köyü İç Yolu Kozanlı Sok. Kozanlı Sk. KOZANLI MH. KOZANLI SK. Kozanlı )

Elektrik kesintisi neden yapılıyor?

Gediz Elektrik yetkilileri, kesintilerin elektrik şebekesinin daha güvenli ve verimli çalışabilmesi amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, bakım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesintisiz elektrik hizmeti sunulacağı ifade edildi.

Vatandaşlara uyarılar

Yetkililer, elektrik kesintisi sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti. Özellikle telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazların önceden şarj edilmesi gerektiği hatırlatıldı.